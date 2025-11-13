Performance Technologies: Έλαβε το Microsoft Partner of the Year Award 2025 για την Ελλάδα

Η Performance Technologies ανακοίνωσε σήμερα ότι βραβεύτηκε με το Microsoft Partner of the Year Award 2025 για την Ελλάδα, για τιςλύσεις της στους τομείς Azure VMware Solution και Digital & App Innovation.

Η διάκριση αυτή τιμά την εταιρεία ανάμεσα σε κορυφαίους συνεργάτες της Microsoft παγκοσμίως, για την καινοτομία, την τεχνογνωσία και τον ουσιαστικό αντίκτυπο που προσφέρει στους πελάτες της, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες Microsoft.

«Είναι μεγάλη μας τιμή να αναγνωριζόμαστε από τη Microsoft ως Partner of the Year για την Ελλάδα το 2025», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Χρονόπουλος, Cloud Business Unit Director της Performance Technologies. «Η διάκριση αυτή αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να βοηθάμε τις επιχειρήσεις να εκσυγχρονίσουν την υποδομή και τις εφαρμογές τους στο Microsoft Azure, επιταχύνοντας την υιοθέτηση του cloud, ενισχύοντας την ευελιξία και δημιουργώντας νέα επιχειρηματική αξία. Είναι το αποτέλεσμα της αφοσίωσης της ομάδας μας και της εμπιστοσύνης των πελατών μας καθώς συνεργαζόμαστε για να διαμορφώσουμε το μέλλον της cloud εποχής».

Τα Microsoft Partner of the Year Awards αναγνωρίζουν συνεργάτες που ανέπτυξαν και υλοποίησαν εξαιρετικές λύσεις και υπηρεσίες βασισμένες στο Microsoft Cloud, καθώς και καινοτομίες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι νικητές επιλέχθηκαν μεταξύ περισσότερων από 4.600 υποψηφιοτήτων από πάνω από 100 χώρες.

Η Performance Technologies ξεχώρισε για τις πρωτοποριακές λύσεις Azure Migration και Application Modernization, που βοηθούν μεγάλες επιχειρήσεις να μεταβούν απρόσκοπτα στο cloud και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του Microsoft οικοσυστήματος για βελτίωση της αποδοτικότητας και επιτάχυνση της καινοτομίας.

«Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά την ομάδα της Performance Technologies για την ανάδειξή της ως Microsoft Partner of the Year για την Ελλάδα» δήλωσε η Γιάννα Ανδρονοπούλου, General Manager Greece, Cyprus, Malta της Microsoft. «Η διάκριση αυτή δεν είναι μόνο αναγνώριση της τεχνογνωσίας και της καινοτομίας που χαρακτηρίζουν την ομάδα, αλλά και μέρος της συνολικής μας προσπάθειας να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό οικοσύστημα συνεργασιών που επιταχύνει τον ψηφιακό και τον AI μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Μέσα από προηγμένες λύσεις και υπηρεσίες, συμβάλλουμε μαζί στη μετάβαση των επιχειρήσεων σε ένα μέλλον πιο ανταγωνιστικό και βιώσιμο, ενισχύοντας την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της χώρας. Είμαστε περήφανοι που η Performance Technologies αποτελεί έναν από τους πλέον στρατηγικούς μας συνεργάτες σε αυτό το όραμα».

Τα 2025 Microsoft Partner of the Year Awards ανακοινώνονται λίγο πριν το Microsoft Ignite, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Σαν Φρανσίσκο από τις 18 έως τις 21 Νοεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες για τα βραβεία μπορείτε να βρείτε στο Microsoft Partner Blog, ενώ ο πλήρης κατάλογος των κατηγοριών, νικητών και φιναλίστ είναι διαθέσιμος εδώ.