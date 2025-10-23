Έλον Μασκ: Το ρομπότ της Tesla θα είναι εξαιρετικός χειρουργός

Αντί να επικεντρωθεί στις πωλήσεις, τα περιθώρια κέρδους και τα έσοδα (που δεν ανταποκρίθηκαν στις προβλέψεις), ο Μασκ ακολούθησε τη γνώριμη οδό του, κάνοντας τολμηρές υποσχέσεις.

Υπήρχαν πολλά που έλειπαν από την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων γ' τριμήνου της Tesla.

Ο CEO Έλον Μασκ, δεν είπε τίποτα για τη ζήτηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων της εταιρείας μετά τη λήξη της σημαντικής φορολογικής έκπτωσης που παρείχε η κυβέρνηση τον περασμένο μήνα. Δεν έγινε καμία αναφορά στο Cybertruck, ούτε στις επιπτώσεις των δασμών στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Οι επενδυτές δεν έλαβαν καμία ένδειξη για το πώς διαμορφώνεται το τέταρτο τρίμηνο.

Όλα αυτά εξηγούν γιατί η μετοχή έπεσε σχεδόν 4% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές της Wall Street.

Ο γνωστός Μασκ

Αντί να επικεντρωθεί στις πωλήσεις, τα περιθώρια κέρδους και τα έσοδα (που δεν ανταποκρίθηκαν στις προβλέψεις), ο Μασκ ακολούθησε τη γνώριμη οδό του, κάνοντας τολμηρές υποσχέσεις και παρουσιάζοντας το μελλοντικό του όραμα για την επιχείρηση. Αυτό ξεκινά με τα ρομποταξί και την πεποίθηση του Μασκ ότι οι δύσπιστοι επενδυτές και μεγάλο μέρος του κοινού δεν αντιλαμβάνονται τι πρόκειται να έρθει.

«Ο κόσμος απλά δεν καταλαβαίνει πραγματικά σε ποιον βαθμό αυτό θα απογειωθεί -ειλικρινά, θα είναι σαν κύμα σοκ», είπε ο Μασκ στα αρχικά του σχόλια. «Έχουμε εκατομμύρια αυτοκίνητα εκεί έξω που, με μια ενημέρωση λογισμικού, θα γίνουν πλήρως αυτόνομα οχήματα και, ξέρετε, φτιάχνουμε μερικά εκατομμύρια τον χρόνο.»

Ο Μασκ υπόσχεται εδώ και χρόνια ότι τα ηλεκτρικά οχήματα της Tesla θα μπορούν να «δουλεύουν» για τους ιδιοκτήτες τους, αποφέροντάς τους χρήματα ενώ κοιμούνται, μεταφέροντας επιβάτες ή εμπορεύματα χωρίς οδηγό. Όμως, ενώ η Waymo της Alphabet επεκτείνεται επιθετικά σε νέες αγορές με την εμπορική της υπηρεσία ρομποταξί και η Apollo Go της Baidu απογειώνεται στην Κίνα και αλλού, η Tesla παραμένει περιορισμένη σε λίγα πιλοτικά έργα.

Ένας απίστευτος χειρουργός

Μετά τα ρομποταξί, ο Μασκ στράφηκε στα ανθρωποειδή ρομπότ, επαναλαμβάνοντας την πρόβλεψή του ότι το Optimus έχει «τη δυνατότητα να γίνει το μεγαλύτερο προϊόν όλων των εποχών».

Το Optimus είναι το δίποδο ανθρωποειδές ρομπότ της Tesla, το οποίο βρίσκεται ακόμα σε φάση ανάπτυξης και δεν έχει τεθεί σε εμπορική χρήση. Ο Μασκ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι τα ρομπότ αυτά θα είναι τόσο εξελιγμένα ώστε θα μπορούν να εργάζονται σε εργοστάσια ή ακόμη και να κάνουν babysitting.

Τώρα, ανεβάζει κι άλλο τον πήχη.

«Το Optimus θα είναι ένας απίστευτος χειρουργός», είπε ο Μασκ την Τετάρτη. Πρόσθεσε ότι, με το Optimus και την αυτόνομη οδήγηση, «μπορείς πραγματικά να δημιουργήσεις έναν κόσμο χωρίς φτώχεια, όπου όλοι θα έχουν πρόσβαση στην καλύτερη ιατρική περίθαλψη.»

Ο Μασκ ανέφερε ότι η Tesla πιθανότατα θα παρουσιάσει μια νέα έκδοση του Optimus, την οποία ονόμασε V3, το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Θέλει επιρροή

Στο τέλος της παρουσίασης, ο Μασκ κράτησε την προσοχή στραμμένη στα ρομπότ, συνδυάζοντάς τα όμως με ένα ακόμη σημαντικό θέμα: το πακέτο αμοιβής του.

Τον Σεπτέμβριο, η Tesla παρουσίασε ένα νέο σχέδιο αμοιβών που θα μπορούσε να αξίζει έως και 1 τρισ. δολάρια και να αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής του Μασκ στην εταιρεία κατά 12%. Η Tesla θα πραγματοποιήσει την ετήσια συνέλευση των μετόχων της στις αρχές Νοεμβρίου, όπου το σχέδιο θα τεθεί σε ψηφοφορία.

«Αν χτίσουμε αυτόν τον στρατό ρομπότ, έχω τουλάχιστον ισχυρή επιρροή πάνω του;» είπε ο Μασκ στην τηλεδιάσκεψη. «Δεν νιώθω άνετα να φτιάξω αυτόν τον στρατό ρομπότ αν δεν έχω τουλάχιστον μια ισχυρή επιρροή.»

Ο Μασκ επιτέθηκε επίσης στους συμβούλους Institutional Shareholder Services (ISS) και Glass Lewis, μετά τις συστάσεις τους προς τους μετόχους να ψηφίσουν κατά της έγκρισης του νέου σχεδίου αμοιβών.

Ο Musk δήλωσε ότι η ISS και η Glass Lewis «δεν έχουν την παραμικρή ιδέα» και τις χαρακτήρισε «εταιρικούς τρομοκράτες».

Εκπρόσωποι των δύο εταιρειών δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.