Lamda Development - Ελληνικό: Σε ποια οικιστικά projects θα «πέσουν» τα 500 εκατ. του retail bond

Μεταξύ 12-14 Νοεμβρίου η δημόσια προσφορά για το κοινό ομολογιακό δάνειο που θα κάνει ντεμπούτο στο ΧΑ στις 19 Νοεμβρίου.

Από την επόμενη Τετάρτη 12 Νοεμβρίου έως την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου θα διαρκέσει η δημόσια προσφορά - εγγραφής επενδυτών για την έκδοση, από τη Lamda Development, κοινού ομολογιακού δανείου (ΚΟΔ) συνολικού ποσού έως 500 εκατ. ευρώ, με ελάχιστο ποσό τα 400 εκατ., 7ετούς διάρκειας, με την έναρξη διαπραγμάτευσης, βάσει του σχεδιασμού, στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. να προγραμματίζεται για τις 19 Νοεμβρίου.

Η ανακοίνωση του εύρους απόδοσης αναμένεται στις 11 του μήνα. Ο προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών («Book Building»). Όπως και προ ημερών αναφέραμε, πλέον βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την έκδοση ενός νέου retail bond από την εισηγμένη, με εστίαση στο project στο Ελληνικό.

Βάσει του Ενημερωτικού Δελτίου, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το σύνολο των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων θα διατεθεί σε επενδύσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. που αφορούν την ανάπτυξη οικιστικών ακινήτων (επιμέρους τμήματα των οποίων ενδέχεται να έχουν εμπορική χρήση) έως το 2030, ήτοι, στη χρηματοδότηση του κόστους ανάπτυξης (συμπεριλαμβανόμενου του συνολικού κατασκευαστικού ΦΠΑ των εν λόγω έργων, οικιστικής ή εμπορικής χρήσης). Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι οικιστικές αναπτύξεις συμπεριλαμβάνουν τα Cove Residencies, Park Rise, Pavillion Terraces, Sunset Groves, Atrium & Trinity Gardens, Promenade Heights και Mainstream Apartments, ήτοι, στις βίλες στο παραθαλάσσιο μέτωπο και σε projects της γειτονιάς κατοικιών «Little Athens» κ.α..

Κεφάλαια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση του κόστους ανάπτυξης των παραπάνω ενδεικτικών οικιστικών αναπτύξεων, θα δύναται να χρησιμοποιηθούν, εντός του έργου σύμφωνα με τους εκάστοτε επιχειρηματικούς σχεδιασμούς του Ομίλου.

Η Lamda προγραμματίζει να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη των ανωτέρω (ή λοιπών) οικιστικών αναπτύξεων με τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια και το υπερβάλλον ποσό του κόστους κατασκευής να καλυφθεί από διαθέσιμα κεφάλαια που θα προκύψουν από έσοδα της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. από πωλήσεις οικοπέδων, πωλήσεις οικιστικών και από ενοίκια και ενδεχομένως από δανειακά κεφάλαια.

Να σημειωθεί ότι εφόσον καλυφθεί πλήρως η έκδοση, τα συνολικά καθαρά κεφάλαια ύψους θα φτάσουν έως τα 485 εκατ., αφαιρουμένων των δαπανών έκδοσης ύψους περίπου έως 15 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Η εκδότρια θα μεταφέρει το καθαρό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων μέσω ομολογιακού δανείου επταετούς διάρκειας στην κατά 100% θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. Διευκρινίζεται ότι πρόωρη αποπληρωμή του παραπάνω ενδοομιλικού δανείου επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής του ΚΟΔ. Το επιτόκιο του παραπάνω ενδοομιλικού δανείου θα καθοριστεί βάσει της αρχής των ίσων αποστάσεων (arm’s length principle) στο πλαίσιο κανόνων ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing).

Σημειώνεται ότι, βάσει των όρων του Προγράμματος ΚΟΔ, σε περίπτωση κάλυψης του ΚΟΔ σε ποσό μικρότερο των 400 εκατ., η έκδοση του ΚΟΔ και της χρηματοδότησης εν γένει θα ματαιωθεί από την Εκδότρια και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής εκάστου επενδυτή θα αποδεσμευθεί.

Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι είναι οι «EUROBANK», «ΠΕΙΡΑΙΩΣ», «ALPHA» και «ΕΘΝΙΚΗ», κύριοι ανάδοχοι οι «CREDIA BANK» και «OPTIMA», ενώ σύμβουλοι έκδοσης οι Eurobank, Πειραιώς.

Τα χρονοδιαγράμματα και οι αστάθμητοι παράγοντες

Όπως σημειώνεται, το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης των επιμέρους ακινήτων του Ελληνικού αποτελεί συνάρτηση πολλών παραγόντων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι εξαρτάται από τον συντονισμό και τη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (π.χ. ΟΚΩ, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κλπ.) προκειμένου να οριστικοποιηθούν τυχόν ειδικότερες προδιαγραφές των μελετών, από την έγκαιρη και εύρυθμη ολοκλήρωση των έργων υποδομής και ανάπτυξης των ως άνω ακινήτων και από τυχόν εγκρίσεις των αρμόδιων κρατικών φορέων, κ.α.

Οι ρήτρες

Τυχόν σημαντικές καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης των επενδύσεων στα επιμέρους ακίνητα του Ελληνικού ενδέχεται να ενεργοποιήσουν ποινικές ρήτρες ιδίως κατά της Εταιρείας και των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε., Lamda Riviera και Lamda Vouliagmenis., Στους Βασικούς Επιχειρηματικούς Όρους Χρηματοδότησης The Ellinikon Mall (Termsheet) και στη δανειακή σύμβαση χρηματοδότησης της Riviera Galleria η μη ολοκλήρωση της κατασκευής και λειτουργία εκάστου των έργων την 31.08.2026 και την 30.11.2027 αντιστοίχως συνιστά (α) γεγονός καταγγελίας των συμβάσεων αυτών και (β) λόγο μη χορήγησης παράτασης εκ μέρους των δανειστών στην αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων των εταιρειών αυτών, καθιστώντας τα ως άνω δάνεια αποπληρωτέα την 31.12.2026 και την 31.12.2027 αντιστοίχως.

Το ακίνητο Ελληνικού, οι εισπράξεις και οι προοπτικές

Όπως σημειώνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, «για το σύνολο της χρήσης 2025, αναμένεται να συνεχισθεί η θετική πορεία των εσόδων από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων, λόγω της επιτάχυνσης του ρυθμού εφαρμογής/υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου, της προόδου των κατασκευαστικών εργασιών και της σταδιακής εκπλήρωσης των σχετικών υποχρεώσεων εκτέλεσης. Σημειώνεται πως από την έναρξη του Έργου έως την 30.06.2025 η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. είχε υπογράψει οριστικά συμβόλαια πώλησης οικοπέδων και οικιστικών ακινήτων, συμβάσεις συμμετοχής των πελατών στο αναλογούν κόστος υποδομών, καθώς και συμβάσεις διαχείρισης και επίβλεψης κατασκευαστικών έργων επί πωληθέντων οικοπέδων συνολικού τιμήματος ποσού 2,1 δισ., εκ των οποίων η αναγνώριση εσόδων για το πρώτο εξάμηνο 2025 ανήλθε σε 230 εκατ. ευρώ. Εναπομένον ποσό 1,1 δισ., αναμένεται να αναγνωριστεί ως έσοδο στις επόμενες περιόδους, είτε σε βάθος χρόνου (over time – ενδεικτικά βάσει της προόδου των κατασκευαστικών εργασιών), είτε σε μια δεδομένη χρονική στιγμή (point in time – ενδεικτικά βάσει της εκπλήρωσης συγκεκριμένων συμβατικών υποχρεώσεων σχετικές με τη μεταβίβαση του ελέγχου πωληθέντων οικοπέδων στους αγοραστές).

