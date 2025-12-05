Χονγκ Κονγκ: Xαμηλό αναμένεται τo ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές της Κυριακής

Οι προεκλογικές εκστρατείες ήταν περιορισμένες δεδομένου ότι οι κάτοικοι προσπαθούν να συνέλθουν από το σοκ που προκάλεσε η φονικότερη πυρκαγιά εδώ και δεκαετίες.

Χαμηλή αναμένεται να είναι η συμμετοχή στις εκλογές την Κυριακή για την ανανέωση του νομοθετικού συμβουλίου της πόλης του Χονγκ Κονγκ στο πλαίσιο της διαδικασίας που έχει επιβάλει το Πεκίνο, η οποία δίνει δικαίωμα υποψηφίου στους «πιστούς πατριώτες» στην Κίνα.

Οι προεκλογικές εκστρατείες ήταν περιορισμένες δεδομένου ότι οι κάτοικοι προσπαθούν να συνέλθουν από το σοκ που προκάλεσε η πρόσφατη φονικότερη πυρκαγιά εδώ και δεκαετίες που έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε 159 ανθρώπους.

Εθελοντές μοίραζαν διστακτικά φυλλάδια και κρεμούσαν πανό έξω από σταθμούς του μετρό και πολυσύχναστες διασταυρώσεις σήμερα, αλλά οι περισσότεροι περαστικοί τους αγνοούσαν. Οι προεκλογικές δραστηριότητες ανεστάλησαν για λίγες ημέρες μετά την πυρκαγιά της περασμένης εβδομάδας.

«Αυτό το δυστύχημα, φυσικά, μπορεί να επηρεάσει την προσέλευση στις εκλογές... (Οι κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ) δεν έχουν το ενδιαφέρον, την προθυμία να εκλέξουν εκπροσώπους», δήλωσε ο Τσ.Κ.Λάου, ένας 82χρονος συνταξιούχος.

Η ψηφοφορία έχει θεωρηθεί από ορισμένους αναλυτές δοκιμασία νομιμότητας για την κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ, καθώς προσπαθεί να κατευνάσει την οργή του κοινού για την πυρκαγιά και να επιτηρήσει μια συνεχιζόμενη καταστολή για την εθνική ασφάλεια.

Οι κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ δήλωσαν οργισμένοι και πληγωμένοι αφού οι αρχές παραδέχτηκαν ότι τα κατώτερης ποιότητας οικοδομικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακαίνισης στο πολυώροφο συγκρότημα στη βόρεια συνοικία Τάι Πο συνέβαλαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς.

«Η διάθεση όλων είναι τόσο βαριά αυτή τη στιγμή», δήλωσε η Μέι Λι, 48 ετών. «Πώς μπορούμε ακόμα να μιλάμε για τη διεξαγωγή εκλογών υπό αυτές τις συνθήκες; Σίγουρα πρέπει να αναβληθούν». Οι τελευταίες εκλογές του Νομοθετικού Συμβουλίου το 2021 κατέγραψαν τη χαμηλότερη προσέλευση ψηφοφόρων - 30,2% - από τότε που η πρώην βρετανική αποικία επέστρεψε στην κινεζική κυριαρχία το 1997.

Χθες Πέμπτη, το γραφείο εθνικής ασφάλειας του Χονγκ Κονγκ προέτρεψε τους κατοίκους να «συμμετάσχουν ενεργά στην ψηφοφορία», λέγοντας ότι είναι κρίσιμο για την υποστήριξη των προσπαθειών της κυβέρνησης για ανοικοδόμηση μετά την καταστροφή.

«Κάθε ψηφοφόρος ενδιαφέρεται για την πατρίδα του, το Χονγκ Κονγκ», ανέφερε μια δήλωση. «Αν αγαπάτε πραγματικά το Χονγκ Κονγκ, θα ψηφίσετε με ειλικρίνια».

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για υποκίνηση άλλων να μην ψηφίσουν, δήλωσε χθες το όργανο καταπολέμησης της διαφθοράς της πόλης. Άλλα τρία συνελήφθησαν για το ίδιο αδίκημα στις 20 Νοεμβρίου, σύμφωνα με προηγούμενη δήλωση του οργάνου.

Οι αρχές εθνικής ασφάλειας έχουν επίσης επανειλημμένα προειδοποιήσει κατά των προσπαθειών «εκμετάλλευσης» της πυρκαγιάς για την υποκίνηση μιας άλλης «χρωματιστής επανάστασης», αναφερόμενες στις διαμαρτυρίες υπέρ της δημοκρατίας του 2019 που συγκλόνισαν την πόλη.

Η δημόσια υποκίνηση σε μποϊκοτάζ της ψηφοφορίας ποινικοποιήθηκε το 2021 στο πλαίσιο σαρωτικών εκλογικών μεταρρυθμίσεων που ουσιαστικά απέκλεισαν τις φιλοδημοκρατικές φωνές από το νομοθετικό σώμα των 90 εδρών της πόλης.

Αφότου το Πεκίνο επέβαλε νόμο περί εθνικής ασφάλειας στην πόλη το 2020, οι μεταρρυθμίσεις διασφάλισαν ότι μόνο οι φιλοκινέζοι υποψήφιοι - «πατριώτες» - μπορούσαν να θέσουν υποψηφιότητα και μείωσε περαιτέρω τον χώρο για ουσιαστική δημοκρατική συμμετοχή των κατοίκων του Χονγκ Κονγκ, λένε οι αναλυτές.

Οι πανδημοκρατικοί ψηφοφόροι - οι οποίοι παραδοσιακά αποτελούσαν περίπου το 60% του εκλογικού σώματος του Χονγκ Κονγκ - έκτοτε απέφυγαν τις εκλογές.

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων για τις εκλογές της Κυριακής - 4,13 εκατομμύρια - έχει επίσης μειωθεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά από το 2021, όταν συμμετείχε αριθμός ρεκόρ 4,47 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η τρέχουσα θητεία του Νομοθετικού Συμβουλίου λήγει στις 31 Δεκεμβρίου. Εάν οι εκλογές καθυστερήσουν, θα μπορούσε να προκύψει μια περίοδος κενού, καθιστώντας δύσκολη τη διατήρηση ενός λειτουργικού νομοθετικού σώματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