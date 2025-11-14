Άνοδος 572,6% στις πτωχεύσεις σε σχέση με το 2021. Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat. Που βρίσκονται τα άλλα κράτη. Αναλυτικά γραφήματα.

Διπλή αρνητική πρωτιά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μετρά η Ελλάδα στα «λουκέτα» των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat οι εταιρικές χρεοκοπίες στην Ελλάδα αυξήθηκαν με το ταχύτερο ρυθμό στην ΕΕ και το 3ο τρίμηνο αλλά και συνολικά από το 2021.

Τα «λουκέτα» το τρίτο τρίμηνο του 2025, καταγράφουν άνοδο κατά 47,8% μέσα σε ένα τρίμηνο και δη έναντι του δευτέρου τριμήνου του έτους. Το ποσοστό της Ελλάδας συνιστά τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ενώ την «τριάδα της λυπητερής» συμπληρώνουν η Πολωνία και η Τσεχία. Στο τρίτο τρίμηνο του 2025, οι χρεοκοπίες των πολωνικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 17,3% έναντι του δευτέρου τριμήνου, ενώ τα εταιρικά «λουκέτα» στην Τσεχία ενισχύθηκαν κατά 17,2% μέσα σε ένα τρίμηνο.

Μειωμένα κατά 50% τα «λουκέτα» στην Κύπρο

Την ίδια στιγμή, η Κύπρος, η Ρουμανία και η Εσθονία καταγράφουν τα μεγαλύτερα ποσοστά μείωσης εταιρικών χρεοκοπιών. Ειδικότερα, στο τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, τα «λουκέτα» στην Κύπρο υποχώρησαν κατά 50% έναντι του δευτέρου τριμήνου, ενώ αντίστοιχα, οι χρεοκοπίες των επιχειρήσεων σε Ρουμανία και Εσθονία μειώθηκαν κατά 45,9% και 21% μέσα σε τρεις μήνες.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι στην περίπτωση των πολύ μικρών χωρών, τα απόλυτα νούμερα των επιχειρήσεων που οδηγήθηκαν στη χρεοκοπία είναι πάρα πολύ χαμηλά σε τριμηνιαία βάση, γεγονός που μπορεί να καταστήσει εξαιρετικά ευάλωτους τους σχετικούς δείκτες. Αυτό συναντάται, σύμφωνα με τη Eurostat, στην περίπτωση της Κύπρου. Αλλά και στην Ελλάδα, σε απόλυτους αριθμούς οι πτωχεύσεις παραμένουν πολύ λίγες, καθώς πολλές εταιρείες ακολουθούν τις διαδικασίες του πτωχευτικού κώδικα.

Σε ποιες χώρες αυξήθηκε η δημιουργία νέων επιχειρήσεων

Στον αντίποδα, σημαντικά αυξημένες εμφανίζονται και οι νέες ενάρξεις επιχειρήσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Μέσα σε ένα τρίμηνο, οι ενάρξεις νέων επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 82% στην Ιρλανδία, κατά 44,4% στο Λουξεμβούργο και κατά 32,3% στη Ρουμανία.

Στην Ελλάδα οι ενάρξεις αυξήθηκαν κατά 6,8% σε τριμηνιαία βάση και κατά 53,7% από το 2021. Σε επίπεδο τριμήνου, οι μεγαλύτερες μειώσεις στις νέες ενάρξεις εταιρειών καταγράφονται στην Κύπρο (κατά 6,7%), την Αυστρία (κατά 6,6%) και τη Φινλανδία (κατά 3,6%).

Για το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, στο τρίτο τρίμηνο του 2025 οι νέες ενάρξεις επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 4% έναντι του δευτέρου τριμήνου του έτους, αγγίζοντας μάλιστα τα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί από το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που οδηγήθηκαν στη χρεοκοπία αυξήθηκε κατά 4,4% μέσα σε ένα τρίμηνο, σκαρφαλώνοντας επίσης στα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί από το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Τα στοιχεία ανά κλάδο

Σε κλαδικό επίπεδο, τα επίσημα στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν ότι ενάρξεις νέων επιχειρήσεων καταγράφηκαν σε όλους τους τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ειδικότερα, η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε στον κλάδο επικοινωνίας (κατά 6%), ενώ ακολούθησαν με αύξηση 5,9% και 5,5% οι κλάδοι των κατασκευών και των μεταφορών, αντίστοιχα.

Όσο για τις εταιρικές πτωχεύσεις, εμφανίζονται αυξημένες στους τομείς καταλυμάτων και εστίασης (κατά 20,7%), μεταφορών (κατά 18,7%), και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (κατά 14,1%). Αντίθετα, τα εταιρικά «λουκέτα» στην ΕΕ εμφανίζονται μειωμένα στους κλάδους επικοινωνίας (κατά 4,8%), κατασκευών (κατά 3,1%) και βιομηχανίας (κατά 0,1%).

Το αρνητικό ρεκόρ τετραετίας

Ακόμη πιο μελανή είναι η εικόνα που παρουσιάζει η δραστηριότητα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα σε διάστημα τετραετίας. Οι εταιρικές χρεοκοπίες αυξήθηκαν κατά 572,6% (!) έναντι του 2021, με τον σχετικό δείκτη να έχει σκαρφαλώσει στις 672,6 μονάδες στο τρίτο τρίμηνο του 2025. Την ίδια στιγμή, ο δείκτης των νέων ενάρξεων εταιρειών αυξήθηκε στο τρίτο τρίμηνο του 2025 στις 153,7 μονάδες.

Να σημειωθεί εδώ ότι σε απόλυτους αριθμούς ο αριθμός των επίσημων πτωχεύσεων στην Ελλάδα παραμένει πολύ μικρός, γεγονός που αντανακλά το πρόβλημα που έχει αναδείξει το ΙΟΒΕ με τις επιχειρήσεις «ζόμπι». Πρόκειται για τις εταιρείες που έχουν υψηλό μη εξυπηρετούμενο δανεισμό και ελάχιστες δυνατότητες να τον αποπληρώσουν χωρίς να μπουν νέα κεφάλαια.

Εταιρείες που υπολειτουργούν ωστόσο παραμένουν στην ελληνική οικονομία δεσμεύοντας κεφάλαια, περιουσιακά στοιχεία, εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό με ελάχιστο αποτέλεσμα. Δεσμεύουν δηλαδή πόρους που θα μπορούσαν μέσω μιας εξυγίανσης ή μια δεύτερης ευκαιρίας να ενισχύσουν την ελληνική οικονομία. Υπό αυτό το πρίσμα, παραμένει ζητούμενο η αξιοποίηση του πτωχευτικού κώδικα από περισσότερες προβληματικές επιχειρήσεις.