Παπακωνσταντίνου: Η ΤτΕ προωθεί δράσεις για επιτάχυνση των διαδικασιών εκκαθάρισης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως ανεξάρτητη αρχή και ως αρμόδια για την εποπτεία των διαδικασιών εκκαθάρισης όλων των εποπτευόμενων από αυτήν ιδρυμάτων, συνεχίζει να προωθεί δράσεις για τη βελτίωση και επιτάχυνση αυτών των διαδικασιών εκκαθάρισης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων υποστήριξε, μεταξύ άλλων, η υποδιοικήτρια της ΤτΕ Χρίστίνα Παπακωνσταντίνου, μιλώντας σε ημερίδα που διοργανώνει η Κεντρική Τράπεζα.

Όπως υπογράμμισε, η επιτυχής ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών, υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, είναι κρίσιμης σημασίας για το δημόσιο συμφέρον. Τα έσοδα που προκύπτουν διατίθενται για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων προς το ΤΕΚΕ και το ΤΧΣ, συμβάλλοντας στη σταθερότητα και την εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Παράλληλα σημαντικά βήματα έχουν συντελεστεί στον τομέα της εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εταιρειών αναφέροντας παραδείγματα της Aσπίς και της Commercial Value.

Σήμερα οι ασφαλισμένοι της Commercial Value ικανοποιούνται στο 100%, ενώ για την ΑΣΠΙΣ ΑΕΓΑ βρίσκεται σε εξέλιξη νέα διανομή από την εκκαθαριστική περιουσία, αποκαθιστώντας σταδιακά τα δικαιώματα των ασφαλισμένων. Σε ό,τι αφορά τις εκκαθαρίσεις μικρότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, επίσης σημειώνονται θετικές εξελίξεις, με πολλά ζητήματα να έχουν ήδη επιλυθεί ή να βρίσκονται σε διαδικασία επίλυσης, χάρη σε στοχευμένες παρεμβάσεις που διασφαλίζουν τη βέλτιστη διαχείριση των εκκαθαρίσεων αυτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