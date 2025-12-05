Κακοκαιρία Byron: Μηνύματα του 112 σε Τρίκαλα, Καρδίτσα και Φθιώτιδα

Παρά τη συνεχή βροχόπτωση καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, δεν έχουν καταγραφεί προβλήματα ή ζημιές έως αυτή την ώρα.

Το 112 ήχησε πριν από λίγο στις περιφερειακές Ενότητες Τρικάλων και Καρδίτσας, όπου στην ειδοποίηση γίνεται λόγος για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το πρωί, συνιστώντας στους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, δίνοντας προσοχή στους υπόγειους χώρους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Παράλληλα, σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας σε ολόκληρη τη Φθιώτιδα, ενόψει του κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή τις επόμενες ώρες.

Πριν από λίγα λεπτά εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, στο οποίο οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις από σήμερα έως και αύριο το πρωί, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα.

Παρά τη συνεχή βροχόπτωση καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, δεν έχουν καταγραφεί προβλήματα ή ζημιές έως αυτή την ώρα. Ωστόσο, οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή.

Το Συντονιστικό Πολιτικής Προστασίας στη Φθιώτιδα συνεδριάζει συνεχώς τις τελευταίες τρεις ημέρες, αξιολογώντας τα δεδομένα και προετοιμάζοντας σχέδια για άμεση παρέμβαση, εφόσον χρειαστεί.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ζητούν από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις και να αποφεύγουν περιοχές που ενδέχεται να παρουσιάσουν πλημμυρικά φαινόμενα.

Κλειστά σήμερα τα σχολεία στη Μαγνησία

Κλειστά παραμένουν σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, προληπτικά όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μαγνησία, καθώς και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί, με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η αναστολή λειτουργίας αποφασίστηκε λόγω της προβλεπόμενης επιδείνωσης του καιρού και των έντονων φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή, τα οποία κρίθηκε ότι ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις μαθητών και προσωπικού.

Σε ύφεση τα καιρικά φαινόμενα στη Λακωνία

Σε ύφεση είναι σήμερα το πρωί τα καιρικά φαινόμενα στη Λακωνία, όπου αν και σημειώνονται βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές, η έντασή τους είναι περιορισμένη.

Πάντως, από νωρίς το πρωί μηχανήματα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, των δήμων, αλλά και ιδιωτών συνεχίζουν τις εργασίες για τον καθαρισμό δρόμων του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου από καταπτώσεις και κατολισθήσεις, καθώς και για την απομάκρυνση συσσωρευμένων υδάτων.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, Θεόδωρος Βερούτης, «οι εργασίες συνεχίζονται κυρίως στο Γύθειο και στον δήμο Ευρώτα», προσθέτοντας ότι «η σημερινή βροχόπτωση δεν προκαλεί επιπλέον προβλήματα».

Όσον αφορά στις ζημιές που έχουν προκληθεί από την κακοκαιρία, ο αντιπεριφερειάρχης είπε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «συγκροτούνται οι επιτροπές, οι οποίες θα ξεκινήσουν άμεσα τους ελέγχους, για να προχωρήσουν στις καταγραφές».

Να σημειωθεί ότι εκτός από ζημιές σε σπίτια και καταστήματα, έχουν αναφερθεί ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες, εξοπλισμό, αλλά και σε υποδομές, ενώ όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα παραμείνουν σήμερα κλειστά.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