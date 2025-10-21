Επιχειρήσεις | Διεθνή

Coinbase: Mega deal 375 εκατ. δολαρίων για την εξαγορά της Echo

Η Coinbase θα πληρώσει το ποσό αυτό σε μετρητά και μετοχές.

Στην εξαγορά της πλατφόρμας επενδύσεων κρυπτονομισμάτων Echo προχώρησε η Coinbase, σε ένα deal-«μαμούθ» ύψους 375 εκατ. δολαρίων.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Coinbase θα πληρώσει το ποσό αυτό σε μετρητά και μετοχές, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Σκοπός είναι, μέσω αυτής της εξαγοράς, να ενσωματώσει την πλατφόρμα Sonar της Echo, η οποία βοηθά τις εταιρείες κρυπτονομισμάτων σε πρώιμο στάδιο να συγκεντρώσουν χρήματα μέσω πωλήσεων δημοσίων tokens σε self-hosted φορείς.

Η Echo επιτρέπει επίσης στις εταιρείες να συγκεντρώσουν χρήματα μέσω πωλήσεων ιδιωτικών tokens. Η υπηρεσία αυτή έχει βοηθήσει εταιρείες να συγκεντρώσουν περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια για πρότζεκτς τους, σύμφωνα με την Coinbase.

«Ενώ θα ξεκινήσουμε με πωλήσεις κρυπτονομισμάτων μέσω της Sonar, σχεδιάζουμε να επεκτείνουμε την υποστήριξη σε tokenized τίτλους και περιουσιακά στοιχεία (πραγματικού κόσμου) με την πάροδο του χρόνου, αξιοποιώντας την υποδομή της Echo», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

