BCG: Οι ανάγκες της ηγεσίας και η θέση της Ελλάδας σε μία εποχή αβεβαιότητας

Το φετινό BCG Athens Leadership Summit, κατέδειξε ότι η πραγματική δύναμη της ηγεσίας, σήμερα, βρίσκεται στην ικανότητα να μετατρέπει την ανθεκτικότητα σε πρόοδο και την πρόκληση σε ευκαιρία. Με τη συνδυασμένη δυναμική της τεχνολογίας, της οικονομικής σταθερότητας και του ανθρώπινου ταλέντου, η Ευρώπη – και η Ελλάδα ιδιαίτερα – μπορούν να διαμορφώσουν ένα μέλλον ανάπτυξης βασισμένο στην τεχνολογία, την γνώση, τη συνεργασία και τη διορατική ηγεσία.

Η σημασία της αποτελεσματικής ηγεσίας και οι πρωτοβουλίες που θα επιτρέψουν σε Ευρώπη και Ελλάδα να μετατρέψουν την ανθεκτικότητα σε ανάπτυξη, βρέθηκαν στο επίκεντρο του ετήσιου Athens Leadership Summit της BCG που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (22/10) στο Cotsen Hall της Γενναδείου Βιβλιοθήκης. Σε μια εποχή συνεχών ανατροπών, όπου επιχειρήσεις και κοινωνίες καλούνται να επαναπροσδιορίσουν όχι μόνο τους τρόπους λειτουργίας τους αλλά και τον ίδιο τον τρόπο σκέψης τους, η BCG, επιχείρησε να φωτίσει τις νέες διαστάσεις της ηγεσίας στη σύγχρονη εποχή.

Ο Ιωσήφ Αρούχ, Managing Director & Partner και επικεφαλής του Γραφείου της BCG στην Αθήνα, ανέδειξε τη σημασία της ηγεσίας σήμερα, σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται ταχύτατα, καλώντας τους συμμετέχοντες να δουν την αλλαγή ως ευκαιρία εξέλιξης και συνεργασίας. Παράλληλα, εστίασε στις θεματικές του Summit – την ανθεκτικότητα της Ευρώπης, τον μετασχηματισμό της Ελλάδας και τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης ως μοχλού ανάπτυξης – τονίζοντας πως η ηγεσία οφείλει να συνδυάζει προσαρμοστικότητα και διορατικότητα.

Ο Βασίλης Αντωνιάδης, Managing Director and Senior Partner, τόνισε ότι «βρισκόμαστε μπροστά σε μία μοναδική ευκαιρία για την Ελλάδα», υπογραμμίζοντας πως η χώρα έχει «αφήσει πίσω το σκοτεινό παρελθόν, έχει καταφέρει ένα μοναδικό μετασχηματισμό» και βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει στον χώρο της τεχνολογίας. Όπως σημείωσε, η επόμενη φάση ανάπτυξης θα κριθεί από την ικανότητα της Ελλάδας να επενδύσει στη γνώση, στην τεχνολογία, στην καινοτομία και στα ταλέντα της νέας γενιάς. Σχολίασε ότι η Ευρώπη «είναι πολύ καλή στις επενδύσεις σε υποδομές και ακίνητα αλλά υπάρχει τεράστιο περιθώριο βελτίωσης στις επενδύσεις στην τεχνολογία, ειδικά αν συγκρίνει κανείς την θέση της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Ασία».

«Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σήμερα σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης και μετασχηματισμού», είπε, από την πλευρά του, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, σημειώνοντας ότι μετά από μια δεκαετία προκλήσεων, η χώρα μας καταγράφει ρυθμό ανάπτυξης που ξεπερνά τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ανεργία στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας 15ετίας, ισχυρές ξένες επενδύσεις και σημαντική αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας.

«Η αύξηση του ΑΕΠ, η μείωση της ανεργίας, η ενίσχυση των εξαγωγών και της βιομηχανικής παραγωγής, αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα αλλάζει πρόσωπο, όχι θεωρητικά, αλλά με μετρήσιμα αποτελέσματα», ανέφερε ενώ τόνισε: «Αυτή η πρόοδος αποτυπώνεται στην πληθώρα μεγάλων αλλά και μικρότερων έργων υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα, που ενισχύουν τη συνδεσιμότητα, προωθούν την περιφερειακή ανάπτυξη και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Από τους νέους αυτοκινητοδρόμους και τα σιδηροδρομικά έργα, έως τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα και τις αναβαθμίσεις αεροδρομίων και κτιριακών υποδομών κάθε είδους, διαμορφώνεται ένα νέο παραγωγικό υπόβαθρο για τη χώρα». «Η Ελλάδα του 2030 δεν θα είναι απλώς μια οικονομία πιο ανθεκτική θα είναι μια χώρα που συνδέεται καλύτερα, μετακινείται πιο έξυπνα και αναπτύσσεται βιώσιμα» κατέληξε.

Ο Ματίας Τάουμπερ (Regional Chair Europe, Middle East, South America and Africa) γύρισε τον χρόνο πίσω, στον Απρίλιο του 2025 και στη λεγόμενη «Ημέρα της Απελευθέρωσης» στις ΗΠΑ, ένα γεγονός που -όπως είπε- «προκάλεσε σοκ αλλά λειτούργησε και ως αφύπνιση στην ΕΕ». Όπως εξήγησε, τότε η BCG είχε πραγματοποιήσει έρευνα σε 800 στελέχη επιχειρήσεων, εκ των οποίων τα μισά απάντησαν πριν και τα άλλα μισά μετά τα γεγονότα εκείνης της ημέρας. Πριν, μόνο το 30% δήλωνε αισιόδοξο ότι η Ευρώπη θα προχωρήσει σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις· μετά, το ποσοστό ανέβηκε στο 75%. «Ίσως αυτό να ήταν το σημείο που πολλοί συνειδητοποίησαν ότι κάτι αλλάζει προς το καλύτερο», σημείωσε. Σήμερα, πρόσθεσε, «η εικόνα εξαρτάται από τη χώρα και τον κλάδο». Ανέφερε ως θετικά παραδείγματα την Ισπανία, την Ιταλία, την Πολωνία και την Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι «οι μεγάλες οικονομίες, όπως η Γαλλία και η Γερμανία, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες προκλήσεις από τον νότο». Ειδικότερα για την Ελλάδα, μίλησε για «μια πραγματικά θετική ιστορία ανάκαμψης» που δείχνει σε πολλά σημεία την κατεύθυνση της ευρωπαϊκής ανάκαμψης. Έκλεισε λέγοντας ότι η πρόοδος δεν είναι ομοιόμορφη: «Η Ευρώπη είναι μια ιστορία δύο κόσμων γεωγραφικά αλλά και κλαδικά– εξαρτάται πού βρίσκεσαι και τι κάνεις».

Παρουσιάστηκαν επίσης δύο έρευνες της BCG: η Amaryllis Liampoti ανέδειξε πώς η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται ταχύτερα από τις προβλέψεις, μεταμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί λειτουργούν και καινοτομούν. Ταυτόχρονα ο Οικονομολόγος Paul Swartz, ως κεντρικός ομιλητής του Summit, ανέδειξε τη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας, με δημοσιονομική ισορροπία, θετική βιωσιμότητα χρέους και αυξανόμενες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου. Ο ίδιος υπογράμμισε την ανάγκη για τεχνολογική αναβάθμιση και αύξηση παραγωγικότητας ώστε η χώρα να εδραιώσει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή της.

