Μνημόνιο Συνεργασίας ΙΝΣΕΤΕ με το Ίδρυμα «Η Θεοτόκος»

Η συνεργασία επιδιώκει να γεφυρώσει την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας, δημιουργώντας διαδρομές επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα «Η Θεοτόκος» και το ΙΝΣΕΤΕ εγκαινιάζουν μια στρατηγική συνεργασία που ανοίγει τον δρόμο για την ουσιαστική ένταξη ατόμων στο φάσμα του αυτισμού στην αγορά εργασίας του τουρισμού και της φιλοξενίας, μέσα από ένα συνεκτικό πλαίσιο κατάρτισης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και επαγγελματικής ενδυνάμωσης.

Με μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, κοινωνικών εταίρων και φορέων του τουρισμού παρουσιάστηκε αναλυτικά το Μνημόνιο Συνεργασίας των δύο φορέων στο Ζάππειο Μέγαρο, σήμερα, σε ειδική εκδήλωση με τίτλο «Ενώνουμε Δυνάμεις – Δημιουργούμε Ευκαιρίες».

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμούς από τους Προέδρους των δύο φορέων, τον κ. Παναγή Καρέλλα, Πρόεδρο ΔΣ «Η Θεοτόκος», και τον κ. Γιώργο Βερνίκο, Πρόεδρο ΔΣ ΙΝΣΕΤΕ, ενώ ακολούθησαν τοποθετήσεις από τον Υπουργό Επικρατείας κ. Άκη Σκέρτσο και τον Υφυπουργό Υγείας κ. Δημήτρη Βαρτζόπουλο, την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Σοφία Ζαχαράκη με βιντεοσκοπημένο μήνυμα, την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας κ. Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία απέστειλε τον χαιρετισμό της, τον πρώην Πρωθυπουργό κ. Παναγιώτη Πικραμμένο και την Ευρωβουλευτή, κ. Ελεονώρα Μελέτη.

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε το πλαίσιο συνεργασίας από τον κ. Γιάννη Παπακωνσταντίνου, Επιστημονικό Διευθυντή του Ιδρύματος «Η Θεοτόκος», και τον κ. Ηλία Κικίλια, Γενικό Διευθυντή του ΙΝΣΕΤΕ.

Μεταξύ άλλων, οι ομιλητές ανέφεραν τα εξής:



«Η σημερινή εκδήλωση δεν αποτελεί απλώς την παρουσίαση ενός Μνημονίου Συνεργασίας. Σηματοδοτεί την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας με έναν από τους σημαντικότερους τομείς της ελληνικής οικονομίας: τον τουρισμό και τη φιλοξενία. Αποτελεί μια κοινή προσπάθεια να δημιουργήσουμε νέες, πραγματικές δυνατότητες πρόσβασης στην εργασία για άτομα στο φάσμα του αυτισμού» δήλωσε ο κ. Παναγής Καρέλλας, Πρόεδρος ΔΣ του Ιδρύματος «Η Θεοτόκος».



Επιπλέον, ο κ. Γιώργος Βερνίκος, Πρόεδρος ΔΣ του ΙΝΣΕΤΕ δήλωσε: «Η συνεργασία μας με το Ίδρυμα «Η Θεοτόκος» αποτελεί μια συλλογική δέσμευση. Μια απόφαση να υπηρετήσουμε τον ελληνικό τουρισμό με αξίες. Έναν τουρισμό που δημιουργεί ευκαιρίες για όλους. Στον τομέα μας, άλλωστε, οι άνθρωποι είναι η καρδιά της εμπειρίας. Η διαφορετικότητα των ανθρώπων μάς κάνει πιο δημιουργικούς, πιο προσαρμοστικούς, πιο ανοιχτούς. Με αυτό το Μνημόνιο επιδιώκουμε να ενισχύσουμε την πρόσβαση των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού στην αγορά εργασίας· να συμβάλλουμε στην επαγγελματική τους ενδυνάμωση ώστε να συμμετέχουν ουσιαστικά, ισότιμα και με αυτοπεποίθηση. Εύχομαι η συνεργασία μας να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση και αφετηρία για ακόμη περισσότερες δράσεις που κάνουν τη διαφορά και σε άλλους τομείς της οικονομίας».

