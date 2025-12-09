Πολιτική | Διεθνή

Λάιεν - Κόστα για συνάντηση με Ζελένσκι: Η ασφάλεια της Ουκρανίας πρέπει να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Λάιεν - Κόστα για συνάντηση με Ζελένσκι: Η ασφάλεια της Ουκρανίας πρέπει να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα
Η ασφάλεια της Ουκρανίας, η Ευρωπαϊκή της πορεία, αλλά και η χρηματοδότηση του Κιέβου βρέθηκαν, στο επίκεντρο της συζήτησης.

Με κοινή ανάρτησή τους στο Χ η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, επιβεβαιώνουν το καλό κλίμα της συζήτησής τους με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρουσία και του ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στις Βρυξέλλες.

Η ασφάλεια της Ουκρανίας, η Ευρωπαϊκή της πορεία, αλλά και η χρηματοδότηση του Κιέβου βρέθηκαν, στο επίκεντρο της συζήτησης.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες συνεχίζονται, η ΕΕ παραμένει αμετάκλητη στην υποστήριξή της προς την Ουκρανία. Οι προτάσεις μας για χρηματοδότηση βρίσκονται επί τάπητος. Ο στόχος είναι μια ισχυρή Ουκρανία, τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Επαναβεβαιώσαμε στον Πρόεδρο Ζελένσκι ότι η ΕΕ παραμένει σταθερή και προσηλωμένη στις αρχές της. Η ασφάλεια της Ουκρανίας πρέπει να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα, ως πρώτη γραμμή άμυνας για την Ένωσή μας. Αυτές οι προτεραιότητες ήταν στο επίκεντρο των συζητήσεών μας με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ. Η Ευρώπη θα συνεχίσει να συμβάλλει σε όλες τις προσπάθειες για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

«Ύποπτα» μισθωτήρια με χαμηλά ενοίκια στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ - Πώς θα γίνουν οι διασταυρώσεις

Πού ανοίγουν νέα καταστήματα Sinsay

Βγάλτε εκπροσώπους κι ελάτε - Κι ο Βελόπουλος στα Μάλγαρα - Κυρανάκης παντού - Μιλάει η Wharton

tags:
Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν
Αντόνιο Κόστα
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ουκρανία
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider