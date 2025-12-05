Ρωσία: Στις φλόγες το λιμάνι του Τεμριούκ στην Αζοφική μετά από ουκρανική επίθεση

Το Τεμριούκ διαχειρίζεται υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (LPG -- υγραέριο), πετρελαϊκά και πετροχημικά προϊόντα, καθώς και σιτηρά και άλλα βασικά διατροφικά προϊόντα.

Επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος (drone) προκάλεσε πυρκαγιά στο ρωσικό λιμάνι του Τεμριούκ στην Αζοφική θάλασσα, όπως δήλωσαν σήμερα οι υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων.

Το Τεμριούκ διαχειρίζεται υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (LPG -- υγραέριο), πετρελαϊκά και πετροχημικά προϊόντα, καθώς και σιτηρά και άλλα βασικά διατροφικά προϊόντα.

«Υπήρξε πυρκαγιά. Ειδικές υπηρεσίες και υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης επιχειρούν στο σημείο», ανέφερε το κέντρο εκτάκτων καταστάσεων σε ανακοίνωση στο Telegram.

Δύο βιομηχανικής πηγές δήλωσαν στο Reuters πως η πυρκαγιά ξέσπασε στον τερματικό σταθμό μεταφόρτωσης LPG Μάκτρεν-Νάφτα, που φορτώνει LPG από Ρώσους και Καζάκους παραγωγούς για εξαγωγή.

Τους πρώτους δέκα μήνες του 2025, ο τερματικός σταθμός διαχειρίστηκε περίπου 220.000 τόνους LPG, ανέφεραν σύμφωνα με ειδικούς στον τομέα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 41 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, περιλαμβανομένου ενός πάνω από την περιφέρεια του Κρασνοντάρ όπου βρίσκεται το Τεμριούκ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