Αναφορικά με την αξιοποίηση του Ακινήτου στο Ελληνικό την 30.06.2025 είχαν αναληφθεί και δεν είχαν ακόμη εκτελεστεί κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις (εκτός ισολογισμού/Κατάστασης Οικονομικής Θέσης) για υπηρεσίες αρχιτεκτονικών μελετών, project management, καθώς και εργολαβιών κατασκευής ύψους 494,6 εκατ. Επίσης, σημειώνεται πως, οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου έως την 25.08.2025 ξεπέρασαν τα 1,4 δισ. (με τις εισπράξεις το Α’ εξάμηνο 2025 να ανέρχονται σε 245 εκατ.), ενώ έως το τέλος του 2025, το νούμερο αυτό θα ανέλθει σε 1,6 δισ. ευρώ.

Η ζήτηση για κατοικίες

Ειδικότερα, σημαντική ζήτηση συνεχίζουν να καταγράφουν τα διαθέσιμα προς πώληση διαμερίσματα στη γειτονιά Little Athens καθώς μέχρι και την 25.08.2025 από τα 559 διαμερίσματα που είχαν διατεθεί προς πώληση, οι πωλήσεις και οι κρατήσεις συνολικά από ενδιαφερόμενους αγοραστές ανέρχονταν σε 522 διαμερίσματα ή 93%. Έως το τέλος του 2025 σχεδιάζεται η προώθηση επιπλέον 100-120 κατοικιών στη γειτονιά Little Athens, ενώ θα ακολουθήσουν άλλες 300-350 κατοικίες ξεκινώντας το πρώτο τρίμηνο του 2026, ολοκληρώνοντας έτσι την πρώτη φάση του έργου. Περαιτέρω, τα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις κατά το Α’ εξάμηνο 2025 ανήλθαν σε 150 εκατ., αυξημένα 80% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024, δείχνοντας έτσι την σημαντική πλέον συνεισφορά των οικιστικών αναπτύξεων.

Παράλληλα, ικανοποιητική συνεχίζει να είναι η πρόοδος των εργασιών στα έργα υποδομών, ενώ σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα προχωρούν οι εργασίες των οικιστικών αναπτύξεων στο Little Athens όπως επίσης και στα έργα που έχει αναλάβει να υλοποιήσει η κατασκευαστική μονάδα της Εταιρείας (Construction Business Unit).

Ομοίως, και τα υπόλοιπα έργα στον Μητροπολιτικό Πόλο, συμπεριλαμβανομένων του Riviera Galleria και του Sports Complex, προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, με τα πρώτα αθλητικά γήπεδα να αναμένεται να παραδοθούν στους αθλητές μέχρι το τέλος του 2025.

Το deal με ΙΟΝ

Τον Αύγουστο 2025 η Lamda αποδέχθηκε δεσμευτική προσφορά από τον Όμιλο ION, εταιρεία τεχνολογίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, για την απόκτηση γης προς ανάπτυξη ενός Διεθνούς Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας εντός του Ακινήτου του Ελληνικού, όπου θα συστεγαστούν περίπου 2.000 επαγγελματίες από 44 χώρες. Το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο θα αναπτυχθεί από τον Όμιλο ION σε δύο διακριτές περιοχές του Ελληνικού και θα καλύπτει συνολική μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση περίπου 250 χιλ. τ.μ., θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 50 χιλ. τ.μ. χώρων γραφείων, ένα αμφιθέατρο 1.000 θέσεων σχεδιασμένο για διεθνείς εκδηλώσεις, καθώς και έως 200 χιλ. τ.μ. οικιστικών αναπτύξεων για τη στέγαση των επαγγελματιών του Ομίλου ION. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής που θα εισπράξει ο Όμιλος ανέρχεται σε €450 εκατ. Το συνολικό μέγεθος της επένδυσης του Ομίλου ΙΟΝ που σχετίζεται με το Κέντρο Έρευνας & Καινοτομίας εκτιμάται ότι θα υπερβεί το 1,5 δισ. κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το 2030. Επιπρόσθετα, ο Όμιλος ION θα αποκτήσει ίδιες μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, γεγονός που αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη του Ομίλου ΙΟΝ στο Ελληνικό. Η στρατηγική αυτή συνεργασία σηματοδοτεί την έναρξη της δημιουργίας του Επιχειρηματικού Κέντρου του Ελληνικού, το οποίο αποτελεί βασικό τμήμα του γενικού σχεδίου ανάπτυξης του έργου (masterplan), ενώ ταυτόχρονα τοποθετεί το The Ellinikon ως ευρωπαϊκό κόμβο τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ο Όμιλος ION παρέχει λογισμικό κρίσιμης σημασίας, δεδομένα και υπηρεσίες σε κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κεντρικές τράπεζες, κυβερνήσεις και παγκόσμιες εταιρείες για την αυτοματοποίηση των κρίσιμων ροών εργασίας τους, τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων και τη διαχείριση ρευστότητας και κινδύνων. Η συναλλαγή τελεί υπό την ολοκλήρωση του νομικού, τεχνικού και χρηματοοικονομικού ελέγχου (due diligence), οι οποίοι αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 4ου τριμήνου 2025, καθώς και την οριστικοποίηση και υπογραφή των συμβατικών εγγράφων.

