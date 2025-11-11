Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Alumil: Νέα πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου η Σοφία Μιχαλάκη

Ο κ. Νικόλαος Κλείτου του Κώστα παραιτήθηκε από τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Alumil στις 22/10/2025.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σε αντικατάσταση αυτού, καθήκοντα νέου Προέδρου αναλαμβάνει η κα. Σοφία Μιχαλάκη του Ιωάννη, ως τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο, μη μέλος του ΔΣ.

«Η εταιρεία θα επανέλθει άμεσα με νέα ανακοίνωση για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα», σημειώνει η εταιρεία.

Alumil
