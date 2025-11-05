MIG: Πώληση ακινήτου στο Βελιγράδι από τη θυγατρική Robne Kuce Beograd Doo

Από το καθαρό τίμημα της συναλλαγής το ποσό των 15 εκατ. ευρώ αποπλήρωσε τραπεζικό δανεισμό της RKB, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 5,7 εκατ. ευρώ μείωσε την υφιστάμενη απαίτηση που διατηρεί η MIG έναντι της RKB.

Ολοκληρώθηκε η πώληση και μεταβίβαση του ακινήτου Poslovni Center στο εμπορικό κέντρο του Βελιγραδίου από τη θυγατρική της MIG, «Robne Kuce Beograd Doo» (RKB) αντί τιμήματος 21 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης προκαταβολής 2,1 εκατ. ευρώ, κατόπιν πλήρωσης κτηματολογικών και νομικών όρων.

Λαμβάνοντας υπόψιν την εύλογη αξία του ακινήτου και τα έξοδα της συναλλαγής, από την ολοκλήρωση της πώλησης προέκυψε καθαρό κέρδος 2,6 εκατ. ευρώ περίπου.

Από το καθαρό τίμημα της συναλλαγής το ποσό των 15 εκατ. ευρώ αποπλήρωσε τραπεζικό δανεισμό της RKB, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 5,7 εκατ. ευρώ μείωσε την υφιστάμενη απαίτηση που διατηρεί η MIG έναντι της RKB.