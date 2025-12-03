EY: Νέα εποχή για τις εταιρικές αναφορές με AI, CSRD και εξελίξεις στα πρότυπα IFRS και ESRS

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI), οι νέες κανονιστικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις, αλλά και η βιώσιμη ανάπτυξη, συγκλίνουν σε ένα ενιαίο πλαίσιο εταιρικής πληροφόρησης, όπου η ακρίβεια, η διαφάνεια, και η ταχύτητα αποτελούν πλέον αλληλένδετες απαιτήσεις.

Το 12ο ετήσιο συνέδριο της EY Ελλάδος, Corporate Reporting Insights, επιβεβαίωσε ότι οι οικονομικές διευθύνσεις των εταιρειών βρίσκονται σε μια περίοδο βαθύ μετασχηματισμού.

Την εκδήλωση άνοιξε με τοποθέτησή του ο Ανδρέας Χατζηδαμιανού, Εταίρος και Επικεφαλής Ελεγκτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος, τονίζοντας πως η τεχνητή νοημοσύνη παύει να είναι εργαλείο και εξελίσσεται σε στρατηγικό συνεργάτη για τις επιχειρήσεις.

Όπως σημείωσε, «το AI δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να ανταποκρίνονται έγκαιρα και αποτελεσματικά στην αβεβαιότητα, να επενδύουν περισσότερο στην καινοτομία, αλλά και να διαμορφώνουν πιο έξυπνες και αποδοτικές διαδικασίες». Η τεχνολογία, όπως τόνισε, δεν αντικαθιστά την ανθρώπινη κρίση, αλλά την βελτιώνει, την επιταχύνει, και την κάνει ακόμα πιο αξιόπιστη.

Ρυθμιστικό τοπίο: αβεβαιότητα, συγκρούσεις προτεραιοτήτων και η ανάγκη για διαφάνεια

Κατά την πρώτη ενότητα του συνεδρίου, η παρουσίαση της Χριστιάνας Παναγίδου, Εταίρου Ελεγκτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος, και Επικεφαλής για θέματα Εταιρικής Πληροφόρησης στην περιοχή Europe Central South BU, και της Σοφίας Καλομενίδου, Εταίρου της EY Ελλάδος, και Επικεφαλής Υπηρεσιών Κεφαλαιαγορών της EY για την περιοχή Europe Central, ανέδειξε πώς οι συνεχιζόμενες μακροοικονομικές και ρυθμιστικές πιέσεις, οι γεωπολιτικές εντάσεις και η παγκόσμια εμπορική αστάθεια, οδηγούν στην ανάγκη ενίσχυσης της διαφάνειας της εταιρικής πληροφόρησης και συνεχούς επικαιροποίησης των εκτιμήσεων και των σεναρίων που γίνονται από τις διοικήσεις.

Η συζήτηση που ακολούθησε, με τη συμμετοχή της Νατάσσας Στάμου, Αντιπροέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Παναγιώτη Γιαννόπουλου, Προέδρου της ΕΛΤΕ, της Χριστιάνας Παναγίδου, και της Σοφίας Καλομενίδου, υπό τον συντονισμό του Βασίλη Τζίφα, Εταίρου Ελεγκτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος, επικεντρώθηκε στις εποπτικές προτεραιότητες και στην ετοιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων για την εφαρμογή της Οδηγίας CSRD, καθώς και στις προκλήσεις που δημιουργούν οι ευρωπαϊκές παρεμβάσεις, όπως το πακέτο EU Omnibus. Στον δεύτερο άξονα, οι ομιλητές ανέδειξαν τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης, της αυτοματοποίησης και της ταχείας ανάπτυξης των crypto assets στη διαμόρφωση και διασφάλιση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, επισημαίνοντας νέες ευκαιρίες, αλλά και ουσιαστικές προκλήσεις για επιχειρήσεις και εκδότες.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, διενεργήθηκαν και ορισμένα polls, στα οποία συμμετείχαν τα στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, που παρευρέθηκαν σε αυτή. Ενδεικτικά, στο ερώτημα για τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις εν όψει της κατάρτισης των εταιρικών αναφορών του 2025, η πλειονότητα των συμμετεχόντων εμφανίστηκε «διχασμένη» ανάμεσα στους μακροοικονομικούς και γεωπολιτικούς κίνδυνους (33%) και στο μετασχηματισμό των οικονομικών διευθύνσεων μέσω νέων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (34%).

