Γεωργακόπουλος (Intrum): Οι σουηδικές εταιρείες στην Ελλάδα έχουν ακμάσει δια της σταθερής συνεργασίας

Σε μια εποχή που η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι πολλαπλών γεωπολιτικών και επιχειρηματικών μετασχηματισμών, το 10ο Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδας – Σουηδίας, που πραγματοποιήθηκε από το Ελληνοσουηδικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Σουηδίας, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025 στο ξενοδοχείο Divani Caravel, επισφράγισε για άλλη μία χρονιά την μακρόχρονη, ενεργή, σύμπραξη μεταξύ των δύο χωρών, αναδεικνύοντας νέες ευκαιρίες και πεδία συνεργασίας.

Το Φόρουμ συγκέντρωσε εξαιρετικά ενδιαφέρουσες απόψεις φορέων από το χώρο της διπλωματίας, των επιχειρήσεων και της τεχνολογίας. Ο τρόπος με τον οποίο οι εθνικές και ευρωπαϊκές επιλογές διαμορφώνουν την ανθεκτικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια του μέλλοντος, αναπτύχθηκε μέσω τριών θεματικών ενοτήτων, με επίκεντρο τη Γεωπολιτική, την Ενέργεια και την Άμυνα & Καινοτομία, με στόχο τη σύνδεση των σημείων μεταξύ πολιτικής, παραγωγής και σκοπού.

Στον εναρκτήριο χαιρετισμό του ο κ. Γεώργιος Γεωργακόπουλος, Πρόεδρος του Ελληνοσουηδικού Επιμελητηρίου, ανέφερε: «Η Ελλάδα και η Σουηδία μπορεί να διαφέρουν γεωγραφικά και ιστορικά, αλλά μοιραζόμαστε ορισμένες σημαντικές αξίες: την ανοιχτότητα, την καινοτομία και τον σεβασμό για τη βιωσιμότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και πάνω απ' όλα, μοιραζόμαστε την πεποίθηση ότι η συνεργασία είναι δύναμη. Ζούμε σε μια εποχή όπου οι πολιτικές και οι προτεραιότητες μπορούν να αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη -μερικές φορές ακόμη και σε πραγματικό χρόνο. Αλλά πίσω από τον θόρυβο, παραμένει μια αλήθεια: Η πρόοδος εξαρτάται από σταθερές συνεργασίες και κοινό σκοπό. Με την πάροδο των ετών, οι σουηδικές εταιρείες στην Ελλάδα έχουν ακμάσει όχι μέσω της επιβολής, αλλά δια της σταθερής συνεργασίας. Έχουν χτίσει εμπιστοσύνη, έχουν επενδύσει σε ανθρώπους και έχουν δείξει ότι η σουηδική επιχειρηματική κουλτούρα του διαλόγου, της ισότητας και του σεβασμού δημιουργεί διαρκή επιτυχία».

Η Α.Ε., Πρέσβης της Σουηδίας, κ. Håkan Emsgård, σημείωσε κατά τον χαιρετισμό του: «Είναι πραγματική χαρά να στέκομαι εδώ, σήμερα, και να βλέπω συγκεντρωμένους όλους τους εκπροσώπους της ελληνικής και της σουηδικής επιχειρηματικής κοινότητας, ˙ειδήμονες της γεωστρατηγικής και της γεωοικονομίας, εκπροσώπους από τον κλάδο της ενέργειας, κι έναν νέο κλάδο συνεργασίας, αυτόν της Άμυνας και της Καινοτομίας. Είμαστε εδώ για να εξερευνήσουμε τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Ελλάδα. Το ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εντυπωσιακή -θα έλεγα - οικονομική ανάπτυξη που έχει επιδείξει η Ελλάδα κατά τα τελευταία χρόνια. Προσφάτως είχα την τιμή να παραβρεθώ στην επίσημη συνάντηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων (ΓΕΕΔ) της Σουηδίας, με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ και οφείλω να τονίσω ότι παρόμοια συνάντηση δεν έχει πραγματοποιηθεί εδώ και 15 χρόνια. Είναι ξεκάθαρο ότι τίθενται θέματα άμεσου, αμοιβαίου ενδιαφέροντος, και προϊόν της συνάντησης αυτής ήταν η ενίσχυση των διμερών δεσμών με συγκεκριμένα πεδία κοινής έρευνας και πολιτικής».

Η κα. Diana Janse, State Secretary for Foreign Trade, to Minister for International Development Cooperation and Foreign Trade Benjamin Dousa, κατά την εναρκτήρια ομιλία της επεσήμανε: «Το Επιμελητήριο έχει εξελιχθεί σε κινητήρια δύναμη για τις επιχειρηματικές μας σχέσεις. Γνωρίζω ότι είναι ήδη ένα από τα πιο δραστήρια επιμελητήρια στην Ελλάδα και ότι τώρα ο πήχης ανεβαίνει ακόμη ψηλότερα. Η Ελλάδα έχει κάνει άλματα κατά τα τελευταία χρόνια: με σταθερή ανάπτυξη άνω του 2%, η χώρα υπεραποδίδει σε σχέση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Το δημόσιο χρέος μειώνεται κατακόρυφα, ενώ αλματώδεις εξελίξεις έχουν συντελεστεί στους τομείς της ψηφιοποίησης και της πράσινης μετάβασης. Η Σουηδία είναι μια σχετικά μικρή χώρα, αλλά με πολλές μεγάλες παγκόσμιες εταιρείες όπως οι ABB, AstraZeneca, Εricsson, SKF, Volvo, Saab, H&M, Ikea, Spotify και πολλές ακόμη, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και εκπροσωπούνται εδώ σήμερα. Το πλεονέκτημα της δραστηριοποίησης των εταιρειών αυτών στην Ελλάδα είναι σίγουρα το επιτυχημένο σουηδικό επιχειρηματικό μοντέλο και αυτό που θα ήθελα να τονίσω και να μεταφέρω πρωτίστως σήμερα ότι η Σουηδία και οι σουηδικές εταιρείες, είναι αξιόπιστοι εταίροι που μπορείτε να εμπιστευτείτε».

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κα. Νίκη Κεραμέως, αφού εξέφρασε την χαρά της να συμμετέχει στο επετειακό, 10ο Φόρουμ του Ελληνοσουηδικού Επιμελητηρίου, δήλωσε: «Η Γεωπολιτική, η Ενέργεια, και η Άμυνα και η Καινοτομία, αποτελούν βασικούς τομείς πολιτικής. Τα θέματα αυτά δεν αφορούν μόνο κυβερνήσεις και θεσμούς, αλλά και επιχειρήσεις, επενδυτές και κοινωνίες που επιδιώκουν να επιβιώσουν σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ζούμε σε ταραχώδεις καιρούς. Καιρούς που φέρνουν μαζί τους τόσο σημαντικές προκλήσεις όσο και αξιοσημείωτες ευκαιρίες. Ωστόσο, είναι ακριβώς σε τέτοιες στιγμές που η συνεργασία και το κοινό όραμα έχουν τη μεγαλύτερη σημασία. Με τις κοινές μας προσπάθειες, τις κοινές μας αξίες και τη συλλογική μας αποφασιστικότητα να οικοδομήσουμε ένα φωτεινότερο μέλλον, μπορούμε να δημιουργήσουμε κοινωνίες πιο ανθεκτικές, καινοτόμες και συμπεριληπτικές — κοινωνίες που μετατρέπουν την αβεβαιότητα σε πρόοδο και την ευκαιρία σε ευημερία για όλους».

