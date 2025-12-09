AKTOR: Τι σημαίνει και πού στοχεύει το «ντεμπούτο» αξίας 140 εκατ. στην αγορά ομολόγων

Ξεκινάει σήμερα η δημόσια προσφορά, ολοκληρώνεται την Πέμπτη. Η διαδικασία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία για την εισηγμένη, καθώς σηματοδοτεί την πρώτη εμφάνιση του ομίλου στην αγορά ομολογιακών δανείων μέσω δημόσιας προσφοράς. Σε ποιος τομείς θα πάνε τα κεφάλαια. Οι προβλέψεις για τα μεγέθη.

Στην… επικαιρότητα θα βρίσκεται εκ νέου αυτό το χρονικό διάστημα ο AKTOR, αυτή τη φορά καθώς κάνει το «ντεμπούτο» του στον χώρο έκδοσης εταιρικών ομολόγων που θα εισαχθούν στην ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Από σήμερα Τρίτη 9 Δεκεμβρίου έως την Πέμπτη 11 του μήνα, θα είναι «ανοιχτό» το βιβλίο προσφορών για τη δημόσια προσφορά του Ομίλου AKTOR, με στόχο την άντληση έως 140 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία για τον επικεφαλής του ομίλου Αλ. Εξάρχου και τους μετόχους - ανθρώπους της εισηγμένης, καθώς σηματοδοτεί την πρώτη εμφάνιση του ομίλου στην αγορά ομολογιακών δανείων μέσω δημόσιας προσφοράς.

Με την έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. να προβλέπεται για τις 16 Δεκεμβρίου. Χτες, γνωστοποιήθηκε ότι το εύρος απόδοσης κυμαίνεται μεταξύ 4,7% και 5%. Το Επιτόκιο και η τελική απόδοση θα προσδιοριστούν από τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, εντός του εύρους απόδοσης.

Σε περίπτωση που η έκδοση καλυφθεί πλήρως, τα καθαρά έσοδα θα φτάσουν τα 136,2 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 111,9 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου - σε εξαγορές, καθώς και σε επενδύσεις σε έργα ΣΔΙΤ, Παραχώρησης, Ενέργειας και Real Estate. Παράλληλα, 24,3 εκατ. ευρώ προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση υφιστάμενου δανεισμού.

Οι προβλέψεις για ανοδικά μεγέθη

Όπως και προ ημερών αναφέραμε, και βάσει όσων αναφέρονταν στο Ενημερωτικό Δελτίο, με βάση το πενταετές (2025-2030) επιχειρηματικό σχέδιο που εκπονήθηκε το διάστημα Ιουλίου - Οκτωβρίου 2024, όπως τροποποιήθηκε και προσαρμόστηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, καθώς και τις προβλεπόμενες επενδύσεις, η διοίκηση του Ομίλου στοχεύει σε πωλήσεις που θα ξεπεράσουν τα 3 δισ. με προβλεπόμενο προσαρμοσμένο EBITDA άνω των 460 εκατ. έως το 2030, τα οποία θα προέρχονται όχι μόνο από τον κλάδο κατασκευών αλλά και από άλλες δραστηριότητες του Ομίλου. Το επιχειρηματικό πλάνο του Ομίλου και οι προαναφερθέντες στόχοι πωλήσεων και κερδών προέκυψαν από ενδελεχή ανάλυση και σύνθεση των επιχειρηματικών πλάνων πενταετίας των κύριων δραστηριοτήτων του Ομίλου, είτε υφιστάμενων ή νέων δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν τα επόμενα χρόνια οργανικά ή μέσω επενδύσεων.

Ειδικότερα, για την κατασκευή το 2030 προβλέπονται έσοδα 2,585 δισ. ευρώ, για τις ΑΠΕ 167 εκατ., από το real estate 10 εκατ., τις ΣΔΙΤ 89 εκατ. και το facility management 175 εκατ. (σύνολο 3,026 δισ.). Για φέτος οι πωλήσεις αναμένονται στα 1,286 δισ. (1,18 δισ από κατασκευές, 9 εκατ. από ΑΠΕ, 7 εκατ. από ακίνητα, 78 εκατ. από FM, 13 εκατ. από ΣΔΙΤ), με τα adj. EBITDA το 2025 να υπολογίζονται σε 158 εκατ. ευρώ συνολικά. .. Εάν συνεκτιμηθούν σε αυτά, η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – που εντάχθηκε στον Όμιλο τον Σεπτέμβριο του 2025 και συνεπώς ο Ομιλος θα αποτυπώσει μόνο τα αποτελέσματά του Q4.25 - και η ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ (η ολοκλήρωση της εξαγοράς της είναι θέμα εβδομάδων), αναμένεται αυτά τα νούμερα να διαφοροποιηθούν προς τα πάνω. Τα καθαρά κέρδη 2025 αναμένονται σε 22 εκατ. και το 2030 σε 119 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι μετά τη σύσταση της Atlantic - See LNG Trade, στην οποία ο Aktor συμμετέχει με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%, καθώς και μετά την υπογραφή σημαντικών μακροχρόνιων συμβάσεων προμήθειας και διάθεσης LNG, το επιχειρηματικό πλάνο προβλέπεται να αναθεωρηθεί ώστε να ενσωματώνει και αυτή τη νέα δραστηριότητα. Έσοδα από τον συγκεκριμένο τομέα αναμένονται από το 2026, στη βάση της πρόσφατης συμφωνίας της ΔΕΠΑ με την Ουκρανία, την οποία θα υλοποιήσει η Atlantic – See LNG Trade.

Ενίσχυση της κατασκευής

Σύμφωνα με την εισηγμένη, η κατασκευή συνεχίζει να βρίσκεται στον πυρήνα των δραστηριοτήτων του Ομίλου AKTOR και φέρνει την πλειονότητα των εσόδων. Με βάση τα τελευταία στοιχεία της αγοράς, ο Όμιλος κατέχει κατ’ εκτίμηση περίπου 30% του ανεκτέλεστου των έργων στην ελληνική αγορά. Ο Όμιλος συνεχίζει δυναμικά την ανάληψη νέων έργων, καθώς στο Β’ εξάμηνο του 2025, ανέλαβε νέα έργα ύψους 117 εκατ. Παράλληλα, το επόμενο διάστημα αναμένεται η έγκριση από τις αρμόδιες αρχές της εξαγοράς πλειοψηφικού ποσοστού της εταιρείας ηλεκτρομηχανολογικών έργων ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ, η οποία θα ενισχύσει τον Όμιλο στη διεκδίκηση έργων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και οπτικών ινών (FTTH), τομείς στους οποίους εκτιμάται ότι θα επενδυθούν στην ελληνική αγορά κεφάλαια άνω του 1 δισ. τα επόμενα χρόνια.

Μεγάλες επενδύσεις στις ΑΠΕ

Στο πλαίσιο του εταιρικού του μετασχηματισμού, ο Όμιλος AKTOR θα επενδύσει 1,4 δισ. για έργα ΑΠΕ ισχύος 1.300 MW έως το 2028. Με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο για την πενταετία 2025-2030, ο Όμιλος προσβλέπει σε πωλήσεις περί τα €167 εκατ. και EBITDA περί τα 135 εκατ. έως το 2030. Συνολικά, ο Όμιλος διαθέτει σήμερα χαρτοφυλάκιο αδειών έργων υπό ανάπτυξη ισχύος περίπου 2,4GW, από τα οποία 1,35GW είναι έργα ΑΠΕ (0,62GW αιολικά και 0,73GW φωτοβολταϊκά) και περίπου 1GW έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Και ήδη προχωρά στη δημιουργία 3 σταθμών αποθήκευσης ενέργειας, συνολικής ισχύος 100MW, σε μία επένδυση που θα ξεπεράσει τα 60 εκατ. ευρώ. Ο Όμιλος έχει ενισχύσει το αποτύπωμά του στις ΑΠΕ, ολοκληρώνοντας σταδιακά σημαντικές εξαγορές που διευρύνουν το χαρτοφυλάκιο του, ενώ τους προσεχείς μήνες αναμένεται να ολοκληρώσει και άλλες ανακοινωμένες εξαγορές στον χώρο των ΑΠΕ.

Δραστηριότητες στο LNG

Πρόσφατα, ο Όμιλος AKTOR εισήλθε στην αγορά του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), έχοντας εξασφαλίσει την πρώτη μακροπρόθεσμη σύμβαση αγοραπωλησίας αμερικανικού LNG μέσω της θυγατρικής εταιρείας ATLANTIC – SEE LNG TRADE, στην οποία ο Όμιλος συμμετέχει με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%. Συγκεκριμένα, η ATLANTIC – SEE LNG TRADE έχει συνάψει συμφωνία με την αμερικάνικη εταιρεία Venture Global για την πώληση και αγορά σημαντικών ποσοτήτων LNG στην Ανατολική Ευρώπη. Επίσης, έχει υπογράψει συμφωνίες με την κρατική ουκρανική εταιρεία Naftogaz και τις Ρουμανικές Nova Power και Transgaz, αντίστοιχα, για την πώληση σημαντικών ποσοτήτων LNG για 20 έτη, ξεκινώντας από το 2030. Επιπλέον, η εταιρεία εξετάζει νέες ευκαιρίες συνεργασίας στον τομέα του LNG και, στο μεταξύ, θα λειτουργήσει ως φορέας υλοποίησης της πρόσφατης συμφωνίας μεταξύ της ΔΕΠΑ και της Ουκρανίας, από την οποία αναμένονται ροές εσόδων ήδη από τον Δεκέμβριο 2025 – και τουλάχιστον έως την Άνοιξη του 2026.

