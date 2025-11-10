Αττική - Πίττας: Επιστροφή στην κερδοφορία για το «Μέλι Αττική» με όχημα τις εξαγωγές

Τι έδειξαν οι τελευταίες οικονομικές καταστάσεις μιας ιστορικής εταιρείας.

Για ιδιαίτερα συγκρατημένες προοπτικές για το 2025 κάνει λόγο η Αττική Μελισσοκομική Εταιρεία – Αλέξανδρος Πίττας, γνωστή για το «Μέλι Αττική», που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές καταναλωτών από το 1928 μέχρι και σήμερα, προσβλέποντας σε διατήρηση των θετικών αποτελεσμάτων, αλλά και σε ακόμη μεγαλύτερη παρουσία στις ξένες αγορές διαμέσου νέων συνεργειών.

Όπως αναφέρεται στις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που δημοσιεύθηκαν πριν από μερικά 24ωρα, «η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε κομβικό σημείο λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων αλλά και της γενικότερης αστάθειας που υπάρχει. Ισχυρές οικονομίες έρχονται αντιμέτωπες με την επιβράδυνση και την ύφεση. Η κατάσταση επιδεινώνεται περισσότερο και από την απειλή επιβολής δασμών που ξεκίνησε από την νέα πολιτική ηγεσία των ΗΠΑ».

Επιχειρηματικό σχέδιο για να αντιμετωπιστεί τυχόν πτώση των τιμών πώλησης

Όπως επισημαίνει η διοίκηση των Γεωργίου Πίττα και Αλεξάνδρας Πίττα – Χαζάπη «η ελληνική οικονομία δείχνει να έχει αντοχές σε όλη αυτή την κατάσταση και αναμένεται να επιτευχθούν θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης και το 2025, στηριζόμενοι κυρίως στην ιδιωτική κατανάλωση. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εκπονήσει αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο, με πολύ αυστηρές παραδοχές, προκειμένου να προετοιμάζεται για όλα τα πιθανά σενάρια εξέλιξης της οικονομίας. Κύριος στόχος της είναι να προετοιμαστεί για το πως θα αντιμετωπιστεί μία επερχόμενη πτώση των τιμών πώλησης των προϊόντων της».

Ισχυρό εξαγωγικό αποτύπωμα

Κατέχοντας το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής αγοράς επώνυμου συσκευασμένου μελιού η Αττική Μελισσοκομική Εταιρεία – Αλέξανδρος Πίττας συνεχίζει να είναι η πιο σημαντική εξαγωγική εταιρεία επώνυμου συσκευασμένου μελιού, αποτελώντας την κινητήριο δύναμη και τον μοχλό ανάπτυξης του συνόλου του ελληνικού κλάδου Μελισσοκομίας.

Η εταιρεία ξεκίνησε να εξάγει το μέλι της το 1932, ενώ σήμερα εξάγονται τα προϊόντα της επώνυμα και στις πέντε ηπείρους, με το μέλι Αττική να αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς πρεσβευτές των ποιοτικών ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό, με παρουσία σε πολλές χώρες.

Αύξηση τζίρου και επιστροφή στα κέρδη το 2024

Στη δε χρήση 2024, ο κύκλος εργασιών του ομίλου αυξήθηκε κατά 3,7% περίπου και διαμορφώθηκε στο ποσό των 18.992.371 ευρώ έναντι 18.317.757 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, ενώ αντίθετα ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 13.638.375 ευρώ, μειωμένος κατά 0,80% σε σχέση με το 2023.

Το μικτό κέρδος του ομίλου διαμορφώθηκε στο 23,39% έναντι 22,9% της προηγούμενης χρήσης ενώ το μικτό κέρδος της εταιρείας ανήλθε σε 25,55% έναντι 24,02% το 2023.

Στη χρήση 2024 ο όμιλος παρουσίασε κέρδη μετά φόρων ύψους 469.021 ευρώ, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στην κερδοφορία, μετά από ζημιές 109.944 ευρώ το 2023, ενώ αντίστοιχα και η εταιρεία παρουσίασε κέρδη μετά φόρων ύψους 330.370 ευρώ έναντι ζημιών 600.475 ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

«Στο 2024 οι οικονομικοί κίνδυνοι που ανέκυψαν σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω εξαγγελιών για πιθανή επιβολή δασμών, τα υψηλά επίπεδα επιτοκίων, οι αυξημένες τιμές στην ενέργειας, αλλά και οι πολιτικές γεωπολιτικές εντάσεις σε διάφορα σημεία παγκοσμίως, έχουν επηρεάσει αρνητικά τις μακροοικονομικές συνθήκες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Η Ελλάδα το 2024 παρουσίασε ανάπτυξη σε ρυθμό μεγαλύτερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης αυξάνοντας το ΑΕΠ κατά 2,3% περίπου κυρίως λόγω της ιδιωτικής κατανάλωσης και δευτερευόντως λόγω των επενδύσεων. Το 2025 εκτιμάται πως θα συνεχίσει να αναπτύσσεται η ελληνική οικονομία. Παρόλο τον ρυθμό ανάπτυξης που παρουσίασε η ελληνική οικονομία το 2024, οι περισσότερες εταιρείες είδαν τον κύκλο εργασιών και τα κέρδη τους να μειώνεται και τις δαπάνες να αυξάνονται. Αυτό οφείλεται κυρίως στις πληθωριστικές πιέσεις που έχουν δημιουργηθεί σε διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες κυρίως λόγω και της αύξησης του κόστους ενέργειας. Η διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση καθώς και τις πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις της ανωτέρω συγκυρίας, προκειμένου να διασφαλίσει ότι αναλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και πρωτοβουλίες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της εταιρείας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην οικονομική έκθεση.

«Η οικονομική κατάσταση του ομίλου και της εταιρείας κατά την 31/12/2024 κρίνεται ικανοποιητική λαμβάνοντας υπόψη τον πολύ σκληρό ανταγωνισμό που έχει διαμορφωθεί στον κλάδο αλλά και τις επιπτώσεις των ανωτέρω γεγονότων», σημειώνεται επίσης.

Να σημειωθεί εδώ ότι πλέον στις Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, πέραν της μητρικής εταιρείας συμπεριλαμβάνεται και η θυγατρική εταιρεία, κατά 70,205%, ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Από την ενοποίηση εξαιρέθηκε η εταιρεία ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΉ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία έχει τεθεί υπό εκκαθάριση και κατά την 31 Δεκεμβρίου 2024 έχουν ρευστοποιηθεί όλα τα περιουσιακά στοιχεία και έχουν αποπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις αλλά δεν είχε δημοσιευτεί ο ισολογισμός λήξης εκκαθάρισης λόγω τυπικών διαδικασιών.

Τροποποιήσεις και εκδόσεις νέων δανείων

Στις 28 Μαρτίου 2024, η εταιρεία υπέγραψε πρόσθετη πράξη-τροποποίηση του από 18 Νοεμβρίου 2015 Προγράμματος Εκδόσεως του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, με την οποία παρατείνεται η λήξη του Ομολογιακού Δανείου, το οποίο θα εξοφληθεί ολοσχερώς μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2030. Η εν λόγω τροποποίηση του ομολογιακού δανείου έχει αναδρομική ισχύ από τις 29 Δεκεμβρίου 2023 όπου αποπληρώνεται η 1η εξαμηνιαία δόση.

Παράλληλα, στις 25 Νοεμβρίου 2024, υπέγραψε πρόσθετη πράξη της από 19 Δεκεμβρίου 2007 Σύμβασης Κάλυψης Κοινού Ενυπόθηκου ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η αποπληρωμή – λήξη των ομολογιών. Πιο συγκεκριμένα η λήξη των ομολογιών παρατείνεται μέχρι τις 25 Ιουνίου 2031.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία προχώρησε στην έκδοση ή σύναψη των κατωτέρω δανείων:

Στις 15 Απριλίου 2024 υπέγραψε σύμβαση δανείου ποσού 200.000 ευρώ, 5ετούς διάρκειας.

Στις 30 Ιουλίου 2024 υπέγραψε σύμβαση δανείου στο πλαίσιο του προγράμματος «Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ» (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ποσού 500.000 ευρώ, 2ετούς διάρκειας.

Στις 14 Αυγούστου 2024 υπέγραψε σύμβαση δανείου στο πλαίσιο του προγράμματος «Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ» (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ποσού 200.000 ευρώ, 5ετούς διάρκειας.

Η μακρά διαδρομή για το «Μέλι Αττική»

Ήταν το 1896 όταν ο πατέρας των ιδρυτών, Γεώργιος Πίττας, διαφημίζει στην εφημερίδα «Εστία» την επιχείρηση που διατηρούσε «Εδωδίμων Αποικιακών», στην οδό Σταδίου. Μεταξύ των προϊόντων που διαφημίζει είναι και το διάσημο, τότε, μέλι Υμηττού.

Αρκετά χρόνια αργότερα και δη το 1928, οι Αλέξανδρος και Παναγιώτης Πίττας ιδρύουν την εταιρεία στην οδό Σωκράτους και προχωρούν σε μια πρωτοποριακή ενέργεια που άλλαξε ριζικά τον μέχρι τότε τρόπο εμπορίας και διακίνησης του μελιού προσφέροντας το ελληνικό μέλι σε μικρές συσκευασίες, με την επωνυμία μέλι Υμηττού AΤΤΙΚΗ. Όντας εξωστρεφείς επιχειρηματίες αποφασίζουν να εξάγουν ένα μέρος της παραγωγής, ενώ συμμετέχουν στις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις.

Τη δεκαετία του ’50 η ΑΤΤΙΚΗ Μελισσοκομική Εταιρεία μετακομίζει σε νέες εγκαταστάσεις στο Περιστέρι. Η οικογένεια μεγαλώνει με το μέλι ΦΙΝΟ, στην χαρακτηριστική τότε, κίτρινη συσκευασία με το αγοράκι Φίνο, ενώ η εταιρεία ξεφεύγει από τα στενά γεωγραφικά πλαίσια της Αθήνας και επεκτείνει τις δραστηριότητες της σε νέες αγορές στο εξωτερικό όπως ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, αλλά και αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής.

Τη δεκαετία του ’60 η εταιρεία αναπτύσσεσαι στην ελληνική αγορά αλλά και στο εξωτερικό, ενώ νέα προϊόντα προστίθενται στη γκάμα όπως μαρμελάδα και παρκετίνη (από φυσικό κερί μέλισσας) αλλά και νέες πρωτοποριακές συσκευασίες μελιού, σωληνάριο και ατομική μερίδα, για ξενοδοχεία.

Τις δεκαετίες ’70-’90, οι δύο ιδρυτές της εταιρείας δεν είναι πλέον στη ζωή, οπότε τη διοίκηση της εταιρείας αναλαμβάνουν τα παιδιά του Παναγιώτη, η Αλεξάνδρα και ο Γιώργος, μαζί με τη θεία τους, Ελένη, χήρα του Αλέξανδρου, με στόχο να διατηρήσουν και να αναπτύξουν την εταιρεία. Τη δεκαετία του ’90 αναπτύσσονται δύο πρωτοποριακές συσκευασίες, το μέλι Αττική smart pack όπου για πρώτη φορά το μέλι μεταφέρεται εύκολα και παντού και το μέλι Αττική Μελισσάκι (squeeze) με ειδικό πώμα σιλικόνης ελεγχόμενης ροής, τα οποία κατέκτησαν τα μεγαλύτερα διεθνή βραβεία συσκευασίας. Κατά την ίδια δεκαετία, οργανώνεται και το σημερινό Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας με έμπειρους επιστήμονες οι οποίοι συμβάλουν στην έρευνα για το μέλι και την ελληνική μελισσοκομία.

Από το 2000 κι έπειτα, η εταιρεία είναι εγκατεστημένη σε νέες εξελιγμένες εγκαταστάσεις στο Κρυονέρι. Διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα εργαστήρια στην Ευρώπη για τον έλεγχο και τη διασφάλιση της ποιότητας του μελιού ενώ διατηρεί τμήμα Ανάπτυξης Μελισσοκομίας, που προσφέρει συμβουλευτική υποστήριξη και εκπαίδευση στους συνεργάτες μελισσοκόμους. Στηρίζει ιδιαιτέρως την έρευνα για το μέλι και τα προϊόντα της μέλισσας και εμπλουτίζει την γκάμα των προϊόντων της με παραδοσιακά ελληνικά εδέσματα όπως χαλβά (κλασσικό ή μόνο με ελληνικό μέλι), μαρμελάδες, υποβρύχια και λουκούμια.