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Χάρης Θεοχάρης, παρά την αδυναμία να παραστεί με φυσική παρουσία στο Φόρουμ, εξασφάλισε την συμβολή του μέσω βίντεο, σημειώνοντας: «Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια καθοριστική πρόκληση: να συνδυάσει τη βιομηχανική πολιτική, την τεχνολογία και τη χρηματοδότηση σε ένα ενιαίο στρατηγικό σχέδιο που θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της, παραμένοντας πιστή στις αξίες της δημοκρατίας και της ανοιχτής οικονομίας. Χρειαζόμαστε μια Ευρώπη που προστατεύει χωρίς να απομονώνεται, που ανταγωνίζεται χωρίς να κατακερματίζεται και που ηγείται, ενδυναμώνοντας τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της να καινοτομούν. Η Ελλάδα συμμερίζεται πλήρως αυτήν την ευρωπαϊκή προοπτική και εργάζεται συστηματικά για να τοποθετηθεί ως αξιόπιστος εταίρος και περιφερειακός συνδετικός κόμβος μεταξύ Βορρά και Νότου, Ανατολής και Δύσης. Μέσα από τη στρατηγική της οικονομικής διπλωματίας, ενισχύουμε συνεργασίες που εκτείνονται από τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο έως τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, προωθώντας ταυτόχρονα επενδύσεις σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η νέα αναπτυξιακή μας πορεία εστιάζει στην πράσινη ενέργεια, τις ψηφιακές υποδομές, τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και την καινοτομία. Για εμάς, η ανταγωνιστικότητα δεν περιορίζεται στο κόστος – είναι υπόθεση αξιοπιστίας, δημιουργικότητας και συνεργασίας. Μια οικονομία που προσφέρει ευκαιρίες για όλους αποτελεί τη στέρεη βάση για μια σταθερή, δυναμική και εξωστρεφή Ελλάδα μέσα σε μια ισχυρή Ευρώπη».

Κατά την πρώτη θεματική ενότητα με θέμα «Γεωπολιτική: Σημεία Πίεσης & Πολιτικές Κατευθύνσεις» και συντονιστή τον Πρέσβη επί τιμή, κ. Γρηγόριο Βασιλοκωνσταντάκη , οι κ.κ. Göran von Sydow, Director of Swedish Institute for European Policy Studies (SIEPS), Κωνσταντίνος Χατζηφώτης, Διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ομίλου Motor Oil και Αλέξης Πατέλης, Οικονομολόγος, Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού 2019-2024, συζήτησαν υπό διαφορετικές οπτικές γωνίες επί των τρεχόντων, αλλεπάλληλων γεωπολιτικών προκλήσεων, των συναφών, απότοκων επιχειρηματικών και θεσμικών μετασχηματισμών, υπογραμμίζοντας τόσο την σημασία ιεράρχησης των εκάστοτε προτεραιοτήτων όσο και των νέων ευκαιριών που αναδύονται.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Göran von Sydow ενέκυψε στην επιτακτική αναδιαμόρφωση των Ευρωπαϊκών πολιτικών άμυνας, ανταγωνισμού και τεχνολογικής ηγεσίας, ο κ. Κωνσταντίνος Χατζηφώτης στάθηκε στις συνεργασίες της Motor Oil με σουηδικές εταιρείες, και αφού αναφέρθηκε στην στρατηγική ευελιξία, στην ετοιμότητα και στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις ως μέτρα ενίσχυσης της επιχειρηματικής ανθεκτικότητας, επεσήμανε ότι εξακολουθεί να τίθεται έλλειμμα ηγεσίας, ευελιξίας και εγρήγορσης, ενώ ο κ. Αλέξης Πατέλης, έδωσε μια αισιόδοξη προοπτική ως προς την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίζει «άγνωστες» καταστάσεις, ανατρέχοντας στις προκλήσεις της τελευταίας πενταετίας, και υπογράμμισε την σημασία της πολιτικής σταθερότητας για την οικονομική ευημερία, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Στην συνέχεια, κατά την κεντρική της ομιλία στην έναρξη της δεύτερης ενότητας με τίτλο «Ενέργεια: Ανθεκτικότητα και Επενδύσεις», η κα Diana Janse, χαρακτήρισε εντυπωσιακό τον ενεργειακό μετασχηματισμό της Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι η ταχεία ανάπτυξη των ΑΠΕ σε συνδυασμό με επενδύσεις στις σχετικές υποδομές, καθιστούν τη χώρα βασικό παράγοντα περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας. Έργα όπως το GREGY, πρόσθεσε, καταδεικνύουν τον ρόλο της στη διασύνδεση των ενεργειακών ροών της Μεσογείου με την ευρωπαϊκή ήπειρο. Η κα Janse αναφέρθηκε επίσης στη δέσμευση των δύο χωρών για μια πράσινη και ανταγωνιστική, ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, ενώ στην συνέχεια μίλησε για το σουηδικό σύστημα ηλεκτροδότησης, εξηγώντας ότι είναι κατά 98-99% απαλλαγμένο από ορυκτά καύσιμα, καθώς τροφοδοτείται κυρίως από πυρηνική ενέργεια και ανανεώσιμες πηγές.

Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή αυτονομία της Ελλάδας, την ενεργειακή της διασύνδεση με άλλες χώρες και την χρηματοδότηση αυτών των έργων, συζήτησαν υπό τον συντονισμό του κ. Απόστολου Ζαμπέλα, Partner, McKinsey & Company, οι κ.κ. Ιωάννης Καρύδας, Διευθύνων Σύμβουλος, Επιχειρησιακής Μονάδας Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας του Ομίλου Κοπελούζου & Διευθύνων Σύμβουλος, Elica Interconnector SAS, Μιχάλης Χατζηπάνος, Διευθυντής Νέων Έργων Μεταφοράς ΑΔΜΗΕ, Κώστας Παπαδόπουλος, Ειδικός Σύμβουλος, Hitachi Energy και πρώην Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ελλάδας & Κύπρου, καθώς και ο κ. Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, Γενικός Δ/ντής- Structured & Shipping Finance της Τράπεζας Πειραιώς.

Ο κ. Ιωάννης Καρύδας ανέφερε ότι η ενέργεια είναι σημαντικότατη παράμετρος της οικονομίας εντοπίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, όπως τις τιμές και το κόστος και αφού αναφέρθηκε στα έργα του ομίλου Κοπελούζου στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας, αυτονομίας και πράσινης μετάβασης, τόνισε την σημασία της αναγωγής της Ελλάδας σε ενεργειακό κέντρο μέσω της ενεργειακής διασύνδεσής της με άλλες χώρες, σημειώνοντας ωστόσο ως απαραίτητη προϋπόθεση την πλήρη ψηφιοποίηση του δικτύου. Ο κ. Μιχαήλ Χατζηπάνος επικεντρώθηκε ομοίως στην ενεργειακή διασύνδεση της χώρας μας με άλλες χώρες όπως την Αίγυπτο, την Κύπρο και το Ισραήλ αλλά και στην αναβάθμιση διασυνδέσεων στην ενδοχώρα, μέσω εμβληματικών έργων του Α.Δ.Μ.Η.Ε κι επενδύσεων της τάξεως των 6 δις. Ευρώ. Ο κ. Κώστας Παπαδόπουλος μίλησε για το έργο της Hitachi και την συμβολή της εταιρείας σε έργα ενεργειακής αναβάθμισης στον ελληνικό χώρο, επισημαίνοντας την σημασία των κοινοπραξιών προκειμένου να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία και να προχωρήσει ταχύτερα και αποτελεσματικότερα ο ενεργειακός μετασχηματισμός της χώρας, ενώ τέλος o κ. Κωνσταντίνος Πετρόπουλος περιέγραψε τα μέσα και τα χρηματοδοτικά προϊόντα μέσω των οποίων η τράπεζα Πειραιώς συμβάλει στην ανάπτυξη έργων πράσινης ενέργειας, σημειώνοντας ότι η Πειραιώς κατέχει ηγετικό ρόλο και στηρίζει την εξέλιξη της Ελλάδας σε ενεργειακό κέντρο στηρίζοντας τόσο την εγχώρια αγορά, όσο και έργα εγχώριων επιχειρήσεων με άλλες χώρες, όπως την Ρουμανία, Ιταλία κ.ά.

