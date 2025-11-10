Επιχειρήσεις | Τράπεζες

Τρ. Πειραιώς: Απέκτησε 4.69 εκατ. ιδίες μετοχές για 31,95 εκατ. ευρώ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τρ. Πειραιώς: Απέκτησε 4.69 εκατ. ιδίες μετοχές για 31,95 εκατ. ευρώ
Οι αγορές το διάστημα 03/11/2025 – 07/11/2025.

Συνολικά 4.692.495 μετοχές ιδίες μετοχές που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση τιμή κτήσης 6,809996 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 31.955.870,74 ευρώ, απέκτησε η Τράπεζα Πειραιώς. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, το διάστημα 03/11/2025 – 07/11/2025 πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «Πειραιώς Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» οι ακόλουθες αγορές:

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Εταιρεία κατέχει (άμεσα ή έμμεσα μέσω της Τράπεζας) συνολικά 17.035.737 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,36% του καταβεβλημένου - κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε το Πρόγραμμα - μετοχικού κεφαλαίου.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πρεμιέρα για το επίδομα θέρμανσης: Τα βήματα στην πλατφόρμα myΘέρμανση

Δημογραφική κατάρρευση της Ελλάδας: Άδεια θρανία, κενά στρατόπεδα και έλλειψη εργαζομένων

Μπορεί να κάνει, μπορεί και μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς - Μεταξύ Συνεδρίου και Συνδιασκέψεων ασθμαίνει το ΠΑΣΟΚ

tags:
Τράπεζα Πειραιώς
Μετοχές
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider