10 πράγματα που πρέπει να ξέρετε πριν ταξιδέψετε στην Ιαπωνία

Η Ιαπωνία είναι ένας προορισμός που συναρπάζει κάθε ταξιδιώτη από την πρώτη στιγμή. Είναι ένας τόπος που έχει να δώσει πολλά στον επισκέπτη, καθώς η παράδοση αιώνων συναντά τη σύγχρονη τεχνολογία και η ευγένεια των ανθρώπων της είναι αξεπέραστη.

Από τους εντυπωσιακούς ναούς και τα γρήγορα τρένα μέχρι τα έθιμα των geishas και τον πολύχρωμο κόσμο των videogames και των manga, η χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου κρύβει πολλές εκπλήξεις που δεν θα σας αφήσουν ασυγκίνητους.

Η Ιαπωνία είναι από τις χώρες που έχουν τη μαγική ιδιότητα να μαγνητίζουν τους ταξιδιώτες τόσο πολύ, που πριν ακόμα φύγουν από εκεί κοιτάζουν εισιτήρια για να επιστρέψουν ξανά.