Το Φόρουμ τίμησε με την παρουσία του και ο Δρ. Θάνος Ντόκος, Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας, με κεντρική ομιλία που παραχώρησε κατά την έναρξη της τελευταίας ενότητας με θέμα «Άμυνα και Καινοτομία: Υποδομές για τη νέα εποχή». Ο Δρ. Ντόκος δήλωσε: «Πρέπει να ενισχύσουμε την αυτονομία μας, να επενδύσουμε περισσότερο στην άμυνα, να αντιμετωπίσουμε τον μεγάλο κατακερματισμό. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια μεγάλη εργαλειοθήκη στην ΕΕ, αλλά το ερώτημα είναι αν μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά (…) H Eλλάδα και η Σουηδία είναι φυσικοί εταίροι, με διαφορές αλλά και ομοιότητες ως προς τις κοινές προκλήσεις που μπορούμε από κοινού να αντιμετωπίσουμε. Μία από τις ομοιότητες που ξεχωρίζει, είναι η στρατηγική επενδύσεων που θεμελιώνεται στην αρχή της συνεργασίας», προσθέτοντας πως υπάρχουν ήδη διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο χωρών για έργα που αφορούν στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Οι συζητήσεις επί της άνω θεματικής συνεχίστηκαν με συντονιστή τον κ. Δημήτρη Κουτσόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο Deloitte Ελλάδος και ομιλητές τους: Josefin van der Meer, Program Director, Civil-Military Innovation Program (CMIP), Vinnova, Somaya El Marrakchi, Head of Mission Critical Networks Business Development for EMEA, Ericsson, Lars-inge Möller, Head of Product & Operations, Volvo Defense, Stefan Lundmark, Head of Product Management for Submarines and LUUV (Large Unmanned Underwater Vehicle), Saab, Δημήτρη Σκαλαίο, Εντεταλμένο Σύμβουλο – CRO, Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε. και Πρόεδρος, Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Αεροδιαστημικής, Άμυνας & Ασφάλειας (Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α) και τον Παναγιώτη Λυμπέρη, Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου, ΕΛΚΑΚ.

Η κα. Josefin van der Meer, Program Director, Civil-Military Innovation Program (CMIP), Vinnova, παρουσίασε την δραστηριότητα του σουηδικού φορέα που εκπροσωπεί, για την ανάπτυξη ειδικά σχεδιασμένου πολιτικο-στρατιωτικού προγράμματος με έμφαση στην καινοτομία. Η κα. Somaya El Marrakchi μίλησε για την αποτελεσματικότητα του 5G ως κρίσιμο εργαλείο αμυντικής πολιτικής, ενώ έδωσε έμφαση στο ότι είναι απαραίτητο κάποιες χώρες να ξεφύγουν από μία αυτοαναφορική θεώρηση, να υιοθετήσουν εμπράκτως μία κοινή Ευρωπαϊκή λογική και να συνεργαστούν σε επίπεδο τεχνογνωσίας, ενώ ο Lars-inge Möller αναφέρθηκε στον μετασχηματισμό της τεχνογνωσίας της Volvo για εφαρμογές στην αμυντική βιομηχανία και πόσο σημαντικό είναι να εξετάζονται και να συνεργάζονται όλες οι πιθανές τεχνολογίες ˙ τοποθέτηση που ενστερνίζεται και η Saab όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Stefan Lundmark, τονίζοντας μάλιστα ότι η Saab πρωτοστατεί στην συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ευρωπαϊκών χωρών.

Ο κ. Lundmark, υπογράμμισε δη ότι μεμονωμένες, μικρές αγορές, με βάση την χαμηλότερη τιμή, δεν λειτουργούν σε βάθος χρόνου, ενώ ο κ. Δημήτρης Σκαλαίος, εκτός από την παραγωγική δραστηριότητα της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας και τις απορρέουσες επενδύσεις, εστίασε στην προσπάθεια να καταστεί η ΕΑΒ διεθνές κέντρο αμυντικής καινοτομίας καθώς και στις συνεργασίες με σουηδικές εταιρείες που υλοποιούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Τέλος ο κ. Παναγιώτης Λυμπέρης αναφέρθηκε στην λειτουργία του νεοσύστατου ΕΛΚΑΚ επαινώντας την συνεργασία του οργανισμού με τον Δημόκριτο και προσθέτοντας πόσο σημαντικές είναι οι επενδύσεις για την αμυντική καινοτομία, η συνεργασία με τον ακαδημαϊκό χώρο και οι νέες ιδέες.