Γερμανία: Αυξήθηκαν 1,5% οι παραγγελίες των εργοστασίων τον Οκτώβριο

Κατακόρυφη αύξηση σημείωσαν οι παραγγελίες των γερμανικών εργοστασίων τον Οκτώβριο, ενισχύοντας τις ελπίδες ότι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης θα καταφέρει να καταγράψει ανάπτυξη στο τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Συγκεκριμένα, η ζήτηση αυξήθηκε κατά 1,5% σε μηνιαία βάση σύμφωνα με στοιχεία της Destatis, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών του Bloomberg για +0,3%. Η στατιστική υπηρεσία της Γερμανίας ανακοίνωσε επίσης την αναθεώρηση των στοιχείων για τις εργοστασιακές παραγγελίες που αυξήθηκαν τελικά κατά 2% σε σχέση με τον Αύγουστο, έναντι των προκαταρκτικών στοιχείων για άνοδο 1,1%.

Η αύξηση αποδίδεται κυρίως σε μεγάλης κλίμακας παραγγελίες και ειδικότερα στην έκρηξη κατά 87% στις παραγγελίες αεροσκαφών, πλοίων, τρένων, και στρατιωτικών οχημάτων.

Η ανάκαμψη του τομέα θεωρείται κρίσιμη για την επιστροφή στην ανάπτυξη έπειτα από δύο διαδοχικά έτη συρρίκνωσης του ΑΕΠ της Γερμανίας. Τα προβλήματα της χώρας προέρχονται από τους αυστηρότερους δασμούς των ΗΠΑ, τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα και μακροχρόνια ζητήματα όπως η υπερβολική γραφειοκρατία.