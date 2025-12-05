Σε ποιες περιοχές παραμένουν κλειστά σήμερα τα σχολεία

Τα σχολεία είναι κλειστά σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων.
Λόγω της έντονης κακοκαιρίας που πλήττει διάφορες περιοχές της Ελλάδας, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημέρωσε ότι σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, είναι κλειστά όλα τα σχολεία στους νομούς Αττικής και της Μαγνησίας, καθώς επίσης και σε 20 δήμους της χώρας.
Αναλυτικά, τα σχολεία είναι κλειστά στους ακόλουθους νομούς και δήμους, σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων:
- Νομός Αττικής
- Νομός Μαγνησίας
- Νομός Ευβοιας
- Δήμος Χακιδέων
- Δήμος Ερέτριας
- Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων
- Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Αννας
- Δήμος Σκύρου
- Νομός Βοιωτίας
- Δήμος Θηβαίων
- Δήμος Ορχομενού
- Δήμος Τανάγρας
- Δήμος Ορεινά Καλαμπάκας
- Δήμος Διον Ολύμπου
- Δήμος Κατερίνης
- Δήμος Ρόδου
- Δήμος Κάσου
- Δήμος Τήλου
- Δήμος Σύμης
- Δήμος Καστελόριζου
- Δήμος Ανατολικής Μάνης
- Δήμος Ευρώτα
- Δήμος Μονεμβασιάς.