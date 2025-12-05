Επιχειρήσεις | Διεθνή

Ο Ρονάλντο επενδύει στην Perplexity - Νέο διαδραστικό hub στην πλατφόρμα

Η Perplexity προχώρησε σε παγκόσμια χορηγία του Ρονάλντο και δημιούργησε μία διαδραστική πλατφόρμα για τους θαυμαστές του Πορτογάλου ποδοσφαριστή.

Μερίδιο στην Perplexity AI απέκτησε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, σηματοδοτώντας την σημαντικότερή του επένδυση μέχρι σήμερα. Το μέγεθος και οι οικονομικοί όροι δεν αποκαλύφθηκαν στη σχετική ανακοίνωση, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Πάντως, όπως μεταδίδει το Bloomberg, η Perplexity προχώρησε σε παγκόσμια χορηγία του Ρονάλντο και δημιούργησε μία διαδραστική πλατφόρμα για τους θαυμαστές του Πορτογάλου ποδοσφαριστή στην μηχανή αναζήτησής της.

Η Perplexity που ιδρύθηκε το 2022 είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες startup τεχνητής νοημοσύνης και αποτελεί άμεσο ανταγωνιστή της Google. Η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο αποτιμήθηκε στα 20 δισ. δολάρια σε έναν επενδυτικό γύρο τον Σεπτέμβριο και έχει επεκτείνει τα εργαλεία της για επιχειρήσεις, τις συνδρομές και το παγκόσμιό της αποτύπωμα εν μέσω της αυξημένης ζήτησης για μηχανές αναζήτησης που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη.

Από την άλλη, το net worth του Ρονάλντο που αυτή τη στιγμή ζει στη Σαουδική Αραβία, βρίσκεται περίπου στα 1,4 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον δείκτη του Bloomberg που πρόσφατα αξιολόγησε για πρώτη φορά την περιουσία του.

