Στα μπλόκα Καλπακίου και Λούρου οι αγρότες της Ηπείρου

Aποκλεισμό του κόμβου στο Καλπάκι με τρακτέρ, πραγματοποιούν από τις 8:30 το πρωί έως τις 12:00 το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι των Ιωαννίνων, οι οποίοι βρίσκονται στην 6η ημέρα κινητοποιήσεων.

Τον κόμβο αναμένεται να κλείσουν και από τις 19:00 έως τις 22:00 το βράδυ, ενώ θα συνεχίσουν και αύριο τις κινητοποιήσεις τους.

Την υποστήριξή του στον αγώνα τους εξέφρασε ο δήμαρχος Πωγωνίου Κώστας Καψάλης, ο οποίος χθες το βράδυ πήγε στο μπλόκο. Στο μήνυμά του προς τους αγρότες τόνισε, πως «εάν δεν στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας, το ακριτικό Πωγώνι που ήδη δοκιμάζεται γιατί είναι αντιμέτωπο με κλείσιμο σχολείων, ΕΛΤΑ, Υπηρεσιών Κέντρων Υγείας, θα σβήσει».

Αύριο Σάββατο, σύμφωνα με τους αγρότες, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν με αποκλεισμό του κόμβου, από τις 19:00 έως τις 22:00 το βράδυ.

Όπως ανακοινώθηκε χθες το βράδυ, την Κυριακή, στις 11:00 το πρωί, προγραμματίζεται συγκέντρωση με αγροτικά μηχανήματα στο φυτώριο Λαψίστας. Στην συνέχεια θα γίνει πορεία προς το αεροδρόμιο Ιωαννίνων, όπου στον κόμβο του θα πραγματοποιηθεί στις 12:30 σύσκεψη, με τη συμμετοχή όλων των φορέων του νομού.

Στο δεύτερο αγροτικό μπλόκο της Ηπείρου, στον Λούρο της Πρέβεζας τα τρακτέρ ενισχύονται.

Στην ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΥ Πρέβεζας, χαιρετίζει την απόφαση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Πρέβεζας και της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, υπογραμμίζοντας, ότι οι κινητοποιήσεις αποτελούν συνέχεια μιας μακράς προσπάθειας οργάνωσης και συσπείρωσης των βιοπαλαιστών αγροτών.