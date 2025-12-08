Πτώση για το πετρέλαιο εν μέσω των συνομιλιών για το Ουκρανικό

Παράλληλα, το Ιράκ αποκατέστησε την παραγωγή στο πετρελαϊκό κοίτασμα West Qurna 2 της Lukoil.

Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα μετά την επανέναρξη της παραγωγής σε ένα από τα πετρελαϊκά πεδία του Ιράκ, το οποίο αντιπροσωπεύει το 0,5% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, ενώ οι επενδυτές αξιολόγησαν τις συνεχιζόμενες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Αναλυτικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent υποχώρησαν κατά 1,26 δολάρια ή 1,98%, στα 62,49 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate έχασε 1,20 δολάρια ή 2%, στα 58,88 δολάρια το βαρέλι.

Το Ιράκ αποκατέστησε την παραγωγή στο πετρελαϊκό κοίτασμα West Qurna 2 της Lukoil, ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, μετά από διαρροή σε αγωγό εξαγωγής που μείωσε δραστικά την παραγωγή του, όπως δήλωσαν δύο ιρακινοί αξιωματούχοι του τομέα της ενέργειας στο Reuters τη Δευτέρα.

Οι τιμές είχαν περιορίσει ελαφρώς τις απώλειές τους νωρίτερα, αφού πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι το Ιράκ είχε διακόψει την παραγωγή στο κοίτασμα, το οποίο παράγει περίπου 460.000 βαρέλια την ημέρα.

Παράλληλα, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας σε μια έντονη επίδειξη υποστήριξης προς τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συναντήθηκαν σήμερα το απόγευμα στο Λονδίνο, σε μια «κρίσιμη στιγμή», όπως είπαν για το Κίεβο, που βρίσκεται υπό την πίεση των ΗΠΑ να συμφωνήσει σε μια προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Στο μεταξύ, οι αγορές αποτιμούν σε 84% την πιθανότητα μείωσης κατά ένα τέταρτο του σημείου κατά τη συνεδρίαση της Fed την Τρίτη και την Τετάρτη, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.