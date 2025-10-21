Ανοδικά μεγέθη για τη Lamda Flisvos - Το portfolio μαρίνων της Lamda Development

Πώς κινήθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα της Lamda Flisvos Marina το 2024, ποια είναι η υποδομή. Τι σχεδιάζει η Lamda Development σε Κέρκυρα και Άγιο Κοσμά. Ιστορικό ρεκόρ για τη Lamda Marinas.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη για την Lamda Flisvos, τη γνωστή θυγατρική της Lamda που διαχειρίζεται την Μαρίνα Φλοίσβου, για τη χρήση του 2024 ήταν ανοδικά. Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική δημοσίευση στο ΓΕΜΗ, καταγράφηκε άνοδος πωλήσεων της εταιρείας σε ποσοστό 13,83%, οι οποίες ανήλθαν σε 24.085.893 ευρώ έναντι 21.159.028 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης της περιόδου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 11.075.708 ευρώ έναντι κερδών 8.720.473 ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 5.717.930 ευρώ έναντι κερδών 3.190.414 ευρώ το 2023 ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 4.416.245 έναντι κερδών 2.533.264 ευρώ το 2023.

Οι πρωταρχικοί στόχοι της εταιρείας παραμένουν η αύξηση της ανταγωνιστικότητας με συνεχή αναβάθμιση των υποδομών, η χρήση νέων τεχνολογιών και η προσήλωση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών. Προς αυτή την κατεύθυνση θα λειτουργήσει ενισχυτικά το εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο από το Υπουργείο Τουρισμού, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (υποέργο SUB5 "Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων"). Συνεχίζεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Εταιρείας και η χρήση σύγχρονων μέσων επικοινωνίας και προβολής των ενεργειών της, καθώς και η συνεχής εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Για το 2025 είχε τεθεί στόχος να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση οπτικής ίνας σε όλη τη μαρίνα καθώς και η αναβάθμιση του CCTV. Η Μαρίνα Φλοίσβου εξακολουθεί να διατηρεί όλες τις πιστοποιήσεις της.

Τον Ιούλιου του 2025 ανανέωσε το 5 Gold Anchors Platinum, την υψηλότερη διάκριση του παγκόσμιου θεσμού Global Gold Anchor Scheme με την οποία ξεχωρίζει ανάμεσα στις πιο αξιόλογες μαρίνες όλου του κόσμου καθώς και την πιστοποίηση EFQM 5 Stars. Τον Ιανουάριο του 2024 ασκήθηκε αγωγή ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου για την αναπροσαρμογή (μείωση) των συμβατικά προβλεπόμενων μισθωμάτων που προβλέπει η σύμβαση με την ΕΤΑΔ για τα έτη από το 2021 έως τη λήξη της σύμβασης. Εντός του 2024 είχαν υποβληθεί εκατέρωθεν υπομνήματα, ενώ οι ημερομηνίες εξέτασης των μαρτύρων έχουν λάβει διαδοχικές αναβολές, στα πλαίσια συζητήσεων μεταξύ των μερών για ενδεχόμενη συμβιβαστική επίλυση. Τυχόν θετική απόφαση θα επηρεάσει θετικά την κερδοφορία της Εταιρείας. Το Δ.Σ. της Εταιρείας στη συνεδρίαση της 15/09/2025 ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, για τη διανομή μερίσματος του άρθρου 160 του Ν. 4548/2018, έως του μικτού ποσού των εβδομήντα πέντε λεπτών (Ευρώ 0,75) ανά μετοχή (συνολικό μικτό ποσό Ευρώ 3.800.000) για τη χρήση 2024.

Το χαρτοφυλάκιο της Lamda

Η Μαρίνα Φλοίσβου, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, έχει 310 θέσεις ελλιμενισμού και 150 θέσεις για mega yachts μήκους έως και 110 μέτρων. Πέρα από τις λιμενικές εγκαταστάσεις, διαθέτει εμπορικό συγκρότημα με καταστήματα, εστιατόρια και γραφεία, συνδυάζοντας την πολυτέλεια με την αστική εμπειρία αναψυχής. Αξίζει να αναφέρουμε ότι πρόκειται για ένα από τα assets που διαθέτει ο όμιλος Lamda Development στον τομέα μαρίνων, μέσω της θυγατρικής Lamda Marinas, έχοντας χαρτοφυλάκιο με, επίσης, τη Μαρίνα Αγίου Κοσμά όπου προωθούνται επενδύσεις ύψους περίπου 25 εκατ. ευρώ αλλά και τη Μαρίνα mega yacht στην Κέρκυρα. Στο νησί των Φαιάκων η επένδυση για τη δημιουργία του νέου προορισμού για σκάφη αναψυχής στο Ιόνιο, δηλαδή στη μαρίνα mega yacht της Κέρκυρας, εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 140 εκατομμύρια ευρώ, με τη νέα μαρίνα να αναμένεται υποδεχτεί τα νέα σκάφη από το 2028. H αδειοδοτημένη Μαρίνα Μεγάλων Σκαφών αναψυχής βρίσκεται εντός του Λιμένα Κέρκυρας και χωροθετείται δυτικά του προβλήτα κρουαζιέρας, πλησίον του Σταθμού Επιβατών. Θα έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί 410 σκάφη μήκους έως 140 μέτρων και έχει χερσαία ζώνη 39.400 τ.μ..

Πώς τα πήγαν οι μαρίνες

Με βάση τα πλέον πρόσφατα οικονομικά μεγέθη (α’ 6μηνο 2025) της μητρικής Lamda, οι Μαρίνες επιβεβαίωσαν για μια ακόμα περίοδο τη σταθερά αυξητική πορεία των μεγεθών τους, επιτυγχάνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ για το Α’ Εξάμηνο τόσο στα συνολικά έσοδα, τα οποία ανήλθαν στα 16,6 εκατ. (αύξηση 8% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024) όσο και στα κέρδη EBITDA, τα οποία αυξήθηκαν 2%, έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024, στα 10 εκατ. ευρώ. Η ισχυρή αυτή επίδοση οφείλεται κυρίως στη σταθερή ζήτηση για τις δύο mega yacht Μαρίνες (οι οποίες καταγράφουν μέγιστη πληρότητα στις μόνιμες θέσεις ελλιμενισμού), στα αυξημένα έσοδα από τέλη διερχόμενων σκαφών, όπως επίσης και στις ετήσιες συμβατικές αυξήσεις στα τέλη ελλιμενισμού. Η Μαρίνα του Αγ. Κοσμά καταγράφει σταδιακή μείωση του αριθμού διαθέσιμων θέσεων καθώς έχουν ξεκινήσει οι εργασίες αναβάθμισης της μαρίνας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και των υπηρεσιών της για την εξυπηρέτηση μεγαλύτερων σκαφών. Η Μαρίνα του Αγ. Κοσμά σε συνδυασμό με την ανέγερση του παρακείμενου συγκροτήματος Riviera Galleria, ενός μοναδικού προορισμού για premium brands, αναμένεται να επιφέρει μεγαλύτερα έσοδα για τον Όμιλο με την ολοκλήρωση των έργων της». Επί της ουσίας είχαμε νέο ιστορικό ρεκόρ εσόδων για τις Μαρίνες, με τη Lamda να διαβλέπει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης στον τομέα αυτόν.