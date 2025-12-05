Ειδήσεις | Ελλάδα

Λειψυδρία: Μικρή «ανάσα» στα αποθέματα νερού λόγω των βροχοπτώσεων

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Λειψυδρία: Μικρή «ανάσα» στα αποθέματα νερού λόγω των βροχοπτώσεων
Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΥΔΑΠ, ακόμα υστερούμε κατά 200 εκατομμύρια κυβικά , σε σχέση με πέρυσι την ίδια περίοδο.

Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις ενίσχυσαν με περίπου 15 εκατ. κυβικά τα αποθέματα νερού της ΕΥΔΑΠ.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εταιρεία ακόμα υστερούμε κατά 200 εκατ. κυβικά μέτρα, σε σχέση με πέρυσι την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ.

Παράγοντες της ΕΥΔΑΠ τονίζουν ότι αυτή είναι μεν μία μικρή χαραμάδα αισιοδοξίας, ωστόσο, το πρόβλημα της λειψυδρίας παραμένει και είναι υπαρκτό και προχωρά με ταχείς ρυθμούς η υλοποίηση του σχεδιασμού που έχει ήδη ανακοινωθεί με όλες τις προβλεπόμενες δράσεις και έργα, όπως η μεταφορά νερού από την Ευρυτανία, οι νέες γεωτρήσεις κ.α.

Τα επίσημα σημερινά δεδομένα σε σχέση με πέρυσι την ίδια ημερομηνία:

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Αττική: Στη ζώνη του πλημμυρικού κινδύνου ακόμη και με «απλή» ισχυρή βροχή - Δείτε τον χάρτη

Επίδομα θέρμανσης: Λήγει η προθεσμία για αιτήσεις - Πότε θα γίνει η πρώτη πληρωμή

Έρευνα Pricefox: Πού εντοπίζεται το ακριβότερο σουβλάκι στην Ελλάδα που φτάνει τα 6,5 ευρώ

tags:
Νερό
Λειψυδρία
ΕΥΔΑΠ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider