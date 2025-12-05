Κικίλιας: Το έχει πάρει «λάθος» η ΕΕ με τους αγρότες

Τι είπε για το νομοσχέδιο για τα επαγγέλματα της θάλασσας.

Για τους αγρότες, τον Αλέξη Τσίπρα, και το νομοσχέδιο για τα επαγγέλματα της θάλασσας μίλησε στο Mega ο υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

«Θεωρώ ότι η πρωτογενής παραγωγή είναι αιχμή και ατμομηχανή της οικονομίας και πρέπει να το ξαναδούμε το θέμα και ως προς την Ευρώπη και ως προς τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε και τις αποφάσεις τις οποίες παίρνουμε. Υπάρχουν άνθρωποι επαγγελματίες, της βιοπάλης, άλλες κοινωνικές ομάδες και επαγγέλματα που πρέπει να κυκλοφορούν και να μετακινούνται και στους δρόμους και παντού.

Μπορώ να δεχθώ την οποιαδήποτε διαμαρτυρία στην άκρη του δρόμου δεξιά και αριστερά όπως έχει ξαναγίνει και με αγρότες και με άλλες κοινωνικές ή επαγγελματικές ομάδες. Ούτε στις Εθνικές Οδούς ούτε στα λιμάνια. Δεν βλέπουμε τους ίδιους αγρότες της δεκαετία του ‘80 και του ’90 μιλήσαμε για τα παιδιά τους, για μια άλλη γενιά, άνθρωποι που προσπαθούν να επενδύσουν στη γη τους. Ένα τεράστιο θέμα που συζητάμε είναι ποιοι θα φύγουν από το κλεινόν άστυ και να γυρίσουn στα κτήματα και στις περιουσίες τους και ενδεχομένως και επιχειρηματικά να δουν αυτή την προσπάθεια. Το έχει πάρει λάθος η ΕΕ. Γίνεται να παίρνουμε από δεξιά και αριστερά ή γύρω γύρω τα λεμόνια και τα πορτοκάλια και εδώ να μιλάμε για επιδοτήσεις και να μην μπορεί κάποιος να σπείρει ώστε να έχει το εισόδημα που του αναλογεί», είπε για τους αγρότες.

Και πρόσθεσε: Πρέπει να ξαναδούμε εθνικά το θέμα, την εθνική παραγωγή, την αγορά, τους κτηνοτρόφους και αγρότες μας, ποιοι είναι αυτόθι που έχουν χαμηλότερη παραγωγή σε σχέση με πέρσι, ποιοι έχουν χρέη και ποιοι πρέπει να στηριχθούν. Αυτά θα πρέπει να γίνονται με ανοιχτούς δρόμους και ψυχραιμία. Ακούσατε τις δηλώσεις του πρωθυπουργού, υπάρχει συναντήληψη των αντικειμενικών δυσκολιών και των λαθών επίσης. Ο τρόπος που εφαρμόζει τις πολιτικές η ΕΕ είναι λάθος κατά την άποψή μου σε σχέση με το τι επιδοτεί ή δεν επιδοτεί, ή επιτρέπει ως προς την παραγωγή ή όχι, και τι προέρχεται από τρίτες χώρες, αν είμαστε ανταγωνιστικοί ή όχι. Αυτό θα το βρούμε μπροστά μας στο μέλλον. Δέχομαι να συζητηθούν όλα, αντιλαμβάνομαι τα λάθη που έχουν γίνει. Θα πρέπει να δούμε πώς στηρίζουμε την πρωτογενή παραγωγή».

Παράλληλα, ο κ. Κικίλιας μίλησε για τη σημερινή κατάσταση στους δρόμους εξαιτίας της κακοκαιρίας. «Θέλει υπομονή και προσοχή σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες, και δεν μπορώ να ξεχάσω και να παραγνωρίσω και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους στο πεδίο, πυροσβέστες, ΕΜΑΚ, τροχονόμους, ειδικούς εργάτες, που παλεύουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Σε όλη την Ελλάδα είναι σε επιφυλακή το Λιμενικό. Ακούμε για το αν. Αιγαίο αλλά έχει μεγάλη διαφορά για το εάν το επίκεντρο θα είναι μέσα στη θάλασσα ή τελικά πάνω από ένα νησί», είπε.

Επίσης, αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα και στο ποιος είναι «απέναντι» στην κυβέρνηση. «Δεν κινούμαστε από αυτό. Εάν κάποιοι στην κυβέρνησης ασχολούνται έτι παραπάνω με αυτό, είναι λάθος. Η κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη θα κριθεί από, από τα προβλήματα της καθημερινότητας και τον δρόμο που θα φτάσουμε στο 2027 και να θα έχουμε στηρίξει την νέα γενιά, θα έχουμε δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα υπάρχει το περί δικαίου αίσθημα και η εμπεδωμένη άποψη ότι η Δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της, και από τις μεταρρυθμίσεις. Δεν θα κριθεί από το εάν απέναντί της είναι ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης ή οποιοσδήποτε άλλος. Δεν νομίζω ότι η βοήθησε την ΝΔ η κατάρρευση ή κονιορτοποίηση του χώρου της Αριστεράς. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια από την κυβέρνηση με μεταρρυθμίσεις και αλλαγές και δουλειά. Από την άλλη έχουν γίνει και λάθη. Ο κ. Τσίπρας καλά κάνει και κανει την δουλειά του, τον σεβόμαστε όπως και όποιον «αντίπαλο» υπάρχει, πολιτικά. Από εκεί και πέρα δεν θα κριθούμε από αυτό αλλά από τις μεταρρυθμίσεις, την δουλειά μας, την σοβαρότητά μας, την εγκράτειά μας. αυτό αξιολογεί και επιβραβεύει ο πολίτης ή τιμωρεί από την άλλη αν δει αλαζονικές συμπεριφορές».

Για το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης αναφορικά με τα επαγγέλματα της θάλασσας και την ανάγκη ενίσχυσης αυτών, ο υπουργός Ναυτιλίας υπογράμμισε: «Ψηφίσαμε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την αύξηση των δομών του βραχίονα ασφάλειας στα λιμάνια μας και στη θάλασσά μας. Γιατί πιστεύουμε ότι η ασφάλεια των επιβατών είναι πρώτα και πάνω από όλα. Πολλά χρόνια η ακτοπλοΐα δοκιμάζεται. Εμείς, το να μεταφέρουμε τους νησιώτες, τους επιβάτες με ασφάλεια και σεβασμό και επαγγελματισμό, και να ελέγχουμε τους παραχωρησιούχους των λιμανιών που έχουμε εκχωρήσει, τα κρατικά και όλους, και να ξέρουμε ότι σέβονται τον πολίτη, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η εκπαίδευση είναι κάτι το οποίο είναι σαν τοτέμ στο υπουργείο, γιατί θεωρώ πως δεν το έχουμε «ακουμπήσει» ως ζήτημα εδώ και 20 χρόνια όπως πρέπει. Πιστεύω ότι πρέπει να ξαναστραφούμε στη θάλασσα.

Πιστεύω τα ναυτικά επαγγέλματα δίνουν απολαβές μέχρι και 17.000 ευρώ για καπετάνιους και μηχανικούς και άλλες ειδικότητες. Φέρνουμε νομοσχέδιο για την ναυτική εκπαίδευση, θα κάνουμε καμπανιά στα σχολεία σε όλη την Ελλάδα μαζί με την Σοφία Ζαχαράκη. Τα επαγγέλματα της θάλασσας δίνουν την ευκαιρία σε έναν νέο άνθρωπο να έχει μία μικρή περιουσία, να κάνει οικογένεια και τα όνειρά του πραγματικότητα. Με αυτό γίναμε «μεγάλοι», με το εμπόριο, τα λιμάνια, πόλει κοντά στη θάλασσα και εξωστρέφεια. Έρχεται στις 23 Δεκεμβρίου η συζήτηση για το νομοσχέδιο για την ναυτική εκπαίδευση και θα ψηφιστεί στον πρώτο ή δεύτερο μήνα του επόμενου έτους».