Οι βασικοί μέτοχοι

Οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας κατά την 30.09.2025 είναι: (α) η Consolidated Lamda Holdings S.A., κάτοχος 79.108.429 Μετοχών (ήτοι, 44,76% του συνόλου των Μετοχών),, (β) η Brevan Howard Capital Management Ltd, κάτοχος 9.000.000 Μετοχών (ήτοι, 5,092% των του συνόλου των Μετοχών) και (γ) από κοινού ο κ. Τρύφων Νάτσης και η κα Δέσποινα Παντοπούλου Νάτση κάτοχοι 6.233.029 Μετοχών (ήτοι, 3,53% του συνόλου των Μετοχών).

Κατανομή σε Ειδικούς Επενδυτές

Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης και του Επιτοκίου, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της Έκδοσης και στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής: • Κατ’ ελάχιστο ποσοστό 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι κατ’ ελάχιστο 150.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι έκδοση 500.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών. • Κατά μέγιστο ποσοστό 70% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι έως και 350.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι έκδοση 500.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.

Τα έσοδα ως εταιρείας συμμετοχών

Τα έσοδα της Εκδότριας, ως εταιρείας συμμετοχών, εξαρτώνται εξ ολοκλήρου από τις εισροές (μερίσματα, επιστροφές κεφαλαίου κτλ.) που προέρχονται κυρίως από τη θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΑΕ, η οποία εκμεταλλεύεται το Έργο και τον όμιλο της LAMDA MALLS ο οποίος εκμεταλλεύεται τα Εμπορικά Κέντρα και τις Εμπορικές Αναπτύξεις. Για τις χρήσεις 2023 και 2024, τα έσοδα από μερίσματα της Εκδότριας ανήλθαν σε 10,8 εκατ. και €33,4 εκατ. αντίστοιχα. Για τη χρήση 2024, το 57,1% της συνολικής εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα αφορά τα Εμπορικά Κέντρα και λοιπά ακίνητα σε λειτουργία και 42,9% τα ακίνητα υπό ανάπτυξη του Έργου του Ομίλου, ενώ το 70% των εσόδων του Ομίλου προέρχεται από το Έργο (εξαιρουμένης της Μαρίνας Αγ. Κοσμά) και αφορά κυρίως πωλήσεις αποθεμάτων και 16,7% των εσόδων από τα Εμπορικά Κέντρα.



Για το Α Εξάμηνο του 2025, το 58,0% της συνολικής εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα αφορά τα Εμπορικά Κέντρα και λοιπά ακίνητα σε λειτουργία και το 42,0% τα ακίνητα υπό ανάπτυξη του Έργου του Ομίλου, ενώ το 75,9% των εσόδων του Ομίλου προέρχεται από το Έργο (εξαιρουμένης της Μαρίνας Αγ. Κοσμά) και αφορά κυρίως πωλήσεις αποθεμάτων και 18,1% των εσόδων από τα Εμπορικά Κέντρα. Συνεπώς, η τρέχουσα λειτουργική δραστηριότητα και τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου εξαρτώνται από την πορεία των οικονομικών μεγεθών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΑΕ και των Εμπορικών Κέντρων και από τις εισροές προερχόμενες από τις θυγατρικές της Εκδότριας που αναπτύσσουν το Έργο και εκμεταλλεύονται τα Εμπορικά Κέντρα.