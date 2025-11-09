Κρασί: Σε πλήρη μετασχηματισμό ο κλάδος – Τα κρίσιμα deals και η επόμενη μέρα

Τι φέρνει η επόμενη μέρα και πώς διαμορφώνεται το νέο τοπίο εν μέσω μεγάλων επενδύσεων.

Ένα νέο τοπίο διαμορφώνεται στην αγορά του ελληνικού κρασιού, καθώς ένας από τους πιο δυναμικούς κλάδους της ελληνικής ποτοποιίας διέρχεται περίοδο μεγάλων ανακατατάξεων.

Με τον οινικό χάρτη της χώρας να εξακολουθεί να συγκεντρώνει ολοένα και μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον, μια σειρά από deals ανατρέπουν άρδην ισορροπίες που ίσχυαν για χρόνια. Ηχηρά ονόματα του παρελθόντος που μέχρι πρόσφατα ηγούνταν της αγοράς βρίσκονται πλέον σε δίνη, ενώ την ίδια ώρα νέοι «παίκτες» κάνουν την είσοδό τους στον κλάδο διεκδικώντας σημαντικά μερίδια.

Cavino: Πώς έφτασε στην κορυφή του εγχώριου οινικού χάρτη

Στην ενίσχυση της παραγωγικής της ικανότητας, την επέκταση του δικτύου διανομής και την προώθηση του οινοτουρισμού επικεντρώνεται η Οινοποιία - Ποτοποιία Αιγίου, συμφερόντων των αδελφών Γιάννη και Θεόδωρου Αναστασίου.

Γνωστή με την εμπορική ονομασία Cavino, η εταιρεία στοχεύει στην περαιτέρω ενδυνάμωση της εμπορικής της παρουσίας και στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητάς της στην ελληνική και διεθνή αγορά. Στην εγχώρια δε αγορά βρίσκεται, από πλευράς κύκλου εργασιών, στην πρώτη θέση, με ετήσιες πωλήσεις που κυμαίνονται στα 35 εκατ. ευρώ.

Από το 2019 έως και το 2024 η εταιρεία υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο επενδυτικό πρόγραμμα συνολικής αξίας 10 εκατ. ευρώ, μέσα από το οποίο ενίσχυσε τη θέση της στην ελληνική και διεθνή οινοπαραγωγή. Κύριοι άξονες του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου ήταν οι εξής:

- Εκσυγχρονισμός υποδομών και ενίσχυση παραγωγικής ικανότητας: Ολοκλήρωση επενδυτικού προγράμματος ύψους 4,5 εκατ. ευρώ το 2024, με έμφαση στην αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού και των υποδομών παραγωγής. Επιπλέον επένδυση 1 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του ποτοποιείου και αποσταγματοποιείου.

- Βιώσιμη ανάπτυξη και ενεργειακή αποδοτικότητα: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 1 MW και ενεργειακή αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ενισχύοντας την ενεργειακή αυτονομία. Εγκατάσταση προηγμένης μονάδας βιολογικού καθαρισμού, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και τη συμμόρφωση με περιβαλλοντικές προδιαγραφές.

- Ανάδειξη του Κτήματος Μεγάλου Σπηλαίου: Στοχευμένη επένδυση στην ανάδειξη του κτήματος Μεγάλου Σπηλαίου, ενισχύοντας την τουριστική και οινική αξία της περιοχής.

- Επέκταση Δικτύου Παραγωγής: Απόκτηση του Κτήματος Νεμείον στην καρδιά της Νεμέας, μιας περιοχής με ιστορική παράδοση στην παραγωγή οίνων Αγιωργίτικου. Το Κτήμα Νεμείον, με τις σύγχρονες εγκαταστάσεις του και την εξαιρετική του τοποθεσία, ενισχύει τη στρατηγική ανάπτυξης της Cavino, επιτρέποντας την παραγωγή οίνων υψηλής ποιότητας και την ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική και διεθνή αγορά.

- Στρατηγική απορρόφηση δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας, αξιοποιώντας πλήρως την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας, την ανάπτυξη νέου οινοποιείου υψηλών προδιαγραφών και τη διεύρυνση της εμπορικής παρουσίας της Cavino στην ελληνική αγορά.

- Ενίσχυση εμπορικής παρουσίας: Στρατηγική συνεργασία με τη Santo Wines, ενισχύοντας την εμπορική παρουσία της εταιρείας στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Το 2024 ο συνολικός κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στο ποσό των 35.177.924 ευρώ έναντι ποσού ύψους 32.560.031 ευρώ το 2023, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8%. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδος ύψους 3.470.438 ευρώ έναντι 2.562.028 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρεωστικών τόκων και αποσβέσεων (EBIΤDA) διαμορφώθηκαν σε κέρδος ύψους 5.117.752 ευρώ έναντι κέρδους 4.055.333 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26%. Τέλος, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 2.672.759 ευρώ στην τρέχουσα χρήση έναντι 1.960.712 ευρώ στην προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση 36%.

