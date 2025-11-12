Η SKY express συνδέει τη Θεσσαλονίκη με το Ντίσελντορφ

Ένα μεγάλο στρατηγικό βήμα στη μεγάλη αγορά της Γερμανίας, αλλά και μια πολύ σημαντική κίνηση για την καλύτερη διεθνή διασύνδεση του αεροδρομίου «Μακεδονία», σηματοδοτεί για τη SKY express η έναρξη του αεροπορικού δρομολογίου Θεσσαλονίκης- Ντίσελντορφ.

Ένα μεγάλο στρατηγικό βήμα στη μεγάλη αγορά της Γερμανίας, αλλά και μια πολύ σημαντική κίνηση για την καλύτερη διεθνή διασύνδεση του αεροδρομίου «Μακεδονία», σηματοδοτεί για τη SKY express η έναρξη του αεροπορικού δρομολογίου Θεσσαλονίκης- Ντίσελντορφ, όπως επισήμανε σήμερα ο Chief Commercial Officer (εμπορικός διευθυντής) της εταιρείας, Γεράσιμος Σκαλτσάς, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της νέας γραμμής.

«Πρόκειται για μια πολύ σημαντική κίνηση, κυρίως για την πόλη της Θεσσαλονίκης, στην οποία έχουμε επενδύσει πολύ τα τελευταία χρόνια. Ευελπιστούμε ότι αυτό το ξεκίνημα θα είναι πολύ πετυχημένο και η απαρχή μιας άλλης μεγάλης επέκτασης», σημείωσε ο κ. Σκαλτσάς, σύμφωνα με τον οποίο το μερίδιο της εταιρείας στον συνολικό όγκο επιβατών του αεροδρομίου «Μακεδονία» είναι συνεχώς αυξητικό. Συνολικά (όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη), η εταιρεία αναμένεται να «κλείσει» το 2025 με περίπου 5,5 εκατ. επιβάτες, όταν πριν από την πανδημία μετέφερε λιγότερους από 1 εκατ. «Οπότε μιλάμε για διψήφια αύξηση κάθε χρόνο», είπε ο κ.Σκαλτσάς.

Το δεύτερο διεθνές δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη

Οι πτήσεις από και προς Ντίσελντορφ, οι οποίες ήδη παρουσιάζουν υψηλές πληρότητες, αποτελούν το δεύτερο απευθείας διεθνές δρομολόγιο της εταιρείας από και προς Θεσσαλονίκη, έπειτα από εκείνο της Λάρνακας, που εκκίνησε το 2022. Το νέο δρομολόγιο εκτελείται τρεις φορές εβδομαδιαίως, κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή.

Στο ερώτημα αν σχεδιάζονται νέα διεθνή δρομολόγια από και προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία» από τη Sky express για το 2026, ο κ.Σκαλτσάς ξεκαθάρισε ότι, αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει ακόμη συγκεκριμένο πλάνο για το νέο έτος, ευρύτερα για την επόμενη επέκταση του δικτύου της εταιρείας.

H ανανέωση του στόλου, η προοπτική συνεργασιών και το πρόγραμμα ανταμοιβής επιβατών

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι ολοκληρώθηκε η ανανέωση του στόλου των «πράσινων» αεροσκαφών ATR της εταιρείας, ενώ φέτος συνεχίστηκε η επέκταση του στόλου των AIRBUS, με την προσθήκη δύο A320neo, εκ των οποίων το τελευταίο παραδόθηκε τον προηγούμενο μήνα. Ερωτηθείς αν προγραμματίζεται η απόκτηση περισσότερων αεροσκαφών, ο κ.Σκαλτσάς ξεκαθάρισε ότι ναι μεν δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για φέτος, αλλά «η όρεξη υπάρχει».

Ως προς το αν η Sky express σχεδιάζει να ενεργοποιήσει πρόγραμμα ανταμοιβής επιβατών (loyalty), ο κ.Σκαλτσάς επισήμανε ότι η εταιρεία αντιλαμβάνεται την ανάγκη κι εξετάζει το ενδεχόμενο, αλλά δεν ανέφερε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, σημειώνοντας ότι θα γίνει «στην ώρα του, σύντομα».

Σχετικά, τέλος, με το αν έπονται νέες συνεργασίες με άλλες εταιρείες, ο εμπορικός διευθυντής της Sky Express σημείωσε ότι διαρκώς γίνονται νέα interlines (συμφωνίες διασύνδεσης πτήσεων μεταξύ αεροπορικών εταιρειών) και υπενθύμισε την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας κοινού κωδικού (codeshare) με την Etihad, τον εθνικό αερομεταφορέα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Πρόσθεσε δε ότι στους επόμενους μήνες θα ανακοινωθούν και νέες συνεργασίες.