Νευρικότητα στη Wall Street μια «ανάσα» πριν από τη Fed

Το επενδυτικό ηθικό ενισχύονταν τις τελευταίες εβδομάδες για μια μείωση των επιτοκίων. Στη σημερινή, όμως, συνεδρίαση οι επενδυτές κράτησαν επιφυλακτική στάση.

Με πτώση έκλεισαν οι δείκτες στη Wall Street τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές είχαν στρέψει την προσοχή τους στη διήμερη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τη νομισματική πολιτική, κατά την οποία είναι σχεδόν βέβαιο πως οι αξιωματούχοι της θα προχωρήσουν σε μείωση των επιτοκίων.

Το επενδυτικό ηθικό ενισχύονταν όλο και περισσότερο τις τελευταίες εβδομάδες πως η Fed θα μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, η οποία είναι η τελευταία του έτους. Παρόλα αυτά, στη σημερινή συνεδρίαση οι επενδυτές κράτησαν επιφυλακτική στάση για τις επόμενες δύο ημέρες.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow Jones έχασε 0,45% στις 47.739 μονάδες, ο S&P 500 διολίσθησε 0,50% στις 6.836 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σημείωσε απώλειες 0,14% στις 23.545 μονάδες, παρά τα κέρδη που κατέγραψαν οι τεχνολογικές μετοχές: Nvidia (+1,7%), Oracle (+0,4%), Broadcom (+2,8%), Microsoft (+1,6%).

Στο «πράσινο» με ήπια κέρδη έκλεισαν οι δείκτες την Παρασκευή, μετά τα στοιχεία για τον PCE, ο οποίος ήταν χαμηλότερος από τις εκτιμήσεις τον Σεπτέμβριο. Ο Dow Jones κέρδισε 0,22% κλείνοντας στις 47.954 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε κέρδη 0,17% στις 6.869 μονάδες, ολοκληρώνοντας τέσσερις θετικές συνεδριάσεις, ενώ ο Nasdaq πρόσθεσε 0,31% στις 23.578 μονάδες. Και οι τρεις δείκτες ολοκλήρωσαν δύο θετικές εβδομάδες συναλλαγών.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Confluent «εκτοξεύτηκε» πάνω από 29%, αφού η IBM βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της εταιρείας υποδομών δεδομένων έναντι περίπου 11 δισ. δολαρίων, ανέφερε η Wall Street Journal. Εάν ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη συμφωνία, θα σηματοδοτούσε μια από τις μεγαλύτερες εξαγορές της IBM τα τελευταία χρόνια, με την WSJ να αναφέρει πως μπορεί να ανακοινωθεί ακόμη και σήμερα. Η μετοχή της IBM ενισχύθηκε κατά 0,4%.

Επιπλέον, η μετοχή της Paramount κατέγραψε άλμα 9% αφότου ανακοινώθηκε πως απαντά με ανταγωνιστική προσφορά στην ανακοίνωση της Netflix -η οποία έχασε 3,4%- για την επίτευξη συμφωνίας εξαγοράς της Warner Bros (+4,4%), έπειτα από μήνες διαπραγματεύσεων για τα ιστορικά περιουσιακά της στοιχεία. Η Paramount θα πάει απευθείας στους μετόχους της Warner Bros με μια προσφορά 30 δολαρίων ανά μετοχή, εξ ολοκλήρου σε μετρητά. Αυτή είναι η ίδια προσφορά που η Warner Bros απέρριψε την περασμένη εβδομάδα, μεταδίδει το CNBC, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή δημοσιεύτηκαν τα στοιχεία για τον PCE, μία από τις πλέον πολυαναμενόμενες εκθέσεις των τελευταίων ετών, έδειξαν πως ο δομικός δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), μία βασική πτυχή του πληθωρισμού που παρακολουθεί στενά η Fed, ήταν χαμηλότερος από τις εκτιμήσεις τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείο Εμπορίου την Παρασκευή. Συγκεκριμένα, σημείωσε μηνιαία αύξηση 0,2%, ενώ ο ετήσιος ρυθμός ήταν 2,8%. Ο μηνιαίος ρυθμός του δομικού PCE, ο οποίος εξαιρεί τις ασταθείς τιμές τροφίμων και ενέργειας, ήταν σύμφωνος με την εκτίμηση του Dow Jones, αλλά χαμηλότερος κατά 0,1% σε ετήσιο επίπεδο.

Αυτή την εβδομάδα οι επενδυτές αναμένουν τα οικονομικά μεγέθη εταιρειών όπως των Lululemon, Costco, Broadcom, Oracle και Adobe.