«Αυτό το deal κρύβει εκπληκτικές συνέργειες», δήλωνε τον περασμένο Φεβρουάριο στο insider.gr ο οικονομικός διευθυντής της Cavino, Νέστορας Δρίτσας, κληθείς να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους η Οινοποιία - Ποτοποιία Αιγίου προχώρησε στην εξαγορά της ιστορικής οινοποιίας Ελληνικά Κελλάρια Οίνων της οικογένειας Κουρτάκη. «Οι συνέργειες θα φανούν τόσο σε εμπορικό επίπεδο, αφενός λόγω της βαρύτητας που φέρει το ιστορικό όνομα Κουρτάκης στον κλάδο του κρασιού και αφετέρου λόγω του ισχυρού δικτύου των καναλιών διανομής, αλλά και σε παραγωγικό επίπεδο, λόγω των εγκαταστάσεων της ιστορικής οινοποιίας που περνούν στην Cavino», σημείωνε. Όπως αποκάλυπτε δε ο κ. Δρίτσας στο insider.gr, οι υπογραφές μεταξύ της Cavino και της Κουρτάκης για την εξαγορά της δεύτερης από την πρώτη «έπεσαν» την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2025, μετά από συζητήσεις που διήρκησαν 100 ημέρες. «Όραμα της Cavino είναι για πρώτη φορά στα χρονικά να δημιουργηθεί ένας μεγάλος, ενιαίος πυλώνας. Ένας ολοκληρωμένος όμιλος επιχειρήσεων που θα καλύπτει τον χώρο των οίνων, των ελληνικών ποτών και των αποσταγμάτων και θα μπορεί να σταθεί με αξιώσεις δίπλα στις αντίστοιχες επιχειρήσεις της Ευρώπης», εξηγούσε επίσης ο κ. Δρίτσας.

Να σημειωθεί εδώ ότι το 2022 η Cavino προέβη και σε μια κίνηση ματ στην κατεύθυνση ενίσχυσης του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου, αποκτώντας δύο νέες θυγατρικές εταιρείες και δη την Ελληνικό Τσίπουρο και την Ανέστης Μπαμπατζίμ.

Ελληνικά Οινοποιεία: Οι στόχοι των αδελφών Γεωργιάδη

Η διατήρηση υψηλών προτύπων ποιότητας και γεύσης, η επέκταση της παρουσίας του στην εγχώρια και διεθνή αγορά, καθώς και η διατήρηση του πελατολογίου του, αποτελούν το τριπλό στοίχημα των εταιρειών του ομίλου Ελληνικά Οινοποιεία ΑΕ. Ο λόγος για τον όμιλο που έχουν ιδρύσει τα αδέλφια Ηλίας και Θωμάς Γεωργιάδης, επικεφαλής της Sterner Stenhus Greece και βασικοί μέτοχοι της Premia Properties ΑΕΕΑΠ, διεκδικώντας περίοπτη θέση στους κλάδους της οινοποιίας και της εμφιάλωσης νερού.

Πρόσφατα δε η Ελληνικά Οινοποιεία παρουσίασε τη νέα εταιρική της ταυτότητα. Όπως σημειώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, Ηλίας Γεωργιάδης, «η νέα εταιρική μας ταυτότητα δεν είναι απλώς μια αλλαγή εικόνας. Είναι η αποτύπωση της φιλοσοφίας μας για ισορροπία και εξέλιξη, μια ταυτότητα που συνδέει το παρελθόν με το μέλλον και εκφράζει το συλλογικό μας όραμα για τον ελληνικό αμπελώνα και τα προϊόντα του».

Υπενθυμίζεται εδώ ότι ένα ποσοστό περί το 10% της Ελληνικά Οινοποιεία βρίσκεται στα χέρια των αδελφών Αντετοκούνμπο, ενώ βασικοί πυλώνες του ομίλου είναι η ιστορική οινοποιία Μπουτάρη, η Ιόλη Πηγή, η Σεμέλη Οινοποιητική. Θυγατρική του ομίλου είναι και η Noctera Αμπελώνες που αφορά σε κοινοπραξία με την ΤΕΜΕΣ για την ανάπτυξη των αμπελώνων Navarino Vineyards.

