Παπαγαρυφάλλου: Πρότυπο ευρωπαϊκής διασυνοριακής συνεργασίας η συμμαχία Alpha Bank και UniCredit

Ο Deputy CEO της Alpha Bank στο Capital Link Forum στη Νέα Υόρκη.

Τη στρατηγική συμμαχία της Alpha Bank με την UniCredit, ως πρωτοποριακό μοντέλο συνεργασίας για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, ανέδειξε ο Deputy CEO της Alpha Bank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, κατά τη συμμετοχή του στο “27th Annual Capital Link Invest in Greece Forum”,στη Νέα Υόρκη, περιγράφοντας παράλληλα τα επόμενα βήματα ανάπτυξης του Ομίλου.

«Η συνεργασία μας με την UniCredit αποδεικνύει ότι η διασυνοριακή συνεργασία μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη, συνδυάζοντας την τοπική ισχύ με την πανευρωπαϊκή εμβέλεια» ανέφερε ο κ. Παπαγαρυφάλλου, προσθέτοντας ότι το στρατηγικό αυτό σχήμα αποδεικνύει ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες δεν χρειάζεται να χάσουν την ταυτότητά τους για να γίνουν ανταγωνιστικές.

Κοινό όραμα

Όπως υπογράμμισε, οι δύο οργανισμοί συντονίζονται εμπορικά και επιχειρησιακά με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε πελάτες που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από μία αγορές. «Αυτό περιλαμβάνει κοινές προτάσεις, συντονισμένο σχεδιασμό λογαριασμών, παραπομπές πελατών και καθεστώς προτιμώμενης τράπεζας σε κοινές αγορές. Και οι δύο ομάδες στοχεύουν να παρουσιάζονται ως ένα ενιαίο εμπορικό μέτωπο. Η συνεργασία είναι πολύ ενεργή στον τομέα του wholesale banking, με μεγάλη επικέντρωση στο syndicated lending, το treasury, το trade finance, το transaction banking, το investment banking και το debt and equity capital markets», πρόσθεσε.

Επιπλέον, ανέφερε ότι ένα μεγάλο κεφάλαιο αυτής της συνεργασίας αφορά και στο wealth management, καθώς η Alpha Bank διανέμει τα επενδυτικά προϊόντα της UniCredit μέσω του εγχώριου δικτύου της, ενώ η UniCredit παρέχει wealth management της Alpha Bank, με ευρεία ευρωπαϊκή κάλυψη. «Τα αποτελέσματα είναι σημαντικά: οι πωλήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων της UniCredit έχουν ξεπεράσει το €1 δισ. σε λίγα μόνο τρίμηνα. Οι εγγυητικές επιστολές έχουν φτάσει τα €0,3 δισ., οι συγχρηματοδοτήσεις ανέρχονται σε €0,5 δισ., ενώ παράλληλα η Alpha Bank έχει αποκτήσει μειοψηφικό μερίδιο 10% στην UniCredit Romania, με επιπλέον πλεονεκτήματα για εμάς», είπε ο κ. Παπαγαρυφάλλου.

Τέλος, ο Deputy CEO της τράπεζας υπογράμμισε ότι η κοινή αυτή στρατηγική βασίζεται σε διάφορους πυλώνες. «Η κοινή μετοχική σύνθεση εξασφαλίζει την ευθυγράμμιση. Η συνεργασία επιτρέπει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων σε τομείς που αποφέρουν έσοδα από προμήθειες, ενώ η κοινή διαχείριση κινδύνων επιτρέπει μία πιο ισορροπημένη έκθεση. Η σχέση αυτή διαφοροποιεί επίσης την τράπεζα, προσφέροντας στους Έλληνες εταιρικούς πελάτες ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης στο μεγαλύτερο τραπεζικό δίκτυο της Ευρώπης. Τέλος, η συνεργασία υποστηρίζει την επέκτασή μας σε γεωγραφικές περιοχές που δεν έχει παρουσία ο όμιλος της UniCredit», είπε ο κ. Παπαγαρυφάλλου.

Η πιο «δραστήρια» ελληνική τράπεζα σε εξαγορές

Σε άλλο σημείο της παρέμβασής του, ο κ. Παπαγαρυφάλλου τόνισε ότι η Alpha Bank είναι η πιο δραστήρια ελληνική τράπεζα στον τομέα των εξαγορών. «Από την αρχή του έτους, η Alpha Bank έχει αναδιανείμει στρατηγικά το κεφάλαιό της, και έχει ανακατευθύνει τους πόρους της στις αγορές της Ελλάδας και της Κύπρου. Αυτή η αλλαγή έχει πραγματοποιηθεί μέσω αυστηρών, και προσεκτικά σχεδιασμένων συναλλαγών, που ευθυγραμμίζονται με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της τράπεζας», είπε. «Στην Ελλάδα, η τράπεζα εξαγόρασε την FlexFin, μία ψηφιακή πλατφόρμα factoring για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ενσωματώθηκε πλήρως στην ABC Factors, ενισχύοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης υπηρεσιών και προϊόντων. Παράλληλα, ολοκληρώνεται η εξαγορά της AXIA, η οποία αναμένεται να συγχωνευθεί με χρηματιστηριακή θυγατρική του Ομίλου για να ενισχύσει την επενδυτική τραπεζική και την πλατφόρμα κεφαλαιαγορών της», πρόσθεσε ο κ. Παπαγαρυφάλλου. Παράλληλα, στην Κύπρο, η εξαγορά της AstroBank διπλασίασε το μερίδιο αγοράς και τις καταθέσεις του Ομίλου, εδραιώνοντας την ανταγωνιστική της θέση.

«Αυτές οι συναλλαγές είναι οικονομικά αποδοτικές, υποστηρίζοντας αύξηση 6% στα κέρδη ανά μετοχή και βελτιώνοντας την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων κατά 1% με κόστος 60 μονάδων βάσης κεφαλαίου, ενώ παράλληλα υπηρετούν πλήρως τον μετασχηματισμό της τράπεζας, συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση των εσόδων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας», ανέφερε ο Deputy CEO της Alpha Bank. Προσέθεσε, δε, ότι αυτές οι εξαγορές έχουν ωφελήσει την Alpha Bank και με την απορρόφηση ηγετικών στελεχών και υψηλής εξειδίκευσης ανθρώπινου δυναμικού. «Με την Ελλάδα να εισέρχεται σε μία νέα αναπτυξιακή τροχιά, η Alpha Bank βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση ώστε να αξιοποιεί τις αναδυόμενες ευκαιρίες», κατέληξε ο κ. Παπαγαρυφάλλου.