Σε ποιες περιοχές παραμένουν κλειστά σήμερα τα σχολεία

Λόγω της έντονης κακοκαιρίας που πλήττει διάφορες περιοχές της Ελλάδας, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημέρωσε ότι σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, είναι κλειστά όλα τα σχολεία στους νομούς Αττικής και της Μαγνησίας, καθώς επίσης και σε 20 δήμους της χώρας.

Αναλυτικά, τα σχολεία είναι κλειστά στους ακόλουθους νομούς και δήμους, σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων: