Η Intracom Telecom και η GeoLinks επιτυγχάνουν Multi-Gigabit επιδόσεις σε πιλοτική δοκιμή στις ΗΠΑ

Αδειοδοτημένο φάσμα και σταθερή ασύρματη πρόσβαση επιτρέπουν στους παρόχους συνδεσιμότητα επιπέδου οπτικής ίνας, χωρίς παρεμβολές.

Η Intracom Telecom και η GeoLinks ολοκλήρωσαν με επιτυχία την πρώτη λειτουργική ασύρματη σύνδεση στο αδειοδοτημένο φάσμα 29/31 GHz LMDS στο Λας Βέγκας. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονταν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της έκθεσης WISPAPALOOZA 2025.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η τεχνολογία WiBAS™ G5 επέδειξε εξαιρετικές δυνατότητες, συνδέοντας τερματικές συσκευές στο Λας Βέγκας και επιτυγχάνοντας συνολική χωρητικότητα 1,6 Gbps σε απόσταση 5 μιλίων, στο φάσμα 29/31 GHz. Η επίδειξη αυτή αποδεικνύει ότι οι αδειοδοτημένες λύσεις mmWave FWA μπορούν να παρέχουν ασφαλή, χωρίς παρεμβολές και ισάξια της οπτικής ίνας εμπειρία συνδεσιμότητας. Παράλληλα επιβεβαίωσε την εμπορική και επιχειρησιακή ετοιμότητα του φάσματος LMDS (Local Multipoint Distribution Service) της GeoLinks. Ως ο μεγαλύτερος κάτοχος αδειοδοτημένου φάσματος LMDS στις ΗΠΑ, η GeoLinks δίνει πλέον τη δυνατότητα στους WISPs, σε εθνικό επίπεδο, να παρέχουν σε μεγάλες αποστάσεις υπηρεσίες πολλών gigabit με αξιοπιστία όπως αυτή της οπτικής ίνας. Η εν λόγω δοκιμή ενισχύει την εμπορική αξιοποίηση του αδειοδοτημένου φάσματος της GeoLinks εντός της γεωγραφικής της κάλυψης και επιτρέπει στους WISPs, σε 1.300 περιοχές των ΗΠΑ, να επεκτείνουν τις υπηρεσίες τους αξιοποιώντας το φάσμα LMDS, γνωστό για την υψηλή ταχύτητα, αξιοπιστία και ασφάλεια που προσφέρει.

«Η GeoLinks επαναπροσδιορίζει τι είναι εφικτό στη σταθερή ασύρματη πρόσβαση», δήλωσε ο κ. Kevin Hetrick, CEO της GeoLinks. «Το μήνυμα από την επίδειξη στη WISPAPALOOZA, ήταν σαφές: Η τεχνολογία και το φάσμα είναι διαθέσιμα σήμερα, ώστε οι WISPs να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους, να εξαλείψουν τις παρεμβολές, να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες εσόδων και να προσφέρουν υπηρεσίες με ποιότητα συνδεσιμότητας ίση με αυτή των οπτικών ινών στις κοινότητες που εξυπηρετούν».

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και περήφανοι που συνεργαζόμαστε με τη GeoLinks, δίνοντας πρόσβαση σε αδειοδοτημένο φάσμα στους WISPs», δήλωσε ο κ. Κυριάκος Βέργος, CEO της Intracom Telecom USA. «Ο συνδυασμός του WiBAS™ G5 Smart base station με το φάσμα της GeoLinks θα επιτρέψει την παροχή αξιόπιστης υπηρεσίας με ταχύτητα πολλών gigabit σε μεγάλες αποστάσεις, προσφέροντας συνδεσιμότητα επιπέδου οπτικής ίνας σε περιοχές που δεν διαθέτουν άμεση ή οικονομικά εφικτή πρόσβαση σε δίκτυα οπτικών ινών».

Το WiBAS™ G5 Smart base station της Intracom Telecom ενσωματώνει έναν μοναδικό, υβριδικό σχεδιασμό massive-beamforming, αξιοποιώντας προηγμένους αλγόριθμους που κατανέμουν δυναμικά την χωρητικότητα, μεγιστοποιούν ταυτόχρονες συνδέσεις συνδρομητών και απλοποιούν τόσο την εγκατάσταση όσο και την παραμετροποίηση των υπηρεσιών. Ο στιβαρός σχεδιασμός του εξασφαλίζει αδιάλειπτη αξιοπιστία ακόμη και στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα. Επιπλέον το σύστημα μπορεί να τεθεί σε λειτουργεία εύκολα επιτρέποντας στους παρόχους να επεκτείνουν το δίκτυό τους γρήγορα και αποδοτικά. Με τα αδειοδοτημένα φάσματα της GeoLinks και τη διάθεση του WiBAS™ G5 της Intracom Telecom στους WISPs ολόκληρης της χώρας, η παροχή υψηλών ταχυτήτων και η ψηφιακή ένταξη είναι ένα βήμα πιο κοντά σε όλους.

