Χατζηδάκης: H Eλλάδα βασική πύλη εισόδου Αμερικανικής ενέργειας στη Νοτιοανατολική και Κ. Ευρώπη

O κ. Χατζηδάκης χαρακτήρισε την πορεία της Ελλάδας ως μια από τις ισχυρότερες οικονομικές ανατροπές στην Ευρώπη.

Κατά το επίσημο γεύμα του συνεδρίου Capital Link, χαιρετισμούς απηύθυναν εκπρόσωποι του NYSE και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ κεντρικοί ομιλητές ήταν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και ο Αναπλ. Υφυπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ για την Ευρώπη, Ευρασία, Αφρική και Μ. Ανατολή Τζόσουα Βολζ.

O κ. Χατζηδάκης χαρακτήρισε την πορεία της Ελλάδας ως μια από τις ισχυρότερες οικονομικές ανατροπές στην Ευρώπη, ενώ ανώτατος ο κ. Βολή ανέδειξε τον κομβικό ρόλο της χώρας μας στην ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία, στο πλαίσιο υψηλού επιπέδου οικονομικής και ενεργειακής εκδήλωσης.

«Η Ελλάδα είναι σήμερα μία από τις ισχυρότερες οικονομικές ανατροπές στην Ευρώπη», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, σημειώνοντας ότι η πρόοδος αυτή αναγνωρίζεται διεθνώς. Όπως είπε, «το ΔΝΤ το βλέπει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το βλέπει, οι οίκοι αξιολόγησης το γνωρίζουν και διεθνή μέσα όπως το Bloomberg και το Economist το υπογραμμίζουν».

Επισήμανε ότι η Ελλάδα καταγράφει «τη ταχύτερη μείωση του δημόσιου χρέους στην ιστορία της Ευρωζώνης», ενώ τόνισε ότι «τα τελευταία έξι χρόνια έχουν μειωθεί 83 φόροι» και ότι «μεταξύ 2019 και 2025 οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 96%». Παράλληλα, ανέφερε ότι «η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου».

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η επόμενη φάση ανάπτυξης βασίζεται «στη δημοσιονομική πειθαρχία και στις μεταρρυθμίσεις κοινής λογικής», οι οποίες «καθιστούν την Ελλάδα μαγνήτη για ταλέντο, καινοτομία, logistics και γνώση».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μείωση της γραφειοκρατίας και στη χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων, επισημαίνοντας ότι «με την απλοποίηση των διαδικασιών και τη χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων έχουμε ήδη μειώσει τον χρόνο στο μισό».

Αναφέρθηκε επίσης στις αμερικανικές επενδύσεις στη χώρα μας. «Από το 2019 μεγάλες αμερικανικές εταιρείες όπως η Microsoft, η Google, η Amazon, η Cisco επενδύουν στην Ελλάδα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι αυτό αποδεικνύει πως «όσα σας περιέγραψα δεν είναι ελληνική μυθολογία».

Στον τομέα της ενέργειας, ανέφερε ότι η συμφωνία με τη Venture Global «καθιστά την Ελλάδα βασική πύλη εισόδου της αμερικανικής ενέργειας στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη», ενισχύοντας τόσο τη γεωπολιτική θέση της χώρας όσο και την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια.

«Σήμερα, με τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί στην Κύπρο, ιδίως εκείνες που αφορούν την ευρωπαϊκή ενέργεια στην Κύπρο, η ενεργειακή αγορά στην Ελλάδα είναι, σε κάποιο βαθμό, ασφαλής πέρα από τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολο της».

Με τη σειρά του, ο Αναπλ. Υφυπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ για την Ευρώπη, Ευρασία, Αφρική και Μ. Ανατολή Τζόσουα Βολζ επεσήμανε ότι οι πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες Ελλάδας-ΗΠΑ «απομακρύνουν την ήπειρο από την απειλή κακόβουλου ενεργειακού εξαναγκασμού» και ότι στόχος είναι «η παροχή αφθονίας και όχι ο σχεδιασμός για έλλειψη».

Τόνισε, «μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2027 η ΕΕ έχει δεσμευθεί να εξαλείψει πλήρως τους ρωσικούς ενεργειακούς πόρους», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «τεράστια πρόκληση που απαιτεί πρωτοφανή συνεργασία».

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία παίζει η Ελλάδα. «Δεν υπάρχει χώρα που θα διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο από την Ελλάδα στην απελευθέρωση αυτού του δυναμικού», ανέφερε, επικαλούμενος τη γεωγραφία, τη ναυτιλία και την τεχνογνωσία της χώρας.

Αναφέρθηκε στην ανάπτυξη του «κάθετου ενεργειακού διαδρόμου από την Ελλάδα έως την Ουκρανία», σημειώνοντας ότι θα απαιτηθούν μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές LNG. «Αν θέλουμε να αξιοποιήσουμε τη γεωγραφία και τη στρατηγική σχέση Ουάσινγκτον-Αθήνας, θα πρέπει να χτίσουμε πολλά», τόνισε.

«Η περιφερειακή συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας, των Ηνωμένων Πολιτειών και των κοινών γειτόνων της Ελλάδας είναι μακρόχρονη. Εξετάζουμε τους στόχους του σχήματος 3+1 της Ελλάδας, με την ίδια να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο μαζί με το Ισραήλ και την Κύπρο, και τις Ηνωμένες Πολιτείες ως ομοϊδεάτισσες δημοκρατίες στην περιοχή» τόνισε.

Στρατηγικός στόχος των ΗΠΑ, ανέφερε, είναι «να χρησιμοποιήσουμε την ενέργεια για να φέρουμε τους λαούς κοντά και όχι για να τους διχάσουμε». «Αν δεν πετύχουμε στην ενέργεια, θα παραμείνουμε ευάλωτοι» τόνισε.

Κλείνοντας, ο Αμερικανός αξιωματούχος έκανε λόγο για «αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ που θα συνεχιστεί, καθοδηγούμενη από γεωπολιτική αναγκαιότητα, πολιτική ευθυγράμμιση και ισχυρές προσωπικότητες και στις δύο πλευρές».

