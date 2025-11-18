Η τουρκική TPAO βγαίνει στις αγορές για πρώτη φορά με ισλαμικά ομόλογα 4 δισ. δολαρίων

Ομόλογα ύψους 4 δισ. δολαρίων σχεδιάζει να βγάλει στην αγορά Turkiye Petrolleri (TPAO), με στόχο να επεκτείνει την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ σύμφωνα με το Bloomberg, πρόκειται για την πρώτη έξοδο της κρατικής εταιρείας ενέργειας της γειτονικής χώρας στις διεθνείς αγορές.

Πιο αναλυτικά, η TPAO σχεδιάζει να βγει στις αγορές με ισλαμικά ομόλογα (sukuk) πενταετούς διάρκειας μέχρι το τέλος του έτους, όπως ανέφερε σχετικά ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Alparslan Bayraktar τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η απόφαση για την έκδοση ομολόγων ακολουθεί τις άκαρπες συναντήσεις της διοίκησης της TPAO με πιθανούς επενδυτές σε Λονδίνο, Ντουμπάι και Αμπού Ντάμπι, όπου αξιωματούχοι της εταιρείας ενημέρωσαν για τις οικονομικές προοπτικές της TPAO και τα έργα της, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα και πετρελαίου στο κοίτασμα Gabar στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Σημειώνεται πως η Turkiye Petrolleri ανήκει στο κρατικό επενδυτικό ταμείο της Τουρκίας, ενώ έχει στην κατοχή της ένα αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο διεθνών έργων, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων εξερεύνησης σε Λιβύη, Ομάν και Πακιστάν, εκτός από την παραγωγή που διατηρεί ήδη σε Αζερμπαϊτζάν, Ιράκ και Ρωσία.

Η Τουρκία σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγή φυσικού αερίου στο κύριο κοίτασμα της Μαύρης Θάλασσας, το Σακάρια, σε 45 εκατομμύρια κυβικά μέτρα την ημέρα το 2028 από τα τρέχοντα 9,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, δήλωσε ο Bayraktar.

Η παραγωγή πετρελαίου στο Gabar αυξήθηκε σε 81.000 βαρέλια την ημέρα φέτος από 57.000 το 2024. Η TPAO σχεδιάζει επίσης να αναπτύξει μη συμβατικά αποθέματα στην περιοχή με τις αμερικανικές εταιρείες Continental Resources και TransAtlantic Petroleum.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, τα ισλαμικά ομόλογα, γνωστά και ως Sukuk, είναι χρηματοοικονομικά μέσα συμβατά με τον ισλαμικό νόμο (Σαρία). Η κύρια διαφορά τους από τα συμβατικά ομόλογα είναι ότι δεν πρόκειται για χρέος με πληρωμή τόκου, ο οποίος απαγορεύεται από τη Σαρία. Αντ' αυτού, οι κάτοχοι Sukuk έχουν αναλογική ιδιοκτησία σε ένα περιουσιακό στοιχείο ή επιχειρηματικό εγχείρημα, εξασφαλίζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο ένα κέρδος, το οποίο ισούται με το παραδοσιακό επιτόκιο.