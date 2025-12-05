Αυστραλία: Deal 3,9 δισ. ευρώ με την OpenAI για ανάπτυξη κέντρου τεχνητής νοημοσύνης στο Σίδνεϊ

Το έργο αναμένεται να χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και λειτουργίες «νέας γενιάς» που δεν χρειάζονται πόσιμο νερό για την ψύξη δομών.

Η αμερικανική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) OpenAI και αυστραλιανή εταιρεία διαχείρισης κέντρου δεδομένων ανακοίνωσαν σήμερα ότι υπέγραψαν πρωτόκολλο συμφωνίας ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων για να αναπτύξουν ένα κέντρο αφιερωμένο στην ΤΝ στο Σίδνεϊ.

Η επιχείρηση NextDC, που εδρεύει στο Μπρισμπέιν, διευκρίνισε ότι το πρωτόκολλο αυτό συμφωνίας θα αφορά ένα κέντρο «νέας γενιάς» αφιερωμένο στην ΤΝ όπως και ένα «supercluster» μονάδων επεξεργασίας γραφικών.

Οι δύο επιχειρήσεις θα συνεργαστούν για να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν και να εκμεταλλευτούν τις υποδομές αυτές στο δυτικό τμήμα του Σίδνεϊ, διευκρίνισε η OpenAI σε ξεχωριστή ανακοίνωσή της.

Οι μετοχές της NextDC ανέβηκαν πάνω από 4% μετά τις ανακοινώσεις αυτές.

Σύμφωνα με την αυστραλιανή κυβέρνηση, το έργο αυτό ύψους 7 δισεκατομμυρίων αυστραλιανών δολαρίων (περίπου 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ) θα μπορούσε να δημιουργήσει χιλιάδες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή του, και στη συνέχεια μόνιμες θέσεις.

Το έργο αναμένεται να χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και λειτουργίες «νέας γενιάς» που δεν χρειάζονται πόσιμο νερό για την ψύξη δομών, διευκρίνισε η αυστραλιανή κυβέρνηση.

«Η Αυστραλία είναι σε θέση να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην ΤΝ παγκοσμίως χάρη στα υψηλού επιπέδου τεχνικά ταλέντα της, στους στέρεους θεσμούς της και στην ξεκάθαρη φιλοδοξία της», σημείωσε ο επικεφαλής της OpenAI Σαμ Άλτμαν σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο αμερικανικός όμιλος.

Χρησιμοποιώντας παρόμοιους όρους, ο Αυστραλός υπουργός Οικονομικών Τζιμ Τσάλμερς έκρινε ότι «η Αυστραλία διαθέτει ταλέντα, δυναμικό στον τομέα της καθαρής ενέργειας, εμπορικές συμπράξεις και απαραίτητες πολιτικές για να είναι ένας από τους μεγάλους νικητές στον τομέα της ΤΝ».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