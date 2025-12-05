ΧΑ: Διστακτική απόπειρα ανάκτησης των 2.100 μονάδων

Ευθυγραμμισμένη με την τάση των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων η Λεωφόρος Αθηνών, όπου ο Γενικός Δείκτης καταγράφει ήπια κέρδη. ΟΠΑΠ και Aktor ξεχωρίζουν ανοδικά στον FTSE Large Cap.

Upd. 11:33

Ευθυγραμμισμένη με την τάση των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων εμφανίζεται την Παρασκευή η Λεωφόρος Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει ήπια κέρδη.

Τα πρόσφατα στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ, αλλά και η προγραμματισμένη για σήμερα ανακοίνωση για τον πληθωρισμό στην αμερικανική οικονομία -για τον οποίο υπάρχουν φόβοι ότι παραμένει επίμονος- δημιουργούν νευρικότητα τους επενδυτές. Κι αυτό, ενόψει της απόφασης της Fed την ερχόμενη εβδομάδα για τα αμερικανικά επιτόκια.

Ουσιαστικά, οι αυξομειούμενες προσδοκίες για μια νέα μείωση των αμερικανικών επιτοκίων λειτουργούν ως βαρόμετρο για τις αγορές, και μέχρι στιγμής οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο σενάριο μιας νέας μείωσης. Αυτό επιτρέπει σήμερα σε Φρανκφούρτη και Παρίσι να καταγράφουν μέχρι στιγμής κέρδη της τάξης του 0,3%-0,4%, ενώ μικρότερα κέρδη καταγράφει και ο βρετανικός FTSE 100.

Επί ευρωπαϊκού εδάφους, μια σειρά μακροοικονομικών στοιχείων στρέφουν το ενδιαφέρον στη Γερμανία, όπως η άνοδος 1,5% στις βιομηχανικές παραγγελίες του Οκτωβρίου, αλλά και η ανοδική αναθεώρηση για την άνοδο του Σεπτεμβρίου από το 1,1% στο 2%. Ωστόσο, η Γερμανία βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος σήμερα κυρίως για την κρίσιμη ψηφοφορία στην Bundestag για το συνταξιοδοτικό πακέτο που προωθεί η κυβέρνηση Μερτς. Κι αυτό διότι, σύμφωνα με τη UBS, η εξέλιξη της ψηφοφορίας θα μπορούσε να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των αγορών στην ικανότητα της γερμανικής κυβέρνησης να νομοθετεί απρόσκοπτα.

Στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.102,28 μονάδες με κέρδη 0,56%, κινούμενος από την έναρξη των συναλλαγών σε θετικό έδαφος. Στο χθεσινό κλείσιμο, η εβδομαδιαία απόδοση του ΓΔ διαμορφωνόταν σε 0,36%.

Ανοδικά κινείται και ο τραπεζικός δείκτης, ενισχυμένος 0,89% στις 2.351,10 μονάδες, στη σύνθεση του οποίου το σύνολο των μετοχών πλην της Τρ. Κύπρου διαπραγματεύονται με θετικό πρόσημο.

Στο σύνολο του ταμπλό 66 μετοχές κινούνται ανοδικά έναντι 32 σε αρνητικό έδαφος και 52 αμετάβλητων, με την αναλογία ανοδικών/καθοδικών στο 2,1:1.

Λίγο μετά τις 11:30 ο συνολικός τζίρος διαμορφώνεται σε 28,01 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €7,62 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, ξεχωρίζει ο ΟΠΑΠ με άνοδο 1,21% στα 18,42 ευρώ, όπως και οι Aktor και Τρ. Πειραιώς ενισχυμένες 1,17% και 0,98%. Με κέρδη περί του 0,9% ακολουθούν οι ΔΑΑ και Alpha Bank στα €10,14 και €3,47 αντίστοιχα.

Με άνοδο περί του 0,4%-0,6% διαπραγματεύονται οι τίτλοι των ΕΤΕ, Optima, Helleniq Energy, Coca-Cola HBC και Lamda Development, ενώ ακολουθούν με μικρότερα κέρδη, μεταξύ άλλων, οι Motor Oil (+0,34%), Eurobank (+0,26%), ΔΕΗ (+0,23%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,16%) και Metlen (+0,14%).

Σε αρνητικό έδαφος, η Τρ. Κύπρου υποχωρεί 1,25% στα 7,88 ευρώ, στο -1% ο τίτλος της Τιτάν, στο -0,54% η ΕΥΔΑΠ, μικρότερες απώλειες για ΟΤΕ (-0,46%), Cenergy (-0,26%), Viohalco (-0,18%) και Aegean (-0,14%).