Η βιώσιμη ανάπτυξη ως νέος στρατηγικός άξονας

Η δεύτερη ενότητα επικεντρώθηκε στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη νέα πραγματικότητα της Οδηγίας CSRD. Η Σπυριδούλα Σταματοπούλου, Director, Υπηρεσίες Βιώσιμης Ανάπτυξης της EY Ελλάδος, παρουσίασε τα ευρήματα του EY CSRD Barometer 2025, τα οποία δείχνουν μια εμφανή προσπάθεια των εταιρειών στην Ευρώπη να συντάξουν πιο συνεκτικές αναφορές βιώσιμης ανάπτυξης. Οι εξελίξεις και οι κύριες αλλαγές γύρω από το πακέτο EU Omnibus, οι τροποποιήσεις στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Υποβολής Εκθέσεων Βιωσιμότητας (ESRS) και το λεγόμενο “Quick Fix” πακέτο, έδειξαν μια σαφή μετάβαση προς πιο ευέλικτα και λιγότερο γραφειοκρατικά πρότυπα, χωρίς όμως να μειώνεται η ανάγκη για ακριβή και ουσιαστική πληροφόρηση.

Όπως φάνηκε και στη συζήτηση μεταξύ της Κιάρας Κόντη, Εταίρου και Επικεφαλής Υπηρεσιών Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ Ελλάδος, και του Βασίλη Τσάιτα, Group CFO της HELLENiQ ENERGY, η βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και η συμμόρφωση με τις σχετικές ρυθμιστικές απαιτήσεις, συνδέονται, πλέον, άμεσα με την πρόσβαση σε κεφάλαια, τη στρατηγική διαφοροποίηση και την επενδυτική ελκυστικότητα, αν και επισημάνθηκε η ανάγκη για προσαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου, ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες πληροφόρησης των χρηστών.

Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα σχετικού poll ανέδειξαν μια ενδιαφέρουσα «διπλή ταχύτητα»: σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες δήλωσαν ότι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν το sustainability reporting κυρίως ως άσκηση συμμόρφωσης (46%), ενώ περίπου ένας στους τέσσερις (25%) έχει ήδη περάσει στο στάδιο όπου η βιώσιμη ανάπτυξη ενσωματώνεται στον πυρήνα της λήψης αποφάσεων.

Πιο έξυπνες ροές εργασίας μέσω AI

Ο Βασίλης Μητρόπουλος, Senior Manager, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, EY Ελλάδος, παρουσίασε το πώς η τεχνητή νοημοσύνη - και συγκεκριμένα το GenAI, τα chatbots, τα copilots και οι AI agents - μεταμορφώνει τις διαδικασίες reporting. Από την ευθυγράμμιση και ενοποίηση δεδομένων μέχρι τις αυτοματοποιημένες ροές εργασίας και την άμεση αναλυτική πληροφόρηση, έγινε σαφές ότι το AI δεν λειτουργεί επικουρικά, αλλά διαμορφώνει έναν νέο τρόπο λειτουργίας. Ο κ. Μητρόπουλος τόνισε πως απαιτείται από τις επιχειρήσεις αξιολόγηση των αναγκών αυτοματοποίησης, κατανόηση του πού χάνεται χρόνος, ενίσχυση της ποιότητας των δεδομένων και σταδιακή εφαρμογή, με σαφή σχεδιασμό.