Ισχυρή θέση σε ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεις

Ο Όμιλος AKTOR επενδύει στρατηγικά στα έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, τομέας στον οποίο ισχυροποιήθηκε αποφασιστικά έπειτα από την εξαγορά της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις. Σήμερα, ο Όμιλος διαθέτει συμμετοχές σε 16 έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, ενώ συμμετέχει σε όλους τους ενεργούς διαγωνισμούς για νέα έργα. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται έργα κτιριακά (όπως οι φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας), έργα φραγμάτων ή και υδραυλικά (όπως των ποταμών Ενιπέα και Ταυρωνίτη), περιβάλλοντος, συγκοινωνιακά (π.χ. Οδικός Άξονας ΕΟ2 ή κάθετος άξονας Δράμας – Αμφίπολης) και logistics, όπως το πρώην Στρατόπεδο Γκόνου της ΓΑΙΑΟΣΕ. Στόχος του Ομίλου είναι να αποκτήσει ένα μερίδιο στη σχετική αγορά ανάλογο με εκείνο που έχει στις κατασκευές και ο τομέας να αποδίδει προσαρμοσμένο EBITDA της τάξης των 79 εκατ. το 2030.

Το αποτύπωμα στο Facility Management

Ο Όμιλος AKTOR διαθέτει σημαντικό αποτύπωμα στην αγορά της διαχείρισης εγκαταστάσεων, το οποίο ενισχύθηκε πρόσφατα μέσα από την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου σε εταιρίες του Ομίλου Oceanic Group. Και ήδη διαθέτει σημαντικές συμβάσεις διαχείρισης έργων Smart Cities, στη Μαρίνα Αλίμου, σε εγκαταστάσεις μεγάλων εταιρικών πελατών κτλ.

Στη Μέση Ανατολή ο Όμιλος δραστηριοποιείται ενεργά σε έργα διαχείρισης εγκαταστάσεων, με κυριότερα τη συντήρηση του δικτύου μετρό και τραμ στην Ντόχα, το συγκρότημα υπόστεγων συντήρησης αεροσκαφών στο Διεθνές της αεροδρόμιο, τη συντήρηση του δικτύου της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Oredoo στο Κατάρ και τη συντήρηση των μεγαλύτερων τούνελ του οδικού δικτύου στη Ντόχα. Πρόσφατη νέα σύμβαση στην περιοχή αφορά στη συντήρηση του οδικού άξονα του Βορείου Κατάρ σε ολικό σύνολο 9.000 χιλιομέτρων οδικών δικτύων για τα επόμενα 5 έτη. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ο Όμιλος επεκτάθηκε στη συντήρηση μεγάλων συγκροτημάτων κατοικιών του υπουργείου Αθλητισμού και σε τεχνική συντήρηση εγκαταστάσεων στο DUBAI EXPO CITY. Με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο της πενταετίας 2025-2030, ο Όμιλος στοχεύει σε πωλήσεις ύψους 175 εκατ. και EBITDA 22 εκατ. έως το 2030.

Επενδύσεις στο Real Estate

Ο Όμιλος προσβλέπει στην αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών για την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου του στο Real Estate, με στόχο την ανάπτυξη επενδυτικών προϊόντων υψηλών προδιαγραφών, όπως ακίνητα υψηλής ποιότητας καθώς και κοινωνικές κατοικίες, σε τουριστικούς προορισμούς και σε αστικά κέντρα, καλύπτοντας τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για ενεργειακά αποδοτικά και βιώσιμα σπίτια. Επίσης, εξετάζει νέες επενδύσεις σε τουριστικά και παραθεριστικά έργα, σε πράσινα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια γραφείων και εμπορικών χώρων τα οποία θα πληρούν διεθνή πρότυπα ESG και σε αναπλάσεις και αξιοποίηση υφιστάμενων ακινήτων, μέσω σύγχρονων προτύπων ανάπτυξης.

Ήδη, ο Όμιλος λειτουργεί με επιτυχία το πρώτο του 5άστερο Luxury Boutique ξενοδοχείο «Xenodocheio Milos» στην Αθήνα, εκμεταλλεύεται 9όροφο κτίριο γραφείων (με πράσινη πιστοποίηση BREEAM) στην οδό Ιπποκράτους, ολοκληρώνει την κατασκευή κατοικιών προσωπικού 95 δωματίων και 248 κλινών σε στην Άνω Μερά της Μυκόνου, ενώ έχει εξαγοράσει πλειοψηφικό πακέτο έξι εταιρειών, οι οποίες ελέγχουν δημοφιλείς χώρους εστίασης.

Η παρουσία στο εξωτερικό

Ο Όμιλος AKTOR διατηρεί θέσεις και σε ξένες αγορές, οι οποίες του αποδίδουν πάνω από το 30% των εσόδων του, με επίκεντρο κυρίως τη Ρουμανία, στην οποία αναμένεται αύξηση του κύκλου εργασιών τα επόμενα χρόνια, λόγω του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας καθώς και των μεγάλων χρηματοδοτήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) για έργα υποδομών.