Στη χρήση 2024 ο όμιλος εμφάνισε κύκλο εργασιών ύψους 20,47 εκατ. ευρώ έναντι κύκλου εργασιών ύψους 18,52 εκατ. ευρώ το 2023. Να σημειωθεί ότι στη χρήση 2024 δεν περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες της Σεμέλη Οινοποιητική, καθώς η συμφωνία για την απόκτησή της έλαβε χώρα εντός του 2025. Ομοίως, για το 2024, το μικτό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο ποσό των 7.783.822 ευρώ, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους σε ποσοστό 38%, από 6.913.636 ευρώ και ποσοστό 37% στη χρήση 2023 αντίστοιχα. O όμιλος για το 2024 παρουσίασε ζημίες προ φόρων ύψους 640.313 ευρώ έναντι κερδών προ φόρων ύψους 1.631.913 ευρώ στην αντίστοιχη προηγούμενη χρήση.

«Στα επόμενα 2-3 χρόνια θα δείτε τη διαφορά της Ελληνικά Οινοποιεία», δήλωνε τον περασμένο Ιούλιο στους εκπροσώπους του Τύπου ο Ηλίας Γεωργιάδης, με αφορμή την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Premia και αποκωδικοποιώντας ένα προς ένα τα βήματα της Ελληνικά Οινοποιεία στον δρόμο προς το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, η Ελληνικά Οινοποιεία αναμένεται να κλείσει το 2025 με κύκλο εργασιών ύψους 30 εκατ. ευρώ, ενώ η διοίκηση θα είναι ικανοποιημένη εάν η κερδοφορία της εταιρείας αγγίξει το 10-15% εξαιρουμένων των λειτουργικών εξόδων. Αναφερόμενος στην Μπουτάρης έκανε λόγο για μια εταιρεία που χρειάζεται πολλή δουλειά, ενώ εφέτος εκτιμάται ότι θα κλείσει με τζίρο 15 εκατ. ευρώ από τζίρο 9 εκατ. ευρώ και ζημιές το 2022. Στα επίπεδα των 6,5 -7 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα κινηθούν εφέτος οι πωλήσεις της Σεμέλη Οινοποιητική, από τζίρο 5,8 εκατ. ευρώ που εμφάνιζε παλαιότερα, ενώ σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, κανονικά προχωρούν και οι επενδύσεις με την ΤΕΜΕΣ για το Navarino Vineyards.

Κι όμως, όπως έχει ήδη γράψει το insider.gr, παρά τις εξαγορές της Μπουτάρης και της Σεμέλη Οινοποιητική, αλλά και τη συνεργασία με την ΤΕΜΕΣ για τους αμπελώνες Navarino Vineyards, η Ελληνικά Οινοποιεία δεν δείχνει να μένει με σταυρωμένα τα χέρια. Τα αδέλφια Γεωργιάδη έχουν από καιρό εκφράσει το ενδιαφέρον τους και για την απόκτηση της ιστορικής οινοποιίας Τσάνταλης που κατέθεσε αίτηση πτώχευσης το περασμένο καλοκαίρι.

Τι σηματοδοτεί το deal Κυρ Γιάννη - Κτήμα Σιγάλα

Νέα δεδομένα για τον εγχώριο οινικό χάρτη δημιουργεί και η επιχειρηματική συμφωνία που ανακοινώθηκε πριν λίγες ώρες και ισχυροποιεί έτι περαιτέρω έναν ήδη σημαντικό πόλο της ελληνικής αγοράς οίνου. Ο λόγος για την πλήρη εξαγορά του Κτήματος Σιγάλα από την Κυρ Γιάννη, καθώς ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών από εταιρεία συμφερόντων Θανάση Μαρτίνου.

Η σχέση της Κυρ - Γιάννη με το Κτήμα Σιγάλα ξεκίνησε το 2009, στηρίζοντας το όραμα του Πάρι Σιγάλα που ανέδειξε τη Σαντορίνη στο παγκόσμιο οινικό στερέωμα. Από το 2020, η Κυρ - Γιάννη ανέλαβε το management και έθεσε σε εφαρμογή ένα πολυετές πλάνο επενδύσεων σε ανθρώπους, αμπελώνες και υποδομές. Προτεραιότητα ήταν η ανάθεση της νέας εποχής σε μια ομάδα νέων επιστημόνων, με επικεφαλής την οινολόγο Σάρα Ιακωβίδου, τους γεωπόνους Στράτο Guillame Ξυράφη και Κώστα Τέλλη, καθώς και τον Γιάννη Μπουτάρη, γιο του Στέλλιου Μπουτάρη και 6η γενιά στο κρασί που ξεκίνησε τη δική του πορεία από τη Σαντορίνη.

Η σχέση αυτή πέρασε πλέον σε μια νέα εποχή, μετά την πλήρη εξαγορά του Κτήματος Σιγάλα. Πλέον το εμβληματικό οινοποιείο της Σαντορίνης περνά πλέον εξ ολοκλήρου στην οικογένεια της Κυρ - Γιάννη.

