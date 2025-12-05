Θετικά πρόσημα στις ευρωαγορές οδεύει προς

Στο επίκεντρο η συνεδρίαση της Fed και νέα μακροοικονομικά στοιχεία για την ευρωπαϊκή και την αμερικανική οικονομία.

Τελευταία ενημέρωση 11:44

Ανοδικά κινούνται οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Παρασκευή, με την επικείμενη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) την επόμενη εβδομάδα να παραμένει στο επίκεντρο καθώς τις τελευταίες δύο εβδομάδες τα στοιχήματα για νέα μείωση επιτοκίων εντείνονται.

Οι αγορές δίνουν επί του παρόντος 87,1% πιθανότητες η Fed να προχωρήσει σε τρίτη συνεχόμενη μείωση επιτοκίων.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,27% στις 580, 42 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 σημειώνει κέρδη 0,28% στις 5.734 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη προσθέτει 0,37% στις 23.982 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει άνοδο 0,26% στις 8.143 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 κερδίζει 0,19% στις 9.729 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ενισχύεται 0,14% στις 43.579 μονάδες και στην Ισπανία ο δείκτης IBEX 35 κινείται στις 16.770 μονάδες, με +0,19%.

Αργότερα την Παρασκευή, οι επενδυτές θα λάβουν στα χέρια τους έστω και καθυστερημένα, στοιχεία για τις καταναλωτικές δαπάνες στις ΗΠΑ αλλά και για τον δείκτη τιμών των προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) τον αγαπημένο δείκτη της Fed για την λήψη αποφάσεων νομισματικής πολιτικής.

Στις 18 Δεκεμβρίου, η Τράπεζα της Αγγλίας, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η Riksbank της Σουηδίας και η Norges Bank της Νορβηγίας, αναμένεται να λάβουν αποφάσεις για τα επιτόκια.

Μάκρο

Κατακόρυφη αύξηση σημείωσαν οι παραγγελίες των γερμανικών εργοστασίων τον Οκτώβριο, ενισχύοντας τις ελπίδες ότι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης θα καταφέρει να καταγράψει ανάπτυξη στο τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Συγκεκριμένα, η ζήτηση αυξήθηκε κατά 1,5% σε μηνιαία βάση σύμφωνα με στοιχεία της Destatis, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών του Bloomberg για +0,3%. Η στατιστική υπηρεσία της Γερμανίας ανακοίνωσε επίσης την αναθεώρηση των στοιχείων για τις εργοστασιακές παραγγελίες που αυξήθηκαν τελικά κατά 2% σε σχέση με τον Αύγουστο, έναντι των προκαταρκτικών στοιχείων για άνοδο 1,1%.

Η αύξηση αποδίδεται κυρίως σε μεγάλης κλίμακας παραγγελίες και ειδικότερα στην έκρηξη κατά 87% στις παραγγελίες αεροσκαφών, πλοίων, τρένων, και στρατιωτικών οχημάτων.

Επιπλέον, αναμένονται στοιχεία για το ΑΕΠ της ΕΕ, το εμπορικό ισοζύγιο της Γαλλίας και τις λιανικές πωλήσεις της Ιταλίας.

Μεικτά πρόσημα στην Ασία

Με μεικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση οι δείκτες στα ασιατικά χρηματιστήρια.

Ειδικότερα, ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε 1,05% στις 50.491,87 μονάδες, ενώ ο ευρείας βάσης Topix σημείωσε πτώση 1,05% στις 3.362,56 μονάδες.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 1,78% στις 4.100,05 μονάδες, ωστόσο ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq έχασε 0,55% στις 924,75 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε κατά 0,5% ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας ανήλθε στις 4.584,54 μονάδες με κέρδη 0,84%.

Ο δείκτης ASX/S&P 200 πρόσθεσε 0.19% στις 8.634,6 μονάδες.