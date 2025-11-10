Τρ. Πειραιώς: Απέκτησε 4.69 εκατ. ιδίες μετοχές για 31,95 εκατ. ευρώ

Οι αγορές το διάστημα 03/11/2025 – 07/11/2025.

Συνολικά 4.692.495 μετοχές ιδίες μετοχές που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση τιμή κτήσης 6,809996 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 31.955.870,74 ευρώ, απέκτησε η Τράπεζα Πειραιώς. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, το διάστημα 03/11/2025 – 07/11/2025 πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «Πειραιώς Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» οι ακόλουθες αγορές:

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Εταιρεία κατέχει (άμεσα ή έμμεσα μέσω της Τράπεζας) συνολικά 17.035.737 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,36% του καταβεβλημένου - κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε το Πρόγραμμα - μετοχικού κεφαλαίου.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.