Eurostat: Στο 1,6% η ανάπτυξη στην ΕΕ το γ' τρίμηνο

Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,4% στην Ευρωζώνη και κατά 1,6% στην ΕΕ το γ' τρίμηνο του 2025 σε ετήσια βάση, έπειτα από +1,6% στην Ευρωζώνη και +1,7% στην ΕΕ το β' τρίμηνο.

Αύξηση 0,3% σημείωσε το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ της Ευρωζώνης το γ' τρίμηνο σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Eurostat. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, η ανάπτυξη ανήλθε στο 0,4%.

Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,4% στην Ευρωζώνη και κατά 1,6% στην ΕΕ το γ' τρίμηνο του 2025 σε ετήσια βάση, έπειτα από +1,6% στην Ευρωζώνη και +1,7% στην ΕΕ το β' τρίμηνο.

Την ισχυρότερη ανάπτυξη σε σχέση με προηγούμενο τρίμηνο κατέγραψε η Δανία (2,3%) ακολουθούμενη από το Λουξεμβούργο και τη Σουηδία που σημείωσαν αμφότερες ανάπτυξη 1,1%. Στον αντίποδα, συρρίκνωση του ΑΕΠ καταγράφηκε στη Φινλανδία και την Ιρλανδία με πτώση 0,3% και η Ρουμανία με -0,2%.