Με την εν λόγω εξαγορά, η Κυρ - Γιάννη ενδυναμώνει το αποτύπωμά της στον ελληνικό και διεθνή οινικό χάρτη και καθιερώνεται ως κορυφαίος πρεσβευτής του ελληνικού κρασιού διεθνώς, καθώς δημιουργείται ένα νέο, εξόχως ανταγωνιστικό σχήμα που ενώνει τρεις κορυφαίες αμπελοοινικές ζώνες της χώρας: Νάουσα και Αμύνταιο με το Κτήμα Κυρ-Γιάννη, Σαντορίνη με το Κτήμα Σιγάλα. Κοινός τόπος και στόχος, η βιώσιμη ανάπτυξη, η ανάδειξη των μοναδικών terroirs και η παραγωγή κρασιών υψηλής ποιότητας.

Η επιχειρηματική δυναμική και εξωστρέφεια της οικογένειας Κυρ - Γιάννη αναμένεται να ξεπεράσει συνολικά τα 20 εκατ. ευρώ σε κύκλο εργασιών, με παρουσία σε 55 χώρες και τις εξαγωγές να αγγίζουν τα 7 εκατ. ευρώ.

Η δε επένδυση στον ποιοτικό, βιώσιμο οινοτουρισμό αποτελεί επίσης αιχμή του δόρατος του νέου σχήματος. Μόνο φέτος περισσότεροι από 35.000 επισκέπτες επισκέφθηκαν τους τρεις προορισμούς -Νάουσα, Αμύνταιο και Σαντορίνη - των Κτημάτων Κυρ-Γιάννη και Σιγάλα αντίστοιχα.

Η Κυρ Γιάννη

Η Κυρ Γιάννη κινείται σε ανοδική τροχιά τα τελευταία χρόνια. Με τα αδέλφια Στέλλιο και Μιχάλη Μπουτάρη στη διοίκηση (σ.σ. γιων του ιδρυτή Γιάννη Μπουτάρη), η εταιρεία διαγράφει μια σημαντική πορεία στον εγχώριο κλάδο του κρασιού.

Σύμφωνα δε με τις τελευταίες οικονομικές της καταστάσεις, το 2024 αποδείχθηκε χρονιά ανάπτυξης. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών ξεπέρασε τα 16 εκατ. ευρώ από 14,4 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ ανοδικά κινήθηκε και η καθαρή κερδοφορία, αγγίζοντας τα 1,8 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών κερδών 1,7 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση.

Η Κυρ-Γιάννη ιδρύθηκε το 1997 από το Γιάννη Μπουτάρη, μια από τις ξεχωριστές μορφές της ελληνικής οινοποιίας, όταν εκείνος αποχώρησε από την οικογενειακή οινοποιητική εταιρεία που είχε δημιουργήσει ο παππούς του το 1879.

Το Κτήμα Σιγάλα

Σήμερα, το Κτήμα Σιγάλα καλλιεργεί 450 στρέμματα στην Οία και στις γύρω περιοχές στο βόρειο τμήμα του νησιού, έχοντας ήδη ολοκληρώσει νέες φυτεύσεις 170 στρεμμάτων. Παράλληλα, εφαρμόζονται καινοτόμες πρακτικές βιώσιμης αμπελοκαλλιέργειας και διαχείρισης νερού, ενώ υλοποιείται και ένα πιλοτικό πρόγραμμα αξιοποίησης του γκρίζου νερού σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τη ΔΕΥΑ Θήρας και τον Σύνδεσμο Οινοποιών Σαντορίνης.

Για το 2024, εμφάνισε κύκλο εργασιών 3,50 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά περίπου 4,02% έναντι κύκλου εργασιών 3,65 εκατ. ευρώ το 2023 και κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) στα επίπεδα των 638.901,67 ευρώ έναντι ποσού 1.080.805,19 ευρώ το 2023. Η τελική γραμμή του ισολογισμού έδειξε ζημιές 22.143,92 ευρώ το 2024, έναντι κερδών 464.799,71 ευρώ στη χρήση 2023.

«Η εξαγορά του Κτήματος Σιγάλα είναι η πιο ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στη Σαντορίνη», δηλώνει ο οινοποιός και Διευθύνων Σύμβουλος της Κυρ-Γιάννη, Στέλλιος Μπουτάρης. «Έχουμε βαθιές ρίζες στο νησί, στο οποίο έκανα και εγώ τον πρώτο μου τρύγο το 1985. Πιστεύουμε στη μοναδικότητα της Σαντορίνης και επενδύουμε στο βιώσιμο μέλλον της, με σεβασμό στην παράδοση και συστηματική επένδυση στην επιστήμη και την καινοτομία. Ο φετινός τρύγος έδωσε τροφή σε έντονη ανησυχία έως και αμφισβήτηση. Αυτές είναι οι στιγμές που αποδεικνύεις αν έχεις σχέδιο – και εμείς έχουμε», τονίζει.

