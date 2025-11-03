Τεχνητή νοημοσύνη: Mega deal 38 δισ. δολ. μεταξύ OpenAI - Amazon

Συμφωνία ύψους 38 δισ. δολαρίων για να καλύψει ένα μέρος της ολοένα και περισσότερο αυξανόμενης υπολογιστικής χωρητικότητας υπέγραψε η OpenAi με την Amazon Web Services.

Συμφωνία-μαμμούθ ύψους 38 δισ. δολαρίων έκλεισαν η OpenAI και η Amazon Web Services (AWS), κίνηση που θα επιτρέψει στην δημιουργό του ChatGPT να «τρέχει» τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που διαθέτει στο cloud computing της Amazon.

Η OpenAI θα αποκτήσει πρόσβαση σε εκατοντάδες χιλιάδες εξειδικευμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, στο πλαίσιο μιας επταετούς συμφωνίας, όπως ανακοίνωσαν οι εταιρείες την Δευτέρα.

Μετά την είδηση, η μετοχή της Amazon σημειώνει άνοδο σχεδόν 5%, ενώ η Nvidia κερδίζει 3%.

Σύμφωνα με τo deal η OpenAI θα αρχίσει αμέσως να χρησιμοποιεί την υπολογιστική ισχύ της AWS, με όλη τη στοχευμένη χωρητικότητα να παρέχεται πριν από το τέλος του 2026 και την επιλογή επέκτασης της συνεργασίας της με την AWS τα επόμενα χρόνια. Η Amazon θα αναπτύξει εκατοντάδες χιλιάδες τσιπ, συμπεριλαμβανομένων των επιταχυντών AI GB200 και GB300 της Nvidia, σε clusters που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν το ChatGPT να παράγει απαντήσεις σε προτροπές χρηστών ή να εκπαιδεύει μοντέλα επόμενης γενιάς.

Η συμφωνία είναι η τελευταία ένδειξη της μετάβασης της OpenAI από ένα ερευνητικό εργαστήριο σε μια υπερδύναμη της τεχνητής νοημοσύνης που έχει αναδιαμορφώσει τον κλάδο της τεχνολογίας. Η εταιρεία έχει δεσμευτεί να δαπανήσει 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές για την κατασκευή και την τροφοδοσία των μοντέλων ΑΙ της, μια άνευ προηγουμένου υπερπροσφορά που έχει προκαλέσει ανησυχίες για μια επενδυτική φούσκα.

Για την Amazon, η οποία δυσκολεύεται να ακολουθήσει τον ανταγωνισμό στην απαιτητική εποχή του ΑΙ, η συμφωνία αποτελεί επικύρωση της ικανότητάς της να κατασκευάζει και να λειτουργεί τεράστια δίκτυα κέντρων δεδομένων. «Καθώς η OpenAI συνεχίζει να διευρύνει τα όρια του δυνατού, η καλύτερη υποδομή της AWS θα χρησιμεύσει ως ραχοκοκαλιά για τις φιλοδοξίες της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της AWS, Ματ Γκάρμαν.

Η Microsoft - ο μεγαλύτερος επενδυτής της OpenAI και προηγουμένως ο αποκλειστικός πάροχος cloud computing της - ανακοίνωσε πρόσφατα μια νέα δέσμευση από την OpenAI να δαπανήσει περίπου 250 δισεκατομμύρια δολάρια για τη μονάδα cloud Azure.

Η Oracle Corp. υπέγραψε συμφωνία 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να παρέχει στην OpenAI κέντρα δεδομένων και νωρίτερα φέτος η OpenAI αποκάλυψε ότι η πλατφόρμα Google Cloud της Alphabet Inc. ήταν μεταξύ των εταιρειών που τροφοδοτούν το ChatGPT.