Επίσκεψη στη Metlen από Enterprise Greece και ECDC

Στην επίσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι ξένων πρεσβειών, οργανισμών και φορέων από 20 χώρες.

Η Enterprise Greece και η Ένωση Εμπορικών και Οικονομικών Συμβούλων των ξένων Πρεσβειών στην Αθήνα επισκέφθηκαν τη METLEN Energy & Metals. Την Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025, η Enterprise Greece, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Εμπορικών και Οικονομικών Συμβούλων των Ξένων Πρεσβειών στην Αθήνα (Economic and Commercial Diplomats Club of Athens - ECDC), διοργάνωσε επιχειρηματική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της METLEN Energy & Metals στον 'Αγιο Νικόλαο Βοιωτίας.

Η επίσκεψη είχε ως στόχο να προσφέρει στα μέλη του ECDC, πληροφορίες για τον ελληνικό ενεργειακό τομέα και το επιχειρηματικό οικοσύστημα της χώρας, ενισχύοντας παράλληλα τις αμοιβαία επωφελείς σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών που εκπροσωπούνται. Υπενθυμίζεται ότι η METLEN Energy & Metals είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα της ενέργειας, από την ανάπτυξη, την κατασκευή και την λειτουργία θερμικών και ανανεώσιμων μονάδων παραγωγής ενέργειας, έως το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας, την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στη λιανική, καθώς και την παροχή καινοτόμων και ανταγωνιστικών ενεργειακών λύσεων και υπηρεσιών.

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Economic and Commercial Diplomats Club (ECDC), Mindaugas Vyskupaitis, εκφράζοντας την εκτίμηση του προς τη METLEN για τη θερμή υποδοχή και την εποικοδομητική συνεργασία. Στη συνέχεια, τους συμμετέχοντες υποδέχθηκε ο Λευτέρης Γρηγορίου, διευθυντής του Εργοστασίου Αλουμινίου της Ελλάδος, κλάδος Μεταλλουργίας.

Η Αντιγόνη Κατσανάκη, υπεύθυνη Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων με Τοπικούς Φορείς και Διοικητικές Υπηρεσίες, παρουσίασε τις δραστηριότητες της εταιρείας στον τομέα των μετάλλων, ενώ ο Λουκάς Κόττας, maintenance senior manager, Energy Center Αγ. Νικολάου, M Energy Generation & Management, ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τo Eνεργειακό Κέντρο της εταιρείας.

Τέλος, η Βίβιαν Μπουζιάλη, Chief Corporate Affairs & Communication Officer της METLEN Energy & Metals, υποδέχθηκε την αποστολή στο Κέντρο Ελέγχου της εταιρείας. Στην επίσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι ξένων πρεσβειών, οργανισμών και φορέων από 20 χώρες.