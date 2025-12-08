Πολιτική | Ελλάδα

Δένδιας: Με την «Ατζέντα 2030» η Άμυνα μετατρέπεται σε παραγωγικό πολλαπλασιαστή ισχύος

«Μια μεταρρύθμιση που συνδέει, για πρώτη φορά, τη στρατιωτική ισχύ με την τεχνολογική και βιομηχανική βάση της πατρίδας μας».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συμμετείχε, σήμερα, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Όπως ανέφερε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας συμμετείχε στη συνεδρίαση έπειτα από πρόσκληση του προέδρου του ΕΒΕΑ Γιάννη Μπρατάκου.

«Συζητήσαμε για τη μετατροπή της Άμυνας, με την «Ατζέντα 2030», από δημοσιονομικό βάρος σε παραγωγικό πολλαπλασιαστή ισχύος και οικονομικής ανάπτυξης» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

«Μια μεταρρύθμιση», πρόσθεσε, «που συνδέει, για πρώτη φορά, τη στρατιωτική ισχύ με την τεχνολογική και βιομηχανική βάση της πατρίδας μας».

tags:
Νίκος Δένδιας
Υπουργείο Άμυνας
ΕΒΕΑ
Γιάννης Μπρατάκος