Ο πρ. Πρωθυπουργός, κ. Παναγιώτης Πικραμμένος σημείωσε ότι, σε μια απαιτητική εποχή με αυξημένες κοινωνικές προκλήσεις, το έργο του Ιδρύματος «Η Θεοτόκος» αποτελεί ουσιαστική πράξη προσφοράς προς ανθρώπους με ιδιαίτερες ανάγκες. Αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στο Ίδρυμα, όπου διαπίστωσε από κοντά την ποιότητα και την αφοσίωση του έργου που επιτελείται, και υπογράμμισε ότι η σημερινή σύμπραξη αποτελεί σημαντικό βήμα κοινωνικής ενδυνάμωσης. Ευχήθηκε κάθε επιτυχία στη συνεργασία που ξεκινά.

Ο Υπουργός Επικρατείας κ. Άκης Σκέρτσος δήλωσε από την πλευρά του ότι τα τελευταία χρόνια η Κυβέρνηση εργάζεται συστηματικά για να αλλάξει την πραγματικότητα των ατόμων με αναπηρίες, διαμορφώνοντας έναν μηχανισμό πολιτικών και πρακτικών που ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες κάθε κοινότητας. Υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν οριζόντιες λύσεις σε τόσο σύνθετα ζητήματα και ότι απαιτούνται στοχευμένες παρεμβάσεις, συντονισμός και συνέργειες. Αναφερόμενος στη σύμπραξη του Ιδρύματος «Η Θεοτόκος» με το ΙΝΣΕΤΕ, σημείωσε πως αποτελεί ένα θετικό παράδειγμα νέου κοινωνικού διαλόγου και κάλεσε και άλλες εθελοντικές οργανώσεις να συμβάλουν προς την ίδια κατεύθυνση, προκειμένου να ενισχυθούν συλλογικά οι ευκαιρίες για όσους τις χρειάζονται περισσότερο.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Σοφία Ζαχαράκη, υπογράμμισε ότι τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού μπορούν όχι μόνο να ανταποκριθούν, αλλά και να διακριθούν. Χαιρέτισε τη συνεργασία του Ιδρύματος «Η Θεοτόκος» με τον τουριστικό τομέα ως γέφυρα ανάμεσα στην εκπαίδευση και την απασχόληση και συνεχάρη τους νέους και τις νέες που διεκδικούν με θάρρος τη θέση που τους αξίζει στην κοινωνία. Σημείωσε ότι το Υπουργείο θα στηρίξει κάθε τέτοια προσπάθεια, καθώς προωθεί μια εκπαίδευση πραγματικά συμπεριληπτική, με καθολική πρόσβαση στη γνώση, νέες σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και νέα τμήματα ένταξης σε όλη τη χώρα

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η συνεργασία του Ιδρύματος «Η Θεοτόκος» με το ΙΝΣΕΤΕ ανταποκρίνεται σε μια πραγματική ανάγκη, καθώς υπάρχουν άνθρωποι με δυνατότητες και θέληση να εργαστούν, αλλά συχνά χωρίς την ευκαιρία που χρειάζονται. Υπογράμμισε ότι η Πολιτεία στηρίζει το παιδί και τον ενήλικα με αναπηρία από νωρίς και με συνέπεια, ενισχύοντας την αυτονομία και την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση και στην εργασία. Επισήμανε ότι η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από τις δημόσιες πολιτικές αλλά και από πρωτοβουλίες όπως η σημερινή, και συνεχάρη τους δύο φορείς για τον επαγγελματισμό και το όραμά τους, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η σύμπραξη αυτή θα δικαιώσει την προσπάθεια όλων.

Ο Υφυπουργός Υγείας κ. Δημήτρης Βαρτζόπουλος σημείωσε ότι, ενώ στην Ελλάδα υπάρχουν σημαντικές δομές εκπαίδευσης και προεπαγγελματικής κατάρτισης για άτομα με αναπηρία, η μετάβαση στην πραγματική, μη επιδοτούμενη εργασία παραμένει η πιο απαιτητική και συχνά δυσκολότερη φάση της ένταξης. Τόνισε ότι η σημερινή πρωτοβουλία είναι ουσιαστικά πρωτοποριακή, καθώς οι τουριστικές επιχειρήσεις αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην εκπαίδευση και στη δημιουργία κατάλληλων εργασιακών περιβαλλόντων για άτομα στο φάσμα του αυτισμού. Όπως υπογράμμισε, η σύμπραξη αυτή υπερβαίνει τα μέχρι τώρα σχήματα κοινωνικών συνεταιρισμών και ανοίγει νέους δρόμους ουσιαστικής ένταξης, εκφράζοντας τα θερμά του συγχαρητήρια στους δύο φορείς.

Η Ευρωβουλευτής κ. Ελεονώρα Μελέτη υπογράμμισε ότι το Ίδρυμα «Η Θεοτόκος» προσφέρει ένα ανθρώπινο και υποστηρικτικό περιβάλλον, όπου τα παιδιά και οι νέοι βρίσκουν πραγματικές ευκαιρίες εξέλιξης. Αναφέρθηκε στις επισκέψεις της στο Ίδρυμα, όπου διαπίστωσε την πρόοδο και τη δύναμη των ωφελουμένων και των οικογενειών τους. Τόνισε ότι η προσβασιμότητα στην εκπαίδευση και στην εργασία αποτελεί βασική προϋπόθεση για ίσες ευκαιρίες και ότι η Θεοτόκος έχει κάνει σημαντικά βήματα στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Όπως σημείωσε, η σημερινή σύμπραξη ενισχύει αυτή την προσπάθεια και συμβάλλει ώστε εργοδότες και κοινωνία να εστιάζουν στα ταλέντα και τις δεξιότητες, και όχι στην αναπηρία.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μία συζήτηση σε πάνελ μεταξύ εκπροσώπων κοινωνικών εταίρων, με τίτλο «Συμπερίληψη στην Πράξη: Η Δύναμη της Συνεργασίας», στην οποία συμμετείχαν οι κ. Βάλια Αρανίτου, Επιστημονική Διευθύντρια του ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, κ. Χρήστος Γούλας, Γενικός Διευθυντής του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, κ. Γιώργος Κουτσοκώστας, Διευθυντής Εκπαίδευσης του ΙΝΣΕΤΕ, κ. Πάρης Λιντζέρης, Διευθυντής του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, και κ. Ντόρα Οικονόμου, Διευθύντρια Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΣΕΒ.



Οι ομιλητές ανέδειξαν πρακτικές και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την αυτονομία, τη συμμετοχή και την επαγγελματική προοπτική των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού, υπογραμμίζοντας την προστιθέμενη αξία που δημιουργεί η συμπερίληψη για τις επιχειρήσεις και συνολικά την αγορά εργασίας και την κοινωνία μας.

Η σύμπραξη εστιάζει ιδίως στα εξής:

Ενίσχυση της πρόσβασης στην εργασία

Αντιστοιχίζονται οι ειδικότητες επαγγελματικής κατάρτισης του Ιδρύματος «Η Θεοτόκος» με πραγματικές θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις φιλοξενίας της Αττικής, δημιουργώντας διαύλους σύνδεσης των ωφελούμενων με την αγορά εργασίας.

Ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων

Προβλέπεται ο σχεδιασμός στοχευμένων προγραμμάτων και η προσαρμογή των εκπαιδευτικών εργαστηρίων σύμφωνα με τις ανάγκες του τουριστικού κλάδου και κάθε θέσης εργασίας.

Διμερής και αμφίδρομη εκπαίδευση των εκπαιδευτών (Train the Trainer)

Το ΙΝΣΕΤΕ παρέχει εισηγητές που εκπαιδεύουν την ομάδα του Ιδρύματος «Η Θεοτόκος», σε θεματικές όπως: hospitality, back office και logistics, ενώ το Ίδρυμα «Η Θεοτόκος» εκπαιδεύει τους εισηγητές του ΙΝΣΕΤΕ σε θέματα νευροδιαφορετικότητας, δομημένης υποστήριξης ατόμων με διαταραχή αυτιστικού φάσματος, διαχείρισης αισθητηριακών προκλήσεων και εύλογων προσαρμογών στο εργασιακό περιβάλλον. Απώτερος σκοπός, η ολοκληρωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση των ωφελούμενων

Υποστηριζόμενη προετοιμασία και παρακολούθηση των ωφελούμενων

Το Ίδρυμα «Η Θεοτόκος» αναλαμβάνει την επιλογή, προετοιμασία, υποστήριξη και παρακολούθηση των εκπαιδευομένων τόσο κατά την εκπαίδευση όσο και κατά την ένταξή τους στο χώρο εργασίας.

Ανάπτυξη συνεργειών

Διαμορφώνεται ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας που επιτρέπει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, δεδομένων και καλών πρακτικών, με στόχο την παραγωγή πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων στο πεδίο της εκπαίδευσης και εργασιακής συμπερίληψης των ατόμων με αναπτυξιακές αναπηρίες.

Συνολικά, η συνεργασία επιδιώκει να γεφυρώσει την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας, δημιουργώντας δομημένες διαδρομές επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές, ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται σεπραγματικές ανάγκες του τουριστικού κλάδου για ανθρώπινο δυναμικό.