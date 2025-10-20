Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Attica Group: Εκπτώσεις έως και 30% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ενόψει της 28ης Οκτωβρίου

Οι προσφορές του Φθινοπώρου αφορούν σε ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν από 23/10/25 έως 29/10/25 στις γραμμές εσωτερικού με τα πλοία της Blue Star Ferries, Hellenic Seaways & ΑΝΕΚ Lines.

Εκπτώσεις έως και 30% για τα δρομολόγια που θα εξυπηρετήσουν την φθινοπωρινή απόδραση της 28ης Οκτωβρίου, προσφέρουν οι εταιρείες Blue Star Ferries, Hellenic Seaways, ΑΝΕΚ Lines & Superfast Ferries, μέλη του Ομίλου Attica.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, οι προσφορές του φθινοπώρου αφορούν σε ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν από 23/10/25 έως 29/10/25 στις γραμμές εσωτερικού με τα πλοία της Blue Star Ferries, Hellenic Seaways & ΑΝΕΚ Lines και διαμορφώνονται ως εξής:

  • 30% έκπτωση σε όλες τις Θέσεις Επιβατών, στις γραμμές Δωδεκανήσων, Β. Αιγαίου, Ηρακλείου και Χανίων.
  • 20% έκπτωση σε όλες τις Θέσεις Επιβατών, στις γραμμές Κυκλάδων.

Για όσους επιλέξουν το εξωτερικό, η Superfast Ferries, με την προσφορά Extra -30% Super October, δίνει στους επιβάτες που θα ταξιδέψουν στις γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Μπάρι, Βενετία), 30% έκπτωση στις τιμές καταλόγου, για κράτηση και έκδοση εισιτηρίων που θα πραγματοποιηθούν από 14.10.2025 έως 22.10.2025, για ταξίδια απλής μετάβασης (one way) και μετ’ επιστροφής (round-trip) από 24.10.2025 έως 31.10.2025..

Η Attica Group μέλη της οποίας είναι η Blue Star Ferries, η Superfast Ferries, η Hellenic Seaways και η Anek Lines, ηγείται της επιβατηγού ναυτιλίας της χώρας μας προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μεταφοράς στις γραμμές εσωτερικού και Ελλάδας – Ιταλίας.

Μέσα από τη δραστηριότητα της, στηρίζει τη νησιωτικότητα, εξυπηρετώντας απρόσκοπτα και αδιάλειπτα (χειμώνα – καλοκαίρι) τα νησιά μας και τη σύνδεση με την Ιταλία και παράλληλα, προσφέρει ένα ευέλικτο πρόγραμμα εκπτώσεων και παροχών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

