Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η πώληση χαρτοφυλακίου NPEs στην Waterwheel Capital αξίας 450 εκατ. ευρώ

Την ολοκλήρωση της μεταβίβασης στην Waterwheel Capital, χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Απαιτήσεων προς Ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας περίπου 0,45 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε η Alpha Bank.

Επισημαίνεται ότι το Χαρτοφυλάκιο είχε συμπεριληφθεί στη συναλλαγή Solar, η οποία είχε αρχικά δομηθεί στο πλαίσιο κοινής πρωτοβουλίας των ελληνικών τραπεζών για τιτλοποίηση, σύμφωνα με τον Ν. 4649/2019, όπως ισχύει, η οποία δεν ολοκληρώθηκε.

Τη διαχείριση του Χαρτοφυλακίου έχει αναλάβει η εταιρεία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», η οποία έχει νομίμως αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, ως εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων του Ν. 5072/2023.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αποτελεί την τρίτη κατά σειρά σημαντική συναλλαγή με αντισυμβαλλόμενο την Waterwheel Capital, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των τιτλοποιήσεων GAIA I και GAIA II, και εντάσσεται στη στρατηγική της Τράπεζας για την ενεργή διαχείριση Μη Εξυπηρετούμενων Απαιτήσεων. Η Συναλλαγή είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για την Τράπεζα.