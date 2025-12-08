ΔΣΑ: Νέος πρόεδρος αναδείχθηκε ο Α. Κουτσόλαμπρος

Στον ΔΣΑ φέτος συνολικά στον β΄ γύρο ψήφισαν 10.001 δικηγόροι, η συμμετοχή έφτασε στο 40,5% και η αποχή στο 59,5%.

Πρόεδρος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών αναδείχθηκε για την επόμενη τετραετία ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος με ποσοστό 61,29% (5.886 σταυρούς) και δεύτερος αναδείχθηκε ο Δημήτρης Αναστασόπουλος με ποσοστό 38,71% (3.717 σταυρούς).

Η διαφορά μεταξύ των δύο μονομάχων είναι 22,58 %.

Στον ΔΣΑ φέτος συνολικά στον β΄ γύρο ψήφισαν 10.001 δικηγόροι, η συμμετοχή έφτασε στο 40,5% και η αποχή στο 59,5%.