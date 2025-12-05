Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η πώληση χαρτοφυλακίου NPEs στην Waterwheel Capital αξίας 450 εκατ. ευρώ

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αποτελεί την τρίτη κατά σειρά σημαντική συναλλαγή με αντισυμβαλλόμενο την Waterwheel Capital, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των τιτλοποιήσεων GAIA I και GAIA II.

Την ολοκλήρωση της μεταβίβασης στην Waterwheel Capital, χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Απαιτήσεων προς Ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας περίπου 0,45 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε η Alpha Bank.

Επισημαίνεται ότι το Χαρτοφυλάκιο είχε συμπεριληφθεί στη συναλλαγή Solar, η οποία είχε αρχικά δομηθεί στο πλαίσιο κοινής πρωτοβουλίας των ελληνικών τραπεζών για τιτλοποίηση, σύμφωνα με τον Ν. 4649/2019, όπως ισχύει, η οποία δεν ολοκληρώθηκε.

Τη διαχείριση του Χαρτοφυλακίου έχει αναλάβει η εταιρεία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», η οποία έχει νομίμως αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, ως εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων του Ν. 5072/2023.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αποτελεί την τρίτη κατά σειρά σημαντική συναλλαγή με αντισυμβαλλόμενο την Waterwheel Capital, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των τιτλοποιήσεων GAIA I και GAIA II, και εντάσσεται στη στρατηγική της Τράπεζας για την ενεργή διαχείριση Μη Εξυπηρετούμενων Απαιτήσεων. Η Συναλλαγή είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για την Τράπεζα.

