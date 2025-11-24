Η IDE υποδέχτηκε την Σχολή Διοίκησης και Επιτελών του Πολεμικού Ναυτικού

Η αποστολή της ΣΠΠΝ είναι να παρέχει διοικητική και επιτελική εκπαίδευση στους αξιωματικούς του Π.Ν. και να τους ενημερώνει για νέες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της άμυνας.

Αξιωματικοί-σπουδαστές του Σχολείου Διοίκησης και Επιτελών του Πολεμικού Ναυτικού (ΣΔΙΕΠΝ) της Σχολής Πολέμου Πολεμικού Ναυτικού (ΣΠΠΝ), επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της Intracom Defence (IDE), συνοδευόμενοι από επιτελείς της Σχολής, στο πλαίσιο των ενημερώσεων σε βασικές και σημαντικές βιομηχανικές δραστηριότητες και υποδομές της χώρας στο χώρο της άμυνας και ασφάλειας.

Η αποστολή της ΣΠΠΝ είναι να παρέχει διοικητική και επιτελική εκπαίδευση στους αξιωματικούς του Π.Ν. και να τους ενημερώνει για νέες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της άμυνας, ώστε οι απόφοιτοι να είναι κατάλληλα καταρτισμένοι για επιτελικές και διοικητικές θέσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, στελέχη της εταιρίας ενημέρωσαν τους σπουδαστές της Σχολής για τα Συστήματα και τις δραστηριότητες της εταιρίας στους τομείς των Τακτικών Επικοινωνιών, των Μη Επανδρωμένων και των Υβριδικών Συστημάτων παροχής ενέργειας που κατασκευάζει, προσφέρει και κυρίως εξάγει η εταιρία σε μεγάλους διεθνείς κατασκευαστές.