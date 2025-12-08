Οριακές απώλειες για τον χρυσό ενόψει της συνεδρίασης της Fed

Ο χρυσός στην αγορά spot έχασε 0,2%. Τα futures χρυσού έκλεισαν με οριακή πτώση 0,6%.

Ελαφρά πτώση σημείωσαν οι τιμές του χρυσoύ τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί ενόψει της διήμερης συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ κατά την οποία θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα σχετικά με τη νομισματική πολιτική.

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά spot έχασε 0,2% στα 4.189,49 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου έκλεισαν με οριακή πτώση 0,6% στα 4.217,7 δολάρια ανά ουγγιά.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι υποχώρησε κατά 0,5% στα 57,98 δολάρια, η πλατίνα έχασε 0,1% στα 1.644,31 δολάρια, ενώ το παλλάδιο κέρδισε 0,2% στα 1.460,75 δολάρια.

Οι αγορές αναμένουν ευρέως μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, με τους επενδυτές να εκτιμούν την πιθανότητα σε 90%, από περίπου 66% τον Νοέμβριο. Η Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς της Fed (FOMC) θα ολοκληρώσει τη συνεδρίασή της την Τετάρτη με την τελική απόφαση πολιτικής για το έτος, ακολουθούμενη από συνέντευξη Τύπου του του προέδρου της Fed Τζερομ Πάουελ.

Στο μεταξύ, η Morgan Stanley προβλέπει περαιτέρω άνοδο του χρυσού, λόγω της πτώσης του δολαρίου ΗΠΑ, των ισχυρών αγορών ETF, των συνεχιζόμενων αγορών από τις κεντρικές τράπεζες και της ζήτησης για ασφαλή καταφύγια.