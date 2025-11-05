Algida Ice Cream Company: Σταθερή ανάπτυξη και ηγετική θέση στην κατηγορία του παγωτού

Τη δυναμική της πορεία συνεχίζει η Algida Ice Cream Company Μονοπρόσωπη ΑΕ ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ηγετική της θέση στην κατηγορία του παγωτού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τη δυναμική της πορεία συνεχίζει η Algida Ice Cream Company Μονοπρόσωπη ΑΕ ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ηγετική της θέση στην κατηγορία του παγωτού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Από την επίσημη έναρξη της λειτουργίας της στις 28 Μαρτίου 2025, η εταιρεία έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την επιτάχυνση της ανάπτυξής της, προκειμένου να ανταποκρίνεται ακόμα πιο αποτελεσματικά στις σημερινές και μελλοντικές απαιτήσεις των καταναλωτών και να συνεχίσει να προσφέρει νέες καινοτόμες ιδέες και προϊόντα.

Η Algida Ice Cream Company αποτελεί μέλος της νέας παγκόσμιας εταιρικής οντότητας Magnum Ice Cream Company, της μεγαλύτερης εταιρείας παγωτού στον κόσμο, με έδρα το 'Αμστερνταμ της Ολλανδίας, παρουσία σε περισσότερες από 80 χώρες και χαρτοφυλάκιο άνω των 100 μαρκών. Η Magnum Ice Cream Company, αναμένεται να εισαχθεί στα χρηματιστήρια του 'Αμστερνταμ, του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης, μέχρι το τέλος του έτους, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία της πλήρους απόσχισης από τον Όμιλο Unilever.

Η Algida Ice Cream Company, διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της μερικές από τις πιο αγαπημένες και ισχυρές μάρκες στον κλάδο του παγωτού και στην Ελλάδα, όπως οι Algida, Magic, Cornetto, Ben & Jerry's, ΕΒΓΑ και Scandal, διατηρώντας ηγετική θέση στο παγωτό στην χώρα.

Από 1/6/2025 έχει ξεκινήσει η αυτόνομη εμπορική λειτουργία της εταιρείας στην Ελληνική αγορά. Η Algida Ice Cream Company καταγράφει σταθερά ανοδική πορεία τόσο το 2024 όσο και το 2025, σημειώνοντας αύξηση στον κύκλο εργασιών και στα μερίδια αγοράς, τόσο στα Super Market όσο και στη μικρή λιανική. Η καινοτομία της εταιρείας σε νέες κατηγορίες, γεύσεις καιμεγέθη παγωτών αλλά και η επέκταση της διανομής,συνεχίζουν να συμβάλλουν στην θετική της πορεία, με πρόσφατη κατάκτηση την πρώτη σε πωλήσεις θέση μεταξύ των επώνυμων παγωτών στα σούπερ μάρκετ.

Ο Γιώργος Γεραντώνης, Διευθύνων Σύμβουλος της Algida Ice Cream Company δηλώνει χαρακτηριστικά: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη μέχρι σήμερα πορεία μας και για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται μπροστά μας. Ως Algida Ice Cream Company, στόχος μας είναι να οδηγήσουμε την εταιρεία σε μια νέα εποχή στρατηγικής ανάπτυξης, ενισχύοντας περαιτέρω την ηγετική μας θέση στην ελληνική αγορά. Έχοντας τον καταναλωτή στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας, το όραμα μας είναι να συνεχίσουμε να αποδεικνύουμε στην πράξη ότι η ζωή έχει καλύτερη γεύση με παγωτό».