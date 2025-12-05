Ευ. Βενιζέλος: Σημαντικό το μήνυμα που στέλνει η κυβέρνηση προτείνοντας Πενταμερή Διάσκεψη

Εκτίμησε ότι γίνεται υπερβολικά μεγάλη συζήτηση για την ευρωπαΐκή αυτονομία και την άμυνα ενώ στην πραγματικότητα συζητούμε την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος, μιλώντας στο συνέδριο με θέμα «Αθήνα: Διάλογοι για την Πολιτική», και με ειδικό τίτλο «Η Ανατολική Μεσόγειος Αλλάζει» ανέφερε μεταξύ άλλων ότι είναι σημαντικό το μήνυμα που στέλνει η ελληνική κυβέρνηση προτείνοντας την Πενταμερή Διάσκεψη, ανεξαρτήτως του αν θα επιτευχθεί η πραγματοποίησή της.

«Για πρώτη φορά λέμε ότι δε θέλουμε να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες που αποκλείουν την Τουρκία», σημείωσε ο κ.Βενιζέλος προσθέτοντας ότι «ανεξαρτήτως των εξελίξεων, δεν πρέπει να σταματήσουν οι διμερείς επαφές, γιατί τα κρίσιμα ζητήματα αντιμετωπίζονται σε διμερές επίπεδο και ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί, όπως και με τη Λιβύη». Υπογράμμισε ότι πρέπει στο εσωτερικό μέτωπο να συζητάμε με άλλο τρόπο χωρίς πολλά υπερβολικά στερεότυπα και με «πατριωτικό ρεαλισμό».

Ο κ. Βενιζέλος σημείωσε επίσης ότι οι διερευνητικές επαφές για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ο διάλογος για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, καθώς και ο διάλογος για την θετική ατζέντα πρέπει οπωσδήποτε να συνεχιστούν. Είπε ακόμη ότι οι λύσεις σε ζητήματα που αφορούν οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ, ουδέποτε προήλθαν από πολυμερείς διασκέψεις -με εξαίρεση κάποιες τριμερείς διαπραγματεύσεις- αλλά απο διμερείς συμφωνίες. Τόνισε με έμφαση ότι η Πενταμερής αφορά την ανατολική Μεσόγειο και όχι το Αιγαίο.

Εκτίμησε ότι γίνεται υπερβολικά μεγάλη συζήτηση για την ευρωπαΐκή αυτονομία και την ευρωπαΐκή άμυνα ενώ- όπως είπε - στην πραγματικότητα συζητούμε την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

Τέλος ανέφερε ότι δεν πρέπει μόνοι μας να υπονομεύουμε την σημασία της ευρωατλαντικής συνεργασίας για την ευρωπαϊκή άμυνα, διότι-όπως είπε- δημιουργούμε τις προϋποθέσεις της αμφισβήτησης αυτού του κεκτημένου του μεταπολεμικού κόσμου, ενώ εκτίμησε πως εάν οι ευρωπαϊκές χώρες κληθούν να επιλέξουν μεταξύ της σχέσης τους με τις ΗΠΑ και την ευρωπαϊκή αυτονομία, θα επιλέξουν το πρώτο.

Η πρώην Επίτροπος στην ΕΕ Άννα Διαμαντοπούλου στην τοποθέτησή της, μεταξύ άλλων, είπε ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα εθνικό μέτωπο και μέτωπο εθνικής κατανόησης σε μία κρίσιμη περίοδο. Αναφερόμενη στην πενταμερή είπε ότι κάθε πρωτοβουλία είναι θετική «αλλά έχουμε υποχρέωση από τη στιγμή που δεν ξέρουμε λεπτομέρειες και περιεχόμενο, να θέσουμε όλο το χάρτη των ευκαιριών και των κινδύνων σ' αυτή την επιλογή», ενώ τόνισε με έμφαση ότι αυτή η περιφερειακή συνδιάσκεψη θα πρέπει να έχει μέσα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κ. Διαμαντοπούλου, σε ερώτηση για το εάν μπορεί να υπάρξει διαμοιρασμός του ορυκτού πλούτου, είπε ότι «δε θα έλεγα ότι είμαστε έτοιμοι» προσθέτοντας ότι σήμερα η Ευρώπη δεν έχει έναν σαφή και έντονο ρόλο, ενώ χαρακτήρισε «μεγάλο λάθος» το «να πούμε ότι δεν υπάρχει Ευρώπη και να πάμε στις ΗΠΑ». Αναρωτήθηκε πόσο σίγουροι μπορεί να είμαστε με την πολιτική Τραμπ, λέγοντας ότι με τις αλλαγές της αμερικανικής στρατηγικής δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί -όπως ανέφερε- οι ΗΠΑ δεν δείχνουν μεγάλο σεβασμό στα σύνορα, ενώ η Ελλάδα είναι μια χώρα που την ενδιαφέρουν τα σύνορα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