Αντανακλώντας αυτή τη μετάβαση, περίπου έξι στους δέκα συμμετέχοντες δήλωσαν ότι αισθάνονται «πολύ» (14%) ή «γενικά σίγουροι» (46%) ως προς την ικανότητά τους να εντοπίζουν περιπτώσεις όπου η GenAI μπορεί να υποστηρίξει ουσιαστικά τη χρηματοοικονομική λειτουργία, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό - σχεδόν τέσσερις στους δέκα - αναγνώρισαν ότι βρίσκονται ακόμη στην αρχή της καμπύλης ωρίμανσης.

IFRS 18, IFRS 19 και νέες τεχνικές απαιτήσεις

Η ενότητα τεχνικής ενημέρωσης που ακολούθησε, με παρουσιάσεις από τη Γεωργία Καλπακλή, Senior Manager, Corporate Reporting Services, τη Χριστίνα Βάσσου Γιαννακοπούλου, Senior Manager, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, και τον Χρήστο Παπαπέτρο, Senior Manager, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, εστίασε στις τελευταίες εξελίξεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ - IFRS), και κυρίως στις πρόσφατες τροποποιήσεις των IFRS 9 και IFRS 7 για τα nature-dependent electricity contracts, αλλά και στην εισαγωγή δύο νέων λογιστικών προτύπων του IFRS 18 και του IFRS 19, για την περίοδο 2025-2027.

Τα δυο νέα πρότυπα που σχετίζονται με την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις, σε συνδυασμό με τις τροποποιήσεις στα IFRS 9 και IFRS 7 σχετικά με την παύση αναγνώρισης υποχρεώσεων που διακανονίζονται μέσω συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών, αλλά και τις πρόσφατες Αποφάσεις της Επιτροπής Διερμηνειών του IASB, διαμορφώνουν ένα νέο τεχνικό πλαίσιο που απαιτεί, όχι μόνο ακρίβεια, αλλά και δυνατότητα ενσωμάτωσης πιο ποιοτικών στοιχείων στις χρηματοοικονομικές αναφορές. Ειδικά, όσον αφορά τις πρόσφατες τροποποιήσεις των IFRS 9 και IFRS 7 για τα nature-dependent electricity contracts, διευκρινίστηκε πώς επαναπροσδιορίζονται τα κριτήρια own-use, η δυνατότητα εφαρμογής hedge accounting και οι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για συμβάσεις όπου η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται από μη ελεγχόμενες φυσικές συνθήκες. Επιπλέον, παρουσιάστηκε το προσχέδιο των παραδειγμάτων του IASB, που απεικονίζουν την εφαρμογή των απαιτήσεων των προτύπων για αβεβαιότητες που προέρχονται μεταξύ άλλων από την κλιματική αλλαγή, καθώς και πώς επιτυγχάνεται η συνδεσιμότητα μεταξύ των εταιρικών αναφορών.

Επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για επιτάχυνση της προετοιμασίας σχετικά με το IFRS 18, περίπου έξι στους δέκα (37%) συμμετέχοντες ανέφεραν ότι έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις ή διαθέτουν συγκεκριμένο πλάνο υλοποίησης για την υιοθέτηση του IFRS 18 (23%).

Τα θέματα που συζητήθηκαν επαναπροσδιορίζουν τον ρόλο της οικονομικής διεύθυνσης, με έμφαση στη δημιουργία αξίας και την ολιστική εικόνα που επικοινωνείται στα ενδιαφερόμενα μέρη, μέσα από τις εταιρικές αναφορές. Οι CFOs καλούνται να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό τον μετασχηματισμό, επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες για την ανάδειξη της αξίας των δεδομένων που επεξεργάζονται, αλλά και την άμεση διαθεσιμότητά τους, καθώς και εξασφαλίζοντας την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών δεδομένων, αλλά και των επιδόσεων βιώσιμης ανάπτυξης.