Ανελκυστήρες: Η αγορά δεν είναι έτοιμη για τις πιστοποιήσεις

Οι πιστοποιήσεις των ανελκυστήρων θα αρχίσουν να διενεργούνται υποχρεωτικά μέσα στους επόμενους μήνες με έτος αιχμής το 2026 οπότε και αναμένεται ότι θα έχει καταρτιστεί το χρονοδιάγραμμα και η τμηματοποίηση των ασανσέρ της χώρας. Αυτή τη στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη η απογραφή των ανελκυστήρων μέσω της δήλωσης που κάνουν οι πολίτες στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων ώστε το υπουργείο Ανάπτυξης να αποκτήσει πλήρη εικόνα των ασανσέρ που υπάρχουν στη χώρα και να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, εκείνο των πιστοποιήσεων.

Η δήλωση των ασανσέρ στο Μητρώο Ανελκυστήρων του υπουργείου Ανάπτυξη έχει ξεκινήσει από τον Ιούνιο και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου. Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της πιστοποίησης και τα πρόστιμα που επισύρει τόσο η μη δήλωση των ανελκυστήρων στο Μητρώο όσο και η παράλειψη πιστοποίησης εντός των προθεσμιών που θα ανακοινωθούν τους επόμενους μήνες έχει προκαλέσει αναστάτωση σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές ακινήτων (διαμερισμάτων, καταστημάτων κλπ) καθώς η πιστοποίηση και η αναβάθμιση που συνήθως προηγείται ως απαίτηση, συνεπάγεται ένα σημαντικό κόστος για τους ήδη συμπιεσμένους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών.

Ωστόσο, παρά τον επερχόμενο καθορισμό συγκεκριμένων χρονικών περιθωρίων και ενώ οι πολίτες ανησυχούν για την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, η βασική συνιστώσα των πιστοποιήσεων, η αγορά, φαίνεται ότι δεν είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση των υπηρεσιών και των υλικών/μηχανημάτων που θα προκύψει.

Η απογραφή των ανελκυστήρων που είναι σε εξέλιξη, εκτός από τον προφανή στόχο, εκείνον της χαρτογράφησης όλων των ασανσέρ της χώρας, θα «περικυκλώσει» και τους μη αδειοδοτημένους συντηρητές/εγκαταστάσεις καθώς η δήλωση στο Μητρώο απαιτεί και τη συμπλήρωση του ΑΦΜ του συντηρητή. Αυτό σημαίνει ότι ένα μέρος της αγοράς που λειτουργούσε στις παρυφές της νομιμότητας θα βρεθεί εκτός και κατ’ επέκταση, ο μεγάλος όγκος των εργασιών αναβάθμισης θα πρέπει να επιτελεστεί από έναν μικρότερο αριθμό επαγγελματιών που θα διαθέτουν άδεια.

Δεύτερον, η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων, θαλάμων και μηχανημάτων καθίσταται χρονοβόρα καθώς, πολλές τεχνικές εταιρείες ανελκυστήρων, παρά το γεγονός ότι στη χώρα μας δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις που εξυπηρετούν τον κλάδο, παραγγέλνουν από το εξωτερικό (εταιρείες στην Ευρώπη ή την Κίνα ή ελληνικές εταιρείες που έχουν όμως μεταφέρει τις γραμμές παραγωγής στο εξωτερικό). Τρίτον, οι φορείς πιστοποίησης θα πρέπει και αυτοί από την πλευρά τους να ανεβάσουν ταχύτητες για να προλάβουν όλοι τις προθεσμίες.

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία στους επίσημους φορείς, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν 18 επιχειρήσεις που διενεργούν επιθεωρήσεις/πιστοποιήσεις ανελκυστήρων :

CONTROL LIFT – Lift Inspection Company (Control Lift S.A.) TÜV HELLAS (TÜV NORD) A.E. (TÜV NORD / TÜV HELLAS) TÜV NORD TÜV AUSTRIA HELLAS BUREAU VERITAS HELLAS SGS Greece / “Surveillance” (SGS) — (εγγραφές / πεδία στο Ε.ΣΥ.Δ.) EUROCERT A.E. (EUROCERT) CERT1 (CERT1 smpc / CERT1) CERT ONE (CERT ONE Certification Services) QMSCERT / Q-CERT (QMSCERT – Q-CERT A.E.) TEST EXPERT (Τεχνική Εταιρεία Ελέγχων, «TEST EXPERT») EPIRUS CERT (Εταιρεία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων – Epirus Cert) EQA – HELLAS (EQA-HELLAS S.A.) AVRV Α.Ε. (αναφέρεται σε πίνακες διαπιστεύσεων Ε.ΣΥ.Δ.) RIGCERT (εμφανίζεται σε πίνακες/λίστες Ε.ΣΥ.Δ.) OCTOCERT (Octocert Certification Services) ISONIKE (εμφανίζεται σε καταλόγους Ε.ΣΥ.Δ. με πεδία επιθεώρησης) SWISS APPROVAL (Swiss Approval / σχετικές αναφορές σε λίστες Ε.ΣΥ.Δ.)

Η πιστοποίηση απαιτεί ετοιμότητα, προηγούμενη εμπειρία, επαρκή τεχνικό προσωπικό, εξειδίκευση και αποδεκτές ροές στην προμήθεια υλικών και μηχανημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, τυχόν σφιχτά χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση των πιστοποιήσεων ενδέχεται να βομβαρδίσουν καταναλωτές και αγορά και να οδηγήσουν σε αστοχίες και πρόστιμα.

Με ποιόν τρόπο διενεργείται η πιστοποίηση, οι εργασίες και τα κόστη

Η πιστοποίηση των ανελκυστήρων αποτελεί μια διαδικασία η οποία ανέκαθεν εθεωρείτο υποχρεωτική και συντελείται εδώ και αρκετά χρόνια από τους φορείς πιστοποίησης οι οποίοι, κατόπιν πρόσκλησης του ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου ελέγχουν εάν το ασανσέρ τηρεί συγκεκριμένες προδιαγραφές λειτουργίας και ασφαλείας. Ο έλεγχος αφορά στην καταγραφή των ελλείψεων και σε δεύτερη φάση, εφόσον συντελεστούν οι απαραίτητες εργασίες/παρεμβάσεις γίνεται επανέλεγχος για τη χορήγηση πιστοποίησης.

Δεδομένου ότι χιλιάδες ασανσέρ στη χώρα δεν είναι πιστοποιημένα, το πλαίσιο για την πιστοποίηση έχει καταστεί πιο αυστηρό και προβλέπει ότι μετά από το τέλος Νοεμβρίου θα δρομολογηθεί και τυπικά η διαδικασία τμηματικής πιστοποίησης με συγκεκριμένες προθεσμίες στις οποίες οι πολίτες θα πρέπει να ανταποκριθούν για να αποφύγουν τις κυρώσεις.

Πλέον, για όλους τους ανελκυστήρες απαιτείται η καταχώρισή τους στο Μητρώο Ανελκυστήρων (elevator.mindev.gov.gr) από τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή ή άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο. Κατόπιν, υπάρχουν δύο επιλογές. Είτε να γίνει η πιστοποίηση (και οι απαραίτητες εργασίες/διορθώσεις) προτού ανακοινωθούν προθεσμίες για την υποχρεωτική πιστοποίηση είτε να περιμένει την ανακοίνωση η οποία θα γίνει κάποια στιγμή από τις αρχές Δεκεμβρίου και μετά.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι ανελκυστήρες που τοποθετούνται μετά την 1η Ιουλίου 1999 υπάγονται στις διατάξεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και πρέπει να έχουν σήμανση CE και να πιστοποιούνται από αρμόδιο φορέα πριν από τη λειτουργία. Οι παλαιοί ανελκυστήρες πρέπει να εκσυγχρονιστούν ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές και να αποκτήσουν πιστοποίηση ενώ σε ειδικές περιπτώσεις όπως είναι κάποιες ανακαινίσεις ή αλλαγές χρήσης κτιρίου μπορεί να απαιτηθεί επανέλεγχος και πιστοποίηση εκ νέου. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση διενεργείται από ανεξάρτητο αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, ο οποίος διενεργεί αυτοψία και ελέγχει την εγκατάσταση, τα συστήματα ασφαλείας, τα έγραφα και βεβαιώνει τη συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα πρότυπα. Εάν διαπιστωθούν ελλείψεις, απαιτείται η διόρθωσή τους και γίνεται επανέλεγχος από τον ίδιο ή άλλο εξουσιοδοτημένο φορέα ώστε να χορηγηθεί το πιστοποιητικό. Στη συνέχεια, ο πιστοποιημένος ανελκυστήρας καταχωρείται στο μητρώο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου από τον ιδιοκτήτη, εξουσιοδοτημένο άτομο (συντηρητής κλπ).

Με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, ορίζεται η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού ανάλογα με τον τύπο και τη χρήση του κτιρίου. Για παράδειγμα σε κατοικίες με στάσεις άνω των έξι, ο επανέλεγχος θα πρέπει να γίνεται κάθε πέντε χρόνια ενώ σε κατοικίες με λιγότερες στάσεις, κάθε έξι. Για τα επαγγελματικά κτίρια ισχύουν συντομότεροι χρόνοι επανελέγχου ενώ σε δημόσια κτίρια όπως είναι νοσοκομεία θέατρα και ξενοδοχεία άνω των 200 κλινών η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού είναι για έναν χρόνο.

Το κόστος της πιστοποίησης το οποίο κυμαίνεται χοντρικά μεταξύ 180 και 300 ευρώ και πληρώνεται στον φορέα πιστοποίησης το επιβαρύνονται οι ιδιοκτήτες του κτιρίου όπως συμβαίνει και με το κόστος της αναβάθμισης του ανελκυστήρα, δηλαδή των εργασιών που υποδεικνύονται προκειμένου να ληφθεί η πιστοποίηση. Η αναβάθμιση μπορεί να ξεκινάει αδρομερώς από 700 ευρώ και να ξεπεράσει τις 5.000 ανάλογα με την παλαιότητα του ασανσέρ και τις ανάγκες που καταγράφονται. Ο επιμερισμός του κόστους γίνεται βάσει καταστατικού ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει, ύστερα από συνεννόηση μεταξύ των συνιδιοκτητών λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψιν τα εκατοστά της κάθε ιδιοκτησίας